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SPECIAL: रांची में ड्रॉपआउट बच्चों को दोबारा स्कूल से जोड़ने की कवायद, पंचायत स्तर पर रखी जाएगी बच्चों की स्थिति पर निगरानी

झारखंड में जीरो पंचायत ड्रॉपआउट योजना के तहत ड्रॉपआउट बच्चों को दोबारा स्कूल से जोड़ने पर काम किया जा रहा है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 27, 2026 at 8:18 PM IST

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रांची: झारखंड में अब ड्रॉपआउट बच्चों की पहचान कर उन्हें दोबारा स्कूल से जोड़ने के साथ पंचायतों को भी ड्रॉपआउट मुक्त बनाने की तैयारी है. जीरो पंचायत ड्रॉपआउट योजना के तहत 6 से 18 साल के हर बच्चे का स्कूल में नामांकन और उसका नियमित रूप से विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है. योजना में पंचायत को इकाई बनाकर यह पता किया जाएगा कि संबंधित पंचायत में कितने बच्चे स्कूल से बाहर हैं, उनकी स्थिति क्या है और उन्हें दोबारा शिक्षा की मुख्यधारा से कैसे जोड़ा जा सकता है.

30 दिन लगातार अनुपस्थित तो ड्रॉपआउट

स्कीम के तहत किसी भी बच्चे के स्कूल के दिनों में लगातार 30 दिन तक अनुपस्थित रहने पर उसे ड्रॉपआउट बच्चे की श्रेणी में माना जाएगा. ऐसे बच्चों की पहचान के बाद उनके स्कूल से बाहर होने का कारण पता किया जाएगा और परिस्थितियों के अनुसार, उन्हें दोबारा स्कूल से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू होगी. इसमें बच्चों के नामांकन के साथ यह भी देखा जाएगा कि वे नियमित रूप से स्कूल आ रहे हैं या नहीं.

ड्रॉपआउट बच्चों को फिर से स्कूल से जोड़ने की मुहिम (Etv Bharat)

पंचायत स्तर पर निगरानी

पंचायत स्तर पर सभी बच्चों की स्थिति की निगरानी की जाएगी. जब किसी पंचायत में 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग का कोई बच्चा स्कूल से बाहर नहीं रहेगा और सभी बच्चे नियमित रूप से विद्यालय जाने लगेंगे, तब उस पंचायत को जीरो ड्रॉपआउट पंचायत के रूप में प्रमाणित करने की प्रक्रिया शुरू होगी.

मुखिया से उपायुक्त तक होगी जांच

जीरो पंचायत ड्रॉपआउट योजना में प्रमाण की प्रक्रिया भी तय की गई है. पंचायत में सभी बच्चों के स्कूल से जुड़ने के बाद मुखिया की ओर से जीरो ड्रॉपआउट पंचायत का प्रमाणपत्र दिया जाएगा. इसके बाद जिला शिक्षा अधीक्षक और जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से इसकी जांच होगी. जांच के बाद मामला उपायुक्त के पास जाएगा और अंतिम सत्यापन के आधार पर पंचायत को जीरो ड्रॉपआउट घोषित किया जाएगा. पहले चरण में झारखंड के सभी जिलों की पांच-पांच पंचायतों को इस मॉडल के तहत विकसित करने की तैयारी है. इसके बाद प्रक्रिया के अनुभव के आधार पर इसे अन्य पंचायतों तक विस्तार दिया जा सकता है.

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सिर्फ नामांकन नहीं, स्कूल में ठहराव भी जरूरी

ड्रॉपआउट रोकने की चुनौती केवल बच्चों का नामांकन कराने तक सीमित नहीं है. कई बार बच्चे स्कूल में नामांकित होने के बावजूद नियमित रूप से विद्यालय नहीं पहुंचते. ऐसे में योजना में नामांकन के साथ बच्चों के विद्यालय में ठहराव को भी महत्वपूर्ण माना गया है.

हाउसहोल्ड सर्वे के माध्यम से बच्चों की वास्तविक स्थिति सामने लाने और स्कूल से बाहर बच्चों को चिह्नित करने की कोशिश की जा रही है. इसी सर्वे की निगरानी में लापरवाही को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से हाल में 2470 शिक्षकों और 56 अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है. विभाग ने जवाब नहीं मिलने पर वेतन रोकने की चेतावनी भी दी है.

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14 से 18 साल के बच्चों के लिए NIOS का सहारा

स्कूल से लंबे समय से बाहर रहे 14 से 18 साल के किशोरों को दोबारा औपचारिक शिक्षा से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान यानी NIOS का सहारा लिया जा रहा है. ऐसे बच्चों के लिए ओपन स्कूलिंग का विकल्प उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि वे अपनी परिस्थितियों के अनुसार पढ़ाई जारी रख सकें। इसके साथ कौशल विकास से जोड़ने की भी कोशिश है.

कम उम्र में स्कूल छोड़ चुके बच्चों को सीधे उनकी आयु के अनुरूप कक्षा में शामिल करना कई बार चुनौतीपूर्ण होता है. ऐसे बच्चों के लिए सेतु पाठ्यक्रम, सेतु गाइड केंद्र और आवासीय ब्रिज कोर्स के माध्यम से पढ़ाई से दोबारा जोड़ने की व्यवस्था की जा रही है. इन केंद्रों पर बच्चों को उनकी सीखने की स्थिति के अनुसार, रिमेडियल शिक्षा दी जाती है, ताकि वे आगे नियमित कक्षा में शामिल हो सके.

SCHOOL DROPOUTS IN JHARKHAND
पढ़ाई के दौरान छात्राएं (Etv Bharat)

आंकड़ों के साथ जमीन पर निगरानी की चुनौती

झारखंड में ड्रॉपआउट कम करने के प्रयासों के साथ स्कूलों की आधारभूत चुनौतियां भी बनी हुई हैं. 9000 से अधिक एकल-शिक्षक विद्यालय और करीब 99,565 शिक्षक पदों का रिक्त होना शिक्षा व्यवस्था के लिए चुनौती है. ऐसे में जीरो पंचायत ड्रॉपआउट योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि बच्चों की पहचान, नामांकन और नियमित उपस्थिति की निगरानी पंचायत से लेकर जिला स्तर तक कितनी प्रभावी तरीके से होती है. योजना का मकसद अब केवल यह दर्ज करना नहीं है कि बच्चा स्कूल में नामांकित है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि छह से 18 वर्ष आयु वर्ग का कोई बच्चा शिक्षा व्यवस्था से बाहर न रहे.

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