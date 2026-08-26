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बेंगलुरु के टॉप 10 क्लबों में FSDA की छापेमारी, मिला एक्सपायर फूड प्रोडक्ट्स और कॉकरोच

बेंगलुरु: खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण विभाग ने ग्रेटर बेंगलुरु के अधिकारियों के साथ मिलकर शहर भर के 10 क्लबों में छापेमारी की. खबरों के मुताबिक वहां एक्सपायर हो चुके फूड प्रोडक्ट्स, कॉकरोच से भरे स्टोरेज एरिया, बंद नालियां और फूड सेफ़्टी व साफ-सफाई के नियमों का कई बार उल्लंघन पाया गया.

खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण विभाग के एक सीनियर अधिकारी ने ईटीवी भारत को इन छापों की पुष्टि की. अधिकारी ने बताया कि निरीक्षण टीमों ने क्लब की रसोई, खाने-पीने की चीज़ें रखने की जगहों, खाना पकाने के तरीकों और साफ-सफाई की स्थितियों की जाँच की. खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण विभाग के अनुसार, जिन क्लबों में नियमों का उल्लंघन पाया गया, उन्हें नोटिस जारी किए गए. इनमें क्लब मैनेजमेंट को कमियों को दूर करने और खाद्य सुरक्षा के तय मानकों का पालन करने का निर्देश दिया गया.

एक्सपायर हो चुका खाना और गायब लेबल पाए गए

जांच के दौरान अधिकारियों को एक्सपायर हो चुकी दालें और खाने-पीने की दूसरी चीजें मिलीं. कई सामानों पर एक्सपायरी डेट, ज़्यादा से ज़्यादा खुदरा कीमत (MRP) या लेबलिंग से जुड़ी जरूरी जानकारी नहीं थी. एक सीनियर अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया, 'ये छापे इसलिए मारे गए ताकि यह पता चल सके कि क्लब किचन में साफ -सफ़ाई का ध्यान रख रहे हैं या नहीं और सुरक्षा व क्वालिटी के नियमों के मुताबिक खाना परोस रहे हैं या नहीं. जांच के दौरान कई कमियां पाई गई.'

निरीक्षण टीमों ने भोजन तैयार करने वाले क्षेत्रों में प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री और प्लास्टिक कटिंग बोर्ड के उपयोग का भी पता लगाया. कुछ रसोईघरों में जल निकासी प्रणालियाँ अवरुद्ध पाई गई, जिससे संदूषण और कीट संक्रमण का खतरा बढ़ गया.

कथित तौर पर जमे हुए भंडारण कक्षों में तिलचट्टे पाए गए थे. अधिकारियों को यह भी मिला कि शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थों को उचित पृथक्करण के बिना एक साथ संग्रहीत किया गया था. इस तरह की प्रथाओं से क्रॉस-संदूषण हो सकता है और स्वास्थ्य जोखिम पैदा हो सकता है, खासकर खाद्य एलर्जी या विशिष्ट आहार और धार्मिक आवश्यकताओं वाले ग्राहकों के लिए.