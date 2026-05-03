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जरूरतमंद समुदायों के लिए दृष्टिबाधित युवाओं का प्रयास, शुरू किया फूड आउटलेट

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के आरके पुरम नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड की ओर से फूड आउटलेट शुरू किया गया. ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी के आरके पुरम के एक शांत कोने में एक नया कैफे लोगों की काबिलियत, काम और आजादी के बारे में सोचने का तरीका बदल रहा है. नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड (NAB) का शुरू किया गया कैफे 'बियॉन्ड आइज' सिर्फ एक और फूड आउटलेट नहीं है. इसे दृष्टिबाधित युवा चलाते हैं जो रोजाना की सर्विस को हिम्मत और हुनर ​​की एक जबरदस्त कहानी में बदल देता है. ग्राहकों से ऑर्डर लेने से लेकर खाना बनाने तक कैफे की युवा टीम कॉन्फिडेंस के साथ काम करती है, जो देखने पर नहीं बल्कि छूने, आवाज, खुशबू और स्वाद की अपनी अच्छी समझ पर भरोसा करती है. नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के जनरल सेक्रेटरी प्रशांत वर्मा ने शनिवार को ईटीवी भारत से कहा, 'यह चैरिटी के बारे में नहीं है—यह काबिलियत के बारे में है. हम ऐसी जगहें बनाना चाहते हैं जहाँ देखने में दिक्कत वाले लोगों को ऐसे प्रोफेशनल के तौर पर देखा जाए जो बेहतरीन काम कर सकें.' तत्सत फाउंडेशन के साथ पार्टनरशिप में संगठन ने एक फूड कार्ट मॉडल शुरू करने की भी घोषणा की है, जिसका मकसद अगले पाँच सालों में लगभग 500 देखने में दिक्कत वाले लोगों के लिए रोजगार पैदा करना है. इस प्रोजेक्ट का मुख्य मकसद ट्रेनिंग है- प्रैक्टिकल, हैंड्स-ऑन और असली करियर बनाने के लिए डिजाइन किया गया. वर्मा ने कहा, 'इस पहल के और बढ़ने की उम्मीद है, जिससे देश भर में जरूरतमंद समुदायों के लिए नए रास्ते खुलेंगे.' मशहूर शेफ अश्विनी कुमार सिंह कुकिंग सेशन लीड कर रहे हैं और भागीदारों को विज़ुअल इशारों पर निर्भर हुए बिना किचन स्किल्स में महारत हासिल करने में मदद कर रहे हैं. लॉन्च के दौरान सिंह ने एक लाइव मास्टरक्लास की, जिसमें दिखाया गया कि सेंसरी अवेयरनेस के जरिए कैसे सटीक कुकिंग की जा सकती है.