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SPECIAL: रांची में ड्रॉपआउट बच्चों को दोबारा स्कूल से जोड़ने की कवायद, पंचायत स्तर पर रखी जाएगी बच्चों की स्थिति पर निगरानी

ग्राफिक इमेज ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड में अब ड्रॉपआउट बच्चों की पहचान कर उन्हें दोबारा स्कूल से जोड़ने के साथ पंचायतों को भी ड्रॉपआउट मुक्त बनाने की तैयारी है. जीरो पंचायत ड्रॉपआउट योजना के तहत 6 से 18 साल के हर बच्चे का स्कूल में नामांकन और उसका नियमित रूप से विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है. योजना में पंचायत को इकाई बनाकर यह पता किया जाएगा कि संबंधित पंचायत में कितने बच्चे स्कूल से बाहर हैं, उनकी स्थिति क्या है और उन्हें दोबारा शिक्षा की मुख्यधारा से कैसे जोड़ा जा सकता है.