FMGE विवाद: NBEMS असली चिंताओं को दूर करने के लिए तैयार, लेकिन योग्यता मानकों से कोई समझौता नहीं
एक्सपर्ट पैनल ने ज्यादा पारदर्शी, परीक्षा की जानकारी तक आसान पहुंच और तीसरे सालाना प्रयास का सुझाव दिया है. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.
Published : August 26, 2026 at 5:44 PM IST
नई दिल्ली: राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड (NBEMS) विदेशी चिकित्सा स्नातकों (FMGs) की असली चिंताओं को दूर करने के लिए तैयार है. हालांकि, भारत में मेडिसिन की प्रैक्टिस करने के लिए जरूरी न्यूनतम सक्षमता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता.
यह बात राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को जून 2026 फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन (FMGE) को लेकर चल रहे विवाद के बीच कही.
राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड (NBEMS) की बनाई एक एक्सपर्ट कमिटी ने परीक्षा को ज्यादा पारदर्शी और उम्मीदवार-अनुकूल बनाने के लिए कई तरीके सुझाए हैं. एयर मार्शल (डॉ.) पवन कपूर (रिटायर्ड) की अगुवाई वाले तीन सदस्ययी पैनल ने साल में तीन बार विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा (FMGE) कराने की संभावना की जांच करने, परीक्षा फीस की समीक्षा करने, परीक्षा केंद्र की आधाभूत संरचना को बेहतर बनाने और तकनीकी और कानूनी सुरक्षा उपायों के तहत उम्मीदवार को उनके रिकॉर्ड किए गए जवाब देखने की इजाजत देने की सिफारिश की है.
अधिकारी ने यहां ईटीवी भारत को बताया कि, हालांकि, कमिटी ने जून 2026 की परीक्षा के लिए ग्रेस या कम्पेनसेटरी मार्क्स (अनुग्रह या प्रतिपूरक अंक) की सिफारिश नहीं की, क्योंकि उसे इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं मिला कि वीडियो-आधारित सवालों या समग्र कठिनाई स्तर ने रिजल्ट पर बुरा असर डाला था.
प्रयास-वार डेटा के हिसाब से भी इस बहस को एक अहम संदर्भ देता है. जून 2026 में, पहली बार परीक्षा देने वाले 35.74 प्रतिशत उम्मीदवार विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा (FMGE) पास कर पाए, जबकि दूसरी बार परीक्षा देने वाले 21.45 प्रतिशत उम्मीदवार और पांच से ज्यादा प्रयास के बाद परीक्षा देने वालों में सिर्फ 3.29 प्रतिशत उम्मीदवार ही पास हुए. दिसंबर 2025 में, पहली बार पास होने वालों का रेट 47.53 प्रतिशत था, जबकि पांच से ज्यादा प्रयास करने वाले उम्मीदवार में यह गिरकर 5.58 प्रतिशत हो गया.
राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड (NBEMS) के सीनियर अधिकारी ने कहा कि ये आंकड़े दिखाते हैं कि सिर्फ कुल पास होने वाले प्रतिशत का इस्तेमाल यह नतीजा निकालने के लिए क्यों नहीं किया जा सकता कि परीक्षा देने वाले पूरे समूह ने गलत पेपर का सामना किया.
अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि, विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा (FMGE) एक स्क्रीनिंग एग्जाम है, न कि कोई प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा, और योग्यता मानक को कम नहीं किया जा सकता क्योंकि सफल उम्मीदवारों को हार्ट अटैक, स्ट्रोक, सेप्सिस, जटिल गर्भावस्था और बच्चों की आपातकालीन जैसी जानलेवा बीमारियों से निपटने के लिए जरूरी काबिलियत दिखानी होगी.
इसलिए, राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड (NBEMS) के सामने चुनौती ट्रांसपेरेंसी और एग्ज़ाम से जुड़ी चिंताओं को दूर करना है, साथ ही यह पक्का करना है कि सुधार मेडिकल प्रैक्टिस और मरीजों की सुरक्षा के लिए जरूरी न्यूनतम योग्यता मानक को कमजोर न करें. जून की परीक्षा में शामिल हुए 36,280 उम्मीदवारों में से सिर्फ 4,635 के क्वालिफाई होने के बाद यह विवाद और बढ़ गया है, जिससे पास प्रतिशत लगभग 12.8 फीसदी रहा.
इससे पहले, राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को चिट्ठी लिखकर उनसे परीक्षा का पूरा और पारदर्शी समीक्षा पक्का करने और उम्मीदवारों की शिकायतों को दूर करने की अपील की है.
अधिकारी ने कहा, "मकसद मरीज की सुरक्षा के लिए जरूरी काबिलियत की सीमा को बनाए रखते हुए एक निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा पक्का करना है." उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड उम्मीदवारों की जायज चिंताओं के लिए तैयार है.
एक्सपर्ट पैनल ने एक ज्यादा संतुलित प्रश्न पत्र संरचना का भी सुझाव दिया है, जिसमें 30 प्रतिशत कम मुश्किल वाले, 50 प्रतिशत मध्यम मुश्किल वाले और 20 प्रतिशत ज्यादा मुश्किल वाले सवाल होंगे, जिनका औसत कठिनाई स्तर 5.5 से ज्यादा नहीं होगा.
अपने पत्र में, ब्रिटास ने बहुत कम पास परसेंटेज पर चिंता जताई और परीक्षा प्रक्रिया में ज्यादा पारदर्शिता की मांग की. उन्होंने बताया कि, विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा (FMGE) पास न कर पाने से उन भारतीय नागरिकों के लिए क्लिनिकल ट्रेनिंग, रजिस्ट्रेशन और मेडिकल प्रोफेशन में एंट्री में काफी देरी हो सकती है, जिन्होंने विदेश से मेडिकल डिग्री ली है.
विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा (FMGE) एक जरूरी स्क्रीनिंग एग्जाम है जो योग्य भारतीय नागरिकों और भारत के उन विदेशी नागरिकों के लिए है जिनके पास विदेशी संस्थानों से चिकित्सा योग्यता है और जो भारत में मेडिसिन प्रैक्टिस करने के लिए रजिस्ट्रेशन चाहते हैं.
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