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FSSAI ने गुमराह करने वाले विज्ञापन और दावों को लेकर 14 कंपनियों के खिलाफ जारी किया नोटिस

रेगुलेटर के मुताबिक यह कार्रवाई उपभोक्ता को गुमराह करने वाले विज्ञापन से बचाने, खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करने की कोशिश का हिस्सा है. पढ़ें ईटीवी भारत के गौतम देबरॉय की रिपोर्ट...

FSSAI issues notice
प्रतीकात्मक फोटो (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 19, 2026 at 2:37 PM IST

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नई दिल्ली: फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने शुक्रवार को किंडर जॉय, सफोला, बीकानेरवाला वगैरह समेत कम से कम 14 बड़े फूड बिजनेस ऑपरेटर्स (FBOs) को FSS एक्ट, 2006 के नियमों का उल्लंघन करने, गुमराह करने वाले ब्रांड नेम, ट्रेड नेम और प्रोडक्ट क्लेम, लेबलिंग उल्लंघन और दूसरी कंज्यूमर शिकायतों के लिए नोटिस जारी किए.

नोटिस में हेल्थ से जुड़े गुमराह करने वाले दावों और नॉन-कम्प्लायंट प्रोडक्ट लेबलिंग पर 'नेचुरल' और 'ऑर्गेनिक' जैसे शब्दों के गलत इस्तेमाल के साथ-साथ हाइजीन से जुड़ी चिंताओं को भी हाईलाइट किया गया है. रेगुलेटर के मुताबिक यह एक्शन कंज्यूमर्स को गुमराह करने वाले एडवरटाइजिंग से बचाने और फूड सेफ्टी रेगुलेशंस का पालन पक्का करने की उसकी लगातार कोशिश का हिस्सा है.

एफबीओ को जारी नोटिस में कहा गया, एफबीओ को सुधार के कदम उठाने के लिए कहा गया है.' बीकानेरवाला को यह नोटिस एक सोशल मीडिया कंप्लेंट के बाद आया जिसमें आरोप लगाया गया था कि एक एम्प्लॉई ऑपरेशनल घंटों के दौरान सर्विस या किचन एरिया के अंदर खाना खा रहा था. बीकानेरवाला से घटना की जांच करने, हाइजीन प्रोटोकॉल की डिटेल्स देने, एक्शन-टेकन रिपोर्ट जमा करने और सैनिटरी जरूरतों का पालन पक्का करने के लिए कहा गया है.

इसी तरह फेरेरो इंडिया के कोको स्प्रेड्स वाले किंडर जॉय कोटेड वेफर बिस्कुट भी जांच के दायरे में आए, क्योंकि पैक के सामने लिखा था कि इसमें 'मिल्क सॉलिड्स भरपूर हैं.' एफएसएसआई ने कहा कि इंग्रीडिएंट्स की बनावट इस बात को साबित नहीं करती कि प्रोडक्ट में मिल्क सॉलिड्स का बड़ा हिस्सा है.

जिन दूसरे ब्रांड्स को नोटिस मिला है, उनमें प्लक, रॉ प्रेसरी का अल्फांसो मैंगो फ्रूट ड्रिंक, मैरिको का सफोला टोटल हार्ट प्रो मल्टी सोर्स कुकिंग ऑयल वगैरह शामिल हैं. एफएसएसआई के नोटिस में कहा गया है कि प्लक का 'नो एडेड शुगर' का दावा कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट में शुगर कंटेंट के बारे में गुमराह कर सकता है, जबकि इसमें आम का गूदा (51 प्रतिशत) और गन्ने का रस (49 प्रतिशत) इंग्रीडिएंट्स के तौर पर लिस्टेड हैं.

रॉ प्रेसरी के अल्फांसो मैंगो फ्रूट ड्रिंक को भी 'कंटेन्स नेचुरली ऑकरिंग शुगर्स' बताने के लिए फ्लैग किया गया, जबकि उसमें फ्रुक्टोज मिला हुआ था. रेगुलेटर ने यह भी नोट किया कि लेबल पर प्रोडक्ट कैटेगरी साफ तौर पर नहीं बताई गई थी. रेगुलेटर ने मैरिको के सफोला टोटल हार्ट प्रो मल्टी सोर्स कुकिंग ऑयल पर भी चिंता जताई, और कहा कि 'हार्ट प्रो' जैसे दावे और साथ में दिल की तस्वीरें यह इंप्रेशन दे सकती हैं कि प्रोडक्ट सीधे दिल की सेहत के लिए फायदे देता है. 'गुड फैट्स बैलेंस' और 'कम तेल सोखने के लिए लोसॉर्ब' जैसे दावों को भी साइंटिफिक रूप से साबित करने के लिए कहा गया.

