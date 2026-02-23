ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड में कोडीन सिरप के दुरुपयोग पर एक्शन, देहरादून में दो प्रतिष्ठान सील, इन जगहों पर भी कार्रवाई

देहरादून: उत्तराखंड के साथ ही देशभर में कोडीन युक्त सिरप और अन्य साइकोट्रॉपिक ड्रग्स के दुरुपयोग का मामला बढ़ता जा रहा है. जिसकी चपेट में सबसे ज्यादा युवा आ रहे हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त सचिन कुर्वे ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक के दौरान सचिव ने कोडीन युक्त सिरप और अन्य मनःप्रभावी औषधियों (Psychotropic Drugs) के बढ़ते दुरुपयोग के साथ ही इनके गैर-कानूनी व्यापार पर चर्चा की गई.

सचिव कुर्वे ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे मामलों में शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई जाएगी. क्योंकि, युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है. लिहाजा, किसी भी स्तर पर मिलीभगत, लापरवाही या नियमों के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. वहीं, इसी कड़ी में टीम ने कार्रवाई करते हुए दो प्रतिष्ठान सील किए हैं. जिसके तहत हरिद्वार में स्टॉक रोका गया है तो उधम सिंह नगर में नोटिस चस्पा किया गया है.

कोडीन युक्त सिरप और अन्य मनःप्रभावी औषधियों के दुरुपयोग पर लगाम लगाए जाने को लेकर औषधि निरीक्षकों के 3 विशेष दल गठित किए गए है. इसके साथ ही इसमें पारदर्शिता लाने के लिए क्रॉस-डिस्ट्रिक्ट निरीक्षण व्यवस्था लागू की गई है. जिला देहरादून में तैनात औषधि निरीक्षकों को हरिद्वार का दायित्व, हरिद्वार के अधिकारियों को देहरादून और नैनीताल में तैनात निरीक्षकों को उधम सिंह नगर का दायित्व सौंपा गया है.

दवाओं की जांच (फोटो सोर्स- Food Safety and Drug Administration)

दो प्रतिष्ठान किए सील: वहीं, विभाग को मिली शिकायतों और सूचनाओं के आधार पर विभागीय टीमों ने तमाम क्षेत्रों में औचक छापेमारी की. देहरादून जिले के हर्रावाला क्षेत्र में मिस्टिक फार्मा हेल्थ केयर (Mystic Pharma Healthcare) और ट्रस्ट वे फार्मास्युटिकल (Trust Way Pharmaceutical) पर सघन निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं पाए जाने पर दोनों प्रतिष्ठानों को सील कर उनकी चाबियां संबंधित थाने को सौंप दी गई है. साथ ही आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है.