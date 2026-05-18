अमिताभ बच्चन के बाद रणबीर कपूर भी अयोध्या में खरीद रहे प्लॉट
अभिनेता रणबीर कपूर ने भी लगभग 2 करोड़ 42 लाख रुपए से 198.26 वर्गमीटर भूमि को अपने नाम दर्ज करा रहे हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 18, 2026 at 2:00 PM IST
अयोध्या : राम मंदिर निर्माण के बाद से ही फिल्मी हस्तियां अयोध्या की ओर आकर्षित हो रही हैं. जहां सबसे पहले महानायक अमिताभ बच्चन ने सरयू के किनारे जमीन को खरीद कर अयोध्या से जुड़ गए हैं.
वहीं अब अभिनेता रणबीर कपूर ने भी लगभग 2 करोड़ 42 लाख रुपए से 198.26 वर्गमीटर भूमि को अपने नाम दर्ज करा रहे हैं. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी अभिनेता अयोध्या में हो सकते हैं.
सरयू तट पर 75 एकड़ में फैली अयोध्या के प्रोजेक्ट द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा ग्रुप के प्रीमियम प्लाट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट द सरयू में ग्रैंड क्लब हाउस, 35 से ज्यादा लाइफ स्टाइल सुविधा, और द लीला होटल का 5 एकड़ में बनने वाला शुद्ध शाकाहारी लग्जरी होटल शामिल हैं. जिसमें अब अभिनेता रणबीर कपूर ने जमीन को खरीदा है.
अभिनन्दन लोढ़ा ग्रुप द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया कि अयोध्या के सांस्कृतिक और आर्थिक पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा हैं, जहां दुनिया भर के लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इंफ्रॉस्ट्रक्चर और टूरिज्म के माध्यम से कार्य आगे बढ़ रहा हैं. जहां पर विकास के अपार संभावनाएं भी बढ़ गई हैं. जिसके कारण लोग इन्वेस्ट करने के लिए आगे आ रहे हैं.
रजिस्टर अधिकारी योगेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक महानायक अमिताभ बच्चन के बाद रणवीर कपूर ने भी जमीन को खरीदा है.
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जिस प्रकार अयोध्या के इफ्रॉस्ट्रक्चर सहित विभिन्न प्रकार के सुविधाओं को तैयार कराया है, तो वहीं अन्य लोगों से भी अपील किया है.
उन्होंने कहा कि सदर तहसील, सोहावल, बीकापुर, रुदौली तहसील में जमीन कभी उपलब्ध हैं और यहां पर आने वाले समय में स्ट्रक्चर और भी बढ़िया होने जा रहा है. अयोध्या के आसपास काफी विकास के कार्य हुए है और आवास विकास परिषद के द्वारा कई कालीनों को भी विकसित किया गया है.
2020 से प्राइवेट लैंड पर प्रारंभ हुई अभिनंदन लोढ़ा ग्रुप के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में चार प्रकार की योजनाएं चल रही है। जिसमें प्लांटेडेड डेवलपमेंट, प्रीमियम विला, ग्रोथ हाउसिंग और तीर्थ स्थल पर्यटन के लिए प्राकृतिक वातावरण और सौंदर्य सयुक्त शांत वातावरण से मिश्रित उपयोग और रिजॉर्ट्स है.
इसमें अभी तक बॉलीवुड क्षेत्र से अमिताभ बच्चन और रणबीर कपूर ने ही प्लॉट आवंटित किया है. कोई बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र और गुजरात समेत अन्य कई प्रदेश के बड़े कारोबारी भी जमीनों की खरीद में है.