ETV Bharat / bharat

FMGE विवाद: NBEMS असली चिंताओं को दूर करने के लिए तैयार, लेकिन योग्यता मानकों से कोई समझौता नहीं

नई दिल्ली: राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड (NBEMS) विदेशी चिकित्सा स्नातकों (FMGs) की असली चिंताओं को दूर करने के लिए तैयार है. हालांकि, भारत में मेडिसिन की प्रैक्टिस करने के लिए जरूरी न्यूनतम सक्षमता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता.

यह बात राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को जून 2026 फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन (FMGE) को लेकर चल रहे विवाद के बीच कही.

राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड (NBEMS) की बनाई एक एक्सपर्ट कमिटी ने परीक्षा को ज्यादा पारदर्शी और उम्मीदवार-अनुकूल बनाने के लिए कई तरीके सुझाए हैं. एयर मार्शल (डॉ.) पवन कपूर (रिटायर्ड) की अगुवाई वाले तीन सदस्ययी पैनल ने साल में तीन बार विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा (FMGE) कराने की संभावना की जांच करने, परीक्षा फीस की समीक्षा करने, परीक्षा केंद्र की आधाभूत संरचना को बेहतर बनाने और तकनीकी और कानूनी सुरक्षा उपायों के तहत उम्मीदवार को उनके रिकॉर्ड किए गए जवाब देखने की इजाजत देने की सिफारिश की है.

अधिकारी ने यहां ईटीवी भारत को बताया कि, हालांकि, कमिटी ने जून 2026 की परीक्षा के लिए ग्रेस या कम्पेनसेटरी मार्क्स (अनुग्रह या प्रतिपूरक अंक) की सिफारिश नहीं की, क्योंकि उसे इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं मिला कि वीडियो-आधारित सवालों या समग्र कठिनाई स्तर ने रिजल्ट पर बुरा असर डाला था.

प्रयास-वार डेटा के हिसाब से भी इस बहस को एक अहम संदर्भ देता है. जून 2026 में, पहली बार परीक्षा देने वाले 35.74 प्रतिशत उम्मीदवार विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा (FMGE) पास कर पाए, जबकि दूसरी बार परीक्षा देने वाले 21.45 प्रतिशत उम्मीदवार और पांच से ज्यादा प्रयास के बाद परीक्षा देने वालों में सिर्फ 3.29 प्रतिशत उम्मीदवार ही पास हुए. दिसंबर 2025 में, पहली बार पास होने वालों का रेट 47.53 प्रतिशत था, जबकि पांच से ज्यादा प्रयास करने वाले उम्मीदवार में यह गिरकर 5.58 प्रतिशत हो गया.

राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड (NBEMS) के सीनियर अधिकारी ने कहा कि ये आंकड़े दिखाते हैं कि सिर्फ कुल पास होने वाले प्रतिशत का इस्तेमाल यह नतीजा निकालने के लिए क्यों नहीं किया जा सकता कि परीक्षा देने वाले पूरे समूह ने गलत पेपर का सामना किया.

अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि, विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा (FMGE) एक स्क्रीनिंग एग्जाम है, न कि कोई प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा, और योग्यता मानक को कम नहीं किया जा सकता क्योंकि सफल उम्मीदवारों को हार्ट अटैक, स्ट्रोक, सेप्सिस, जटिल गर्भावस्था और बच्चों की आपातकालीन जैसी जानलेवा बीमारियों से निपटने के लिए जरूरी काबिलियत दिखानी होगी.