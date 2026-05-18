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अमिताभ बच्चन के बाद रणबीर कपूर भी अयोध्या में खरीद रहे प्लॉट

अयोध्या में अभिनेता रणबीर कपूर खरीद रहे ज़मीन. ( ईटीवी भारत )

अयोध्या : राम मंदिर निर्माण के बाद से ही फिल्मी हस्तियां अयोध्या की ओर आकर्षित हो रही हैं. जहां सबसे पहले महानायक अमिताभ बच्चन ने सरयू के किनारे जमीन को खरीद कर अयोध्या से जुड़ गए हैं. वहीं अब अभिनेता रणबीर कपूर ने भी लगभग 2 करोड़ 42 लाख रुपए से 198.26 वर्गमीटर भूमि को अपने नाम दर्ज करा रहे हैं. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी अभिनेता अयोध्या में हो सकते हैं. रजिस्टर अधिकारी योगेंद्र प्रताप सिंह. (ईटीवी भारत) सरयू तट पर 75 एकड़ में फैली अयोध्या के प्रोजेक्ट द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा ग्रुप के प्रीमियम प्लाट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट द सरयू में ग्रैंड क्लब हाउस, 35 से ज्यादा लाइफ स्टाइल सुविधा, और द लीला होटल का 5 एकड़ में बनने वाला शुद्ध शाकाहारी लग्जरी होटल शामिल हैं. जिसमें अब अभिनेता रणबीर कपूर ने जमीन को खरीदा है. अभिनन्दन लोढ़ा ग्रुप द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया कि अयोध्या के सांस्कृतिक और आर्थिक पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा हैं, जहां दुनिया भर के लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इंफ्रॉस्ट्रक्चर और टूरिज्म के माध्यम से कार्य आगे बढ़ रहा हैं. जहां पर विकास के अपार संभावनाएं भी बढ़ गई हैं. जिसके कारण लोग इन्वेस्ट करने के लिए आगे आ रहे हैं.