राम मंदिर में रामलला के बाद 14 उप मंदिरों में भी मिल सकेगा दर्शन, सोमवार से जारी होंगे पास
सोमवार 13 अप्रैल से अयोध्या के राममंदिर परिसर में आने वाले 1500 पास धारक परिसर का भ्रमण करेंगे. 14 उप मंदिरों में भी दर्शन मिलेगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 12, 2026 at 7:33 PM IST
अयोध्या: राम जन्मभूमि परिसर में बने संपूर्ण उप मंदिरों को दर्शनार्थियों के लिए खोले दिया गया है. सोमवार से राम मंदिर परिसर में आने वाले 1500 पास धारक परिसर का भ्रमण करेंगे. श्री राम मंदिर ट्रस्ट ने तीन शिफ्ट में 500-500 के स्लॉट दर्शन कराने की अनुमति दी हैं. इसके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वेबसाइट https://online.srjbtkshetra.org पर सामान्य दर्शन पास से सुविधा प्राप्त होगी.
श्री राम मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को भूतल में विराजमान रामलला, प्रथम तल पर राम दरबार में दर्शन होने के बाद परकोटा कारिडोर और उसमें स्थापित भगवान गणेश, हनुमानजी, भगवान सूर्य, माता भगवती, मां अन्नपूर्णा देवी, भगवान शिव के दर्शन प्राप्त के बाद परकोटा के बाहर शेषावतार मंदिर, महर्षि अगस्त्य, महर्षि बाल्मीकि, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि वशिष्ठ, शबरी, निषादराज व अहिल्या देवी के बाद अंत में कुबेर टीला पर कुबेश्वर महादेव, जटायु और अंगद टीला पर गिलहरी की प्रतिमा को देखने का अवसर प्राप्त होगा.
श्री राम मंदिर ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल जी राव ने बताया कि दर्शन के लिए एक परिवार के अधिकतम 5 लोगों का ही पास बनेगा.
ऑनलाइन आवेदन में फोटो अनिवार्य होगी और सभी श्रद्धालुओं को आधार कार्ड साथ लाना होगा. पास 2-2 घंटे के स्लॉट में जारी किए जाएंगे.
उन्होंने बताया कि ट्रस्ट चाहता हैं कि आने वाले सभी श्रद्धालुओं को दर्शन कराए, इसके लिए पहले व्यवस्था ठीक हो जाए, अनुभव के दृष्टि सामान्य दर्शनार्थी पास जारी कर रहे हैं.
इसमें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आनलाइन के जरिए पास दिया जा रहा है.