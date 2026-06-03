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जी 20 के बाद अब ब्रिक्स सम्मेलन की बैठकों की मेज़बानी कर रहा बनारस, GI उत्पादों के बारे में जानेंगे 11 देशों के मेहमान

4 और 5 जून को वाराणसी में ब्रिक्स (BRICS) संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक आयोजित होने जा रही है.

BRICS Summit
4 और 5 जून को वाराणसी में ब्रिक्स (BRICS) संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 3, 2026 at 10:46 AM IST

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वाराणसी : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र एवं विश्व की प्राचीनतम जीवंत नगरी काशी एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऐतिहासिक आयोजन की साक्षी बनने जा रही है.

जी-20 बैठकों की सफ़ल मेज़बानी के बाद अब 4 और 5 जून को वाराणसी में ब्रिक्स (BRICS) संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक आयोजित होने जा रही है.

BRICS Summit
4 और 5 जून को वाराणसी में ब्रिक्स (BRICS) संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक. (ईटीवी भारत)

4 -5 जून को ताज होटल में प्रस्तावित इस बैठक में देश-विदेश के वरिष्ठ राजनयिक, नीति-निर्माता, सांस्कृतिक विशेषज्ञ एवं विशिष्ट प्रतिनिधि भाग लेंगे.

BRICS Summit
वाराणसी में ब्रिक्स (BRICS) संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक. (ईटीवी भारत)

बैठक के दौरान काशी के विश्व प्रसिद्ध जीआई टैग एवं ओडीओपी (एक जिला-एक उत्पाद) उत्पादों की विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी.

इस प्रदर्शनी में वाराणसी की समृद्ध शिल्प परंपरा के 6 शिल्पियों के 6 विशिष्ट उत्पाद प्रदर्शित करेंगे.

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जी 20 के बाद अब ब्रिक्स सम्मेलन की बैठकों की मेज़बानी करेगा बनारस. (ईटीवी भारत)

ये सभी उत्पाद काशी की सदियों पुरानी कला, शिल्प कौशल और सांस्कृतिक विरासत के जीवंत प्रतीक हैं.

प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी प्रतिनिधियों को न केवल इन उत्पादों की विशिष्टता से परिचित कराया जाएगा, बल्कि स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को अपने उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने का अवसर भी मिलेगा.

बताते चलें कि, योगी सरकार के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने ओडीओपी और जीआई टैग उत्पादों के संरक्षण, विपणन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं संचालित की हैं.

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जी 20 के बाद अब ब्रिक्स सम्मेलन की बैठकों की मेज़बानी करेगा बनारस. (ईटीवी भारत)

इन प्रयासों से हजारों शिल्पकारों, बुनकरों और कारीगरों को नई पहचान एवं रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं.

काशी के हस्तशिल्प उत्पाद आज देश ही नहीं, बल्कि दुनिया के अनेक देशों में अपनी विशेष पहचान बना रहे हैं.

इस बारे में जीआई विशेषज्ञ पद्मश्री रजनीकांत बताते है कि ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति स्थानीय कलाकारों और उद्यमियों के लिए एक बड़ा अवसर लेकर आई है.

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4 और 5 जून को वाराणसी में ब्रिक्स (BRICS) संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक. (ईटीवी भारत)

विदेशी प्रतिनिधियों के समक्ष सीधे अपने उत्पादों का प्रदर्शन होने से निर्यात की संभावनाएं बढ़ेंगी. साथ ही अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच का मार्ग प्रशस्त होगा.

इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और काशी के पारंपरिक शिल्प को नई वैश्विक पहचान प्राप्त होगी.

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4 और 5 जून को वाराणसी में ब्रिक्स (BRICS) संस्कृति कार्य समूह की बैठक. (ईटीवी भारत)

वहीं इससे जुड़े नेशनल अवॉर्ड रामेश्वर सिंह कहते है कि, अंतरराष्ट्रीय आयोजनों से बड़ा मंच मिलता है, ब्रिक्स में हैंडीक्राफ्ट के प्रदर्शन से शिल्पियों के हाथ के हुनर को लोकल से ग्लोबल मार्केट मिलेगा.

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4 और 5 जून को वाराणसी में ब्रिक्स (BRICS) की दूसरी बैठक. (ईटीवी भारत)

नेशनल अवार्डी, गुलाबी मीनाकारी कुंज बिहारी सिंह कहते है कि, मोदी जी और योगी जी खुद जीआई एवं ओडीओपी उत्पादों के ब्रांड अंबेसडर हैं.

जिन्होंने प्रदेश के हस्तशिल्प को नई पहचान देते हुए प्राचीन मरती हुई कला को जीवित कर दिया है.

इस प्रदर्शनी से वाराणसी के हैंडीक्राफ्ट उत्पादों का प्रचार प्रसार होगा, देश-विदेश से आए विशिष्ट मेहमान काशी की इस कला से परिचित होंगे और हैंडीक्राफ्ट की बारीकियों को जानेंगे. इस मंच से ऑर्डर मिलेंगे की संभावनाएं बढ़ेंगी.

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वाराणसी में ब्रिक्स (BRICS) संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक 4 और 5 जून को. (ईटीवी भारत)

ब्रिक्स के सदस्य देश: ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ब्रिक्स देशों के सदस्य हैं.

प्रदर्शित होने वाले प्रस्तावित जीआई और ओडीओपी उत्पादों के नाम-

  • बनारस गुलाबी मीनाकारी क्राफ़्ट
  • बनारस ब्रोकेड एण्ड साड़ी
  • वाराणसी सॉफ्ट स्टोन जाली वर्क
  • वाराणसी वुडेन लेकर वेयर एंड टॉयज
  • बनारस मेटल रिपोजी क्राफ्ट
  • बनारस ग्लास बीड्स

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