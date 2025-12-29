ETV Bharat / bharat

त्रिपुरा एंजेल चकमा हत्याकांड: सीएम धामी ने पीड़ित के पिता से की बात, कहा- आरोपियों पर होगा सख्त एक्शन

त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा की मौत के बाद सीएम धामी ने परिजनों से बात कर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया.

Chief Minister Pushkar Singh Dhami
सीएम धामी ने एंजेल चकमा के पिता से की बातचीत (Photo @ CM Dhami Social Media)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 29, 2025 at 12:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून (उत्तराखंड): बीते दिनों राजधानी देहरादून में त्रिपुरा के रहने वाले छात्र एंजेल चकमा की हत्या के बाद से मृतक के लिए न्याय की आवाज उठ रही है. हालांकि इस मामले में 5 की गिरफ्तारी हो चुकी हैं. मृतक छात्र का अंतिम संस्कार 27 दिसंबर को त्रिपुरा में कर दिया गया है. वहीं, आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी पीड़ित परिवार से फोन पर बात कर दोषियों को कड़ी सजा दिलवाने का आश्वासन दिया.

सीएम धामी ने पीड़ित के परिजनों से की बातचीत: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा के पिता तरुण प्रसाद चकमा से फोन पर बातचीत कर बेटे की निर्मम हत्या पर गहरा शोक व्यक्त किया. सीएम ने आश्वस्त किया कि इस जघन्य अपराध में शामिल सभी दोषियों को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी.

एंजेल चकमा के पिता से बातचीत करते सीएम धामी. (ETV Bharat)

आरोपियों पर सख्त कार्रवाई का दिया भरोसा: मुख्यमंत्री ने बताया कि इस मामले में अब तक पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि एक अन्य आरोपी के नेपाल फरार होने की आशंका है. फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित कर विशेष टीमें गठित की गई हैं और उसे जल्द पकड़ने के प्रयास जारी हैं. धामी ने कहा कि वो इस घटना से व्यक्तिगत रूप से बेहद आहत हैं और पीड़ित परिवार के दुःख को भली भांति समझते हैं.

घटना पूरे समाज के लिए पीड़ादायक: सीएम ने परिवार से बातचीत करते हुए कहा कि उत्तराखंड शांतिप्रिय प्रदेश रहा है जहां देश विदेश से छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते हैं. इस प्रकार की घटना न केवल प्रदेश बल्कि पूरे समाज के लिए पीड़ादायक है. सीएम ने मृतक के पिता से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

केंद्रीय गृह मंत्री और रक्षा मंत्री से हुई बातचीत: उन्होंने यह भी जानकारी दी कि घटना के बाद उन्होंने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी इस विषय पर बातचीत की है. मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार इस कठिन समय में पीड़ित परिवार के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है. परिवार की हर संभव सहायता के लिए त्रिपुरा सरकार से भी समन्वय किया जाएगा और राज्य सरकार की ओर से हर स्तर पर सहयोग दिया जाएगा.

संबंधित खबरें पढ़ें-

TAGGED:

देहरादून त्रिपुरा छात्र मौत मामला
देहरादून में एंजेल चकमा मौत
DEHRADUN TRIPURA STUDENT DEATH CASE
ANGEL CHAKMA DEATH IN DEHRADUN
DEHRADUN ANGEL CHAKMA DEATH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.