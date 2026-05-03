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जरूरतमंद समुदायों के लिए दृष्टिबाधित युवाओं का प्रयास, शुरू किया फूड आउटलेट

कैफे बियॉन्ड आइज को आंखों की रोशनी में कमी वाले युवा चलाएंगे. ईटीवी भारत के गौतम देबरॉय की रिपोर्ट...

Food outlet underserved communities
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के आरके पुरम नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड की ओर से फूड आउटलेट शुरू किया गया. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 3, 2026 at 11:28 AM IST

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नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी के आरके पुरम के एक शांत कोने में एक नया कैफे लोगों की काबिलियत, काम और आजादी के बारे में सोचने का तरीका बदल रहा है. नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड (NAB) का शुरू किया गया कैफे 'बियॉन्ड आइज' सिर्फ एक और फूड आउटलेट नहीं है. इसे दृष्टिबाधित युवा चलाते हैं जो रोजाना की सर्विस को हिम्मत और हुनर ​​की एक जबरदस्त कहानी में बदल देता है.

ग्राहकों से ऑर्डर लेने से लेकर खाना बनाने तक कैफे की युवा टीम कॉन्फिडेंस के साथ काम करती है, जो देखने पर नहीं बल्कि छूने, आवाज, खुशबू और स्वाद की अपनी अच्छी समझ पर भरोसा करती है. नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के जनरल सेक्रेटरी प्रशांत वर्मा ने शनिवार को ईटीवी भारत से कहा, 'यह चैरिटी के बारे में नहीं है—यह काबिलियत के बारे में है.

हम ऐसी जगहें बनाना चाहते हैं जहाँ देखने में दिक्कत वाले लोगों को ऐसे प्रोफेशनल के तौर पर देखा जाए जो बेहतरीन काम कर सकें.' तत्सत फाउंडेशन के साथ पार्टनरशिप में संगठन ने एक फूड कार्ट मॉडल शुरू करने की भी घोषणा की है, जिसका मकसद अगले पाँच सालों में लगभग 500 देखने में दिक्कत वाले लोगों के लिए रोजगार पैदा करना है.

इस प्रोजेक्ट का मुख्य मकसद ट्रेनिंग है- प्रैक्टिकल, हैंड्स-ऑन और असली करियर बनाने के लिए डिजाइन किया गया. वर्मा ने कहा, 'इस पहल के और बढ़ने की उम्मीद है, जिससे देश भर में जरूरतमंद समुदायों के लिए नए रास्ते खुलेंगे.' मशहूर शेफ अश्विनी कुमार सिंह कुकिंग सेशन लीड कर रहे हैं और भागीदारों को विज़ुअल इशारों पर निर्भर हुए बिना किचन स्किल्स में महारत हासिल करने में मदद कर रहे हैं. लॉन्च के दौरान सिंह ने एक लाइव मास्टरक्लास की, जिसमें दिखाया गया कि सेंसरी अवेयरनेस के जरिए कैसे सटीक कुकिंग की जा सकती है.

सिंह ने कहा, 'खाना बनाना सिर्फ देखने की शक्ति पर निर्भर नहीं करता. जब आप देखने की शक्ति हटा देते हैं, तो दूसरे सेंस ज्यादा मजबूत हो जाते हैं. इनमें से कई युवा शेफ जबरदस्त सटीकता और अनुशासन दिखाते हैं.' सिंह ने कहा कि ट्रेनिंग में मसल मेमोरी और सेंसरी फीडबैक के आस-पास बनी टेक्नीक के साथ-साथ तासिर जैसे कॉन्सेप्ट भी शामिल हैं, जो एक पारंपरिक तरीका है जो चीज़ों के गर्म और ठंडे होने पर ध्यान देता है.

उन्होंने आगे कहा, 'मकसद सिर्फ खाना बनाना सिखाना नहीं है, बल्कि ऐसे प्रोफेशनल बनाना है जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आगे बढ़ सकें.' ट्रेनी के लिए कैफे सिर्फ नौकरी से कहीं ज़्यादा है—यह आजादी की ओर एक कदम है. शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के संजय चतुर्वेदी ने कहा,'कई लोगों ने किचन ऑपरेशन, हाइजीन और कस्टमर इंटरेक्शन को कवर करने वाले स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम किए हैं, जो उन्हें असल दुनिया की चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं.

लॉन्च इवेंट में आए विजिटर्स ने स्टाफ का कॉन्फिडेंस तुरंत नोटिस किया. ऑर्डर आसानी से हैंडल किए गए, डिशेज ध्यान से परोसी गई और बातचीत आसानी से हुई.' संजय एक सपोर्टिंग पार्टनर हैं. यह पहल फाइनेंशियल एम्पावरमेंट और डिग्निटी के बारे में है. यह दिखाता है कि कैसे इनक्लूसिव मॉडल लंबे समय तक चलने वाला सामाजिक बदलाव ला सकते हैं.

जैसे ही कस्टमर्स कैफ़े बियॉन्ड आइज में कॉफी पीते हैं और खाना शेयर करते हैं, वे एक बड़े बदलाव में भी हिस्सा ले रहे हैं जो सहानुभूति को मौके से बदल रहा है. कैफे में आए समीर पुरकायस्थ ने इस रिपोर्टर से कहा,'मैं यह देखकर बहुत उत्साहित हूँ कि दृष्टिहीन होने के बावजूद उनमें विज़ुअल दुनिया को रंगीन बनाने और लगन से अपनी रोजी-रोटी कमाने का जोश है.'

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