एफएसएसआई ने इसी तरह हेल्थ और वेलनेस प्रोडक्ट्स पर भी सवाल उठाए. एटोम पीडब्ल्यूआर व्हे एक्स एल को 'प्योर और हेल्दी,' '100 परसेंट ऑथेंटिक,' 'ईजी डाइजेस्ट,' 'लीन मसल गेन्स एंड स्ट्रेंथ,' और 'रैपिड रिकवरी' जैसे दावों के लिए फ्लैग किया गया, जिसके लिए एफएसएसआई ने कहा कि साइंटिफिक सबूत की जरूरत है.

इनसिप्रो गोल्ड पाउडर वनीला को भी एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें '100 परसेंट हाइड्रोलाइज्ड व्हे प्रोटीन,' 'इंपेयर्ड आईजी फंक्शन वाले लोगों में बेहतर टॉलरेंस,' 'न्यूरो न्यूट्रिएंट्स,' और 'प्रोबायोटिक कंटेंट' जैसे दावे संभावित रूप से गुमराह करने वाले पाए गए.

उसी समय कोरियन जिनसेंग वाले एक प्रोडक्ट को 'सपोर्ट एनर्जी और परफॉर्मेंस' के दावे के लिए फ्लैग किया गया था, जिसके बारे में एफएसएसआई ने कहा कि यह कंज्यूमर्स को गुमराह कर सकता है. रेगुलेटर ने इंग्रीडिएंट क्वांटिटी डिक्लेरेशन से जुड़े मुद्दों पर भी ध्यान दिया.

एक और मामले में मास्टरचाउ फूड्स के रेमन नूडल्स पर '100 नेचुरल' और 'फ्रेशली मेड' जैसे दावे पाए गए, जो कथित तौर पर एडवरटाइजिंग रेगुलेशन का उल्लंघन करते हैं. कंपनी से प्रमोशनल मटीरियल में 'ऑर्गेनिक आटे' के रेफरेंस पर भी सवाल किए गए, जबकि इंग्रीडिएंट लिस्ट में प्रीमियम-क्वालिटी व्हाइट फ्लोर का जिक्र है.

रेगुलेटर ने पनीर प्रोडक्ट पर 'नेचुरल पनीर' शब्द के इस्तेमाल पर भी आपत्ति जताई, यह कहते हुए कि चूंकि प्रोडक्ट एक कंपोजिट फूड है, इसलिए यह मौजूदा रेगुलेशन के तहत 'नेचुरल' डेजिग्नेशन के लिए क्वालिफाई नहीं करता है.

एफएसएसआई ने माउंटेन बावर्ची बुरांश स्क्वैश के बीमारी कम करने और इलाज के दावों पर भी सवाल उठाए. इसमें यह दावा भी शामिल था कि यह प्रोडक्ट डायबिटीज का इलाज करने, कोलेस्ट्रॉल कम करने, दिल की सेहत सुधारने, स्किन को पोषण देने और अस्थमा के मरीजों की मदद कर सकता है.

रेगुलेटर ने कहा कि ऐसे दावों के लिए पहले से मंजूरी लेनी पड़ती है और अभी ये विज्ञापन नियमों का उल्लंघन करते हैं. खाने की सुरक्षा और साफ़-सफ़ाई से जुड़ी ग्राहकों की शिकायतों पर ध्यान देते हुए, एफएसएसआई ने परम डेयरी लिमिटेड को एक नोटिस भी जारी किया, जब सोशल मीडिया यूजर्स ने आईआरसीटीसी कैटरिंग सर्विस के जरिए सप्लाई की जाने वाली दही और रबड़ी में फंगल कंटैमिनेशन का आरोप लगाया. एफएसएसआई ने प्रोडक्ट सप्लाई चेन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के तरीकों, सुधार के उपायों और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उपायों की जानकारी मांगी है.

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