मेस्सी के कार्यक्रम में गड़बड़ी का मामला: गिरफ्तार मुख्य आयोजक सुताद्रु दत्ता के घर पर पुलिस की रेड

बड़ी राशि खर्च कर टिकट खरीदने वाले दर्शकों को अपने सुपरस्टार लियोनेल मेस्सी की एक झलक नहीं मिली.

Bidhannagar police raid Satadru's house in Rishra.
मेस्सी के कार्यक्रम में गड़बड़ी, सुताद्रु दत्ता के घर पर पुलिस की रेड (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 19, 2025 at 8:07 PM IST

कोलकाता: कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम (युवा भारती क्रीडांगन) में पिछले सप्ताह मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेस्सी के कार्यक्रम के दौरान हुई गड़बड़ी के मामले में बिधाननगर पुलिस शुक्रवार को कार्यक्रम के मुख्य आयोजक सुताद्रु दत्ता के घर पर छापेमारी की.

पुलिस शुक्रवार सुबह रिशरा के बांगुर पार्क में सुताद्रु के 'चारु सुधा' घर पहुंची. खबर के मुताबिक, रिशरा पुलिस स्टेशन की मदद से एक महिला पुलिस ऑफिसर समेत 5 ऑफिसर सुताद्रु के घर में घुसे. घर की नौकरानी से पूछताछ के अलावा, आलीशान तीन मंजिला घर के अलग-अलग हिस्सों में भी तलाशी ली गई.

मेस्सी के कार्यक्रम में बवाल (फाइल फोटो) (ETV Bharat)

सुताद्रु दत्ता को युवा भारती में हुए बवाल वाले दिन यानी 13 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था. करीब एक हफ्ते बाद पुलिस सुताद्रु के चमचमाते तीन मंजिला घर पर पहुंची और स्विमिंग पूल और फुटबॉल मैदान समेत पूरे घर की तलाशी ली. उस दिन घर पर नौकरानी के अलावा कोई नहीं था.

उससे बात करने के अलावा जांच करने वालों ने आलीशान घर के हर कमरे में सर्च ऑपरेशन चलाया. हालांकि, सूत्रों ने बताया कि कुछ भी जब्त नहीं हुआ. शक है कि मेस्सी के दौरे में काले धन का इस्तेमाल हुआ होगा. एसआईटी इसकी जांच कर रही है.

युवा भारती मामले में दो एफआईआर दर्ज
युवा भारती मामले में पुलिस ने बिधाननगर साउथ पुलिस स्टेशन में दो एफआईआर दर्ज किया है. यह भी कहा जा रहा है कि उस एफआईआर के आधार पर ब्लैक मनी के सोर्स का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है.

कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेस्सी का कार्यक्रम (ETV Bharat)

सूत्रों के मुताबिक, मेसी के दौरे को लेकर कई तरह की अफवाहें हैं. सुताद्रु की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने इस दौरे पर 100 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किए. सवाल यह है कि, वह पैसा कैसे जुटाया गया. उस पैसे का सोर्स क्या था. वह पैसा मेसी तक कैसे पहुंचा. कई जांच एजेंसियों को लगता है कि इस पैसे में कोई करप्शन तो नहीं है. यह देखने के लिए पूरी जांच की जरूरत है. मामले की ईडी जांच की भी मांग हो रही है.

मुंह खोलने से कतरा रहा सुताद्रु का परिवार
इस बीच, कोर्ट ने पहले ही सुताद्रु को 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया है. आज बिधाननगर पुलिस स्टेशन घटना की जांच करने के लिए रिशरा में सुताद्रु के घर आई थी. सुबह से तीन घंटे की तलाशी के बाद पुलिस सुबह 9 बजे निकली. तलाशी के बारे में पुलिस की तरफ से कोई जवाब नहीं आया. वहीं, सुताद्रु का परिवार भी इस बारे में मुंह खोलने से कतरा रहा है.

सरकारी बैंक का एक कर्मचारी भी सुताद्रु के घर आया
पुलिस के जाने के बाद, सरकारी बैंक की पेंशन यूनियन के सदस्य मृत्युंजय अंश सुताद्रु के घर आए. सुताद्रु के पिता रिशारा के एक बैंक में कर्मचारी थे. पिता की मौत के बाद उनकी मां को वह पेंशन मिलती थी. सदस्य को पता चला कि उन्हें वह पेंशन कार्ड मिला है या नहीं. उन्होंने कहा, "मैं उस घटना (युवाभारती मामला) के बारे में कुछ नहीं कह सकता. सुताद्रु की मां को पेंशन मिलती थी. मुझे पता चला कि उन्हें वह पेंशन कार्ड मिला है या नहीं. लेकिन मैंने किसी को भी फोन किया और कोई जवाब नहीं मिला."

युवा भारती में हंगामा
13 दिसंबर को युवा भारती में 22 मिनट तक रहने के बाद मेस्सी के जाते ही दर्शकों ने हंगामा शुरू कर दिया. हजारों रुपये टिकट खरीदने वाले फुटबॉल फैंस ने शिकायत की कि वे मेस्सी को नहीं देख पाए. आरोप था कि उनके पसंदीदा स्टार को नेताओं और मंत्रियों ने इस तरह घेर लिया था कि मेस्सी को 22 मिनट में एक भी पल नहीं देख पाए. फिर गुस्सा साल्ट लेक के युवा भारती स्टेडियम में फूट पड़ा. इस दौरान सौ साल पुराने स्टेडियम में तोड़फोड़ की गई.

गोट इंडिया टूर के मुख्य ऑर्गनाइजर गिरफ्तार
इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फुटबॉल फैंस से माफी मांगी. उसके बाद, पुलिस ने गोट इंडिया टूर के मुख्य ऑर्गनाइजर सुताद्रु दत्ता को कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया.

राज्य के खेल मंत्री अरूप बिस्वास और फायर मिनिस्टर सुजीत बसु पर विपक्षी राजनीतिक पार्टियों और फुटबॉल फैंस ने सोशल मीडिया पर कई तरह के आरोप लगाए. उसके बाद, अरूप बिस्वास ने इस्तीफा दे दिया. उसके ममता बनर्जी ने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट अपने पास रखा है.

ये भी पढ़ें: लियोनेल मेसी इवेंट में बवाल! गवर्नर ने ममता को जिम्मेदार ठहराया, दिल्ली को सौंप सकते हैं रिपोर्ट, 5 लोग गिरफ्तार

