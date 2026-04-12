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राम मंदिर में रामलला के बाद 14 उप मंदिरों में भी मिल सकेगा दर्शन, सोमवार से जारी होंगे पास

राम मंदिर में रामलला के बाद 14 उप मंदिरों में भी मिल सकेगा दर्शन. ( ETV Bharat )

अयोध्या: राम जन्मभूमि परिसर में बने संपूर्ण उप मंदिरों को दर्शनार्थियों के लिए खोले दिया गया है. सोमवार से राम मंदिर परिसर में आने वाले 1500 पास धारक परिसर का भ्रमण करेंगे. श्री राम मंदिर ट्रस्ट ने तीन शिफ्ट में 500-500 के स्लॉट दर्शन कराने की अनुमति दी हैं. इसके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वेबसाइट https://online.srjbtkshetra.org पर सामान्य दर्शन पास से सुविधा प्राप्त होगी. श्री राम मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को भूतल में विराजमान रामलला, प्रथम तल पर राम दरबार में दर्शन होने के बाद परकोटा कारिडोर और उसमें स्थापित भगवान गणेश, हनुमानजी, भगवान सूर्य, माता भगवती, मां अन्नपूर्णा देवी, भगवान शिव के दर्शन प्राप्त के बाद परकोटा के बाहर शेषावतार मंदिर, महर्षि अगस्त्य, महर्षि बाल्मीकि, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि वशिष्ठ, शबरी, निषादराज व अहिल्या देवी के बाद अंत में कुबेर टीला पर कुबेश्वर महादेव, जटायु और अंगद टीला पर गिलहरी की प्रतिमा को देखने का अवसर प्राप्त होगा. राम मंदिर में रामलला के बाद 14 उप मंदिरों में भी मिल सकेगा दर्शन. (ETV Bharat)