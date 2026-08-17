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फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन में भी सामने आई शिकायत, पारदर्शिता नहीं बरतने का लगा आरोप

FMGE की समीक्षा में निष्पक्षता और पारदर्शिता से जुड़ी चिंताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.

Brittas
राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 17, 2026 at 6:20 PM IST

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नई दिल्ली : जून 2026 की फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन में पास होने वालों का प्रतिशत असामान्य रूप से कम रहा है. इससे स्क्रीनिंग प्रोसेस की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर चिंताएं पैदा हो गई हैं. राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से परीक्षा की व्यापक और पारदर्शी समीक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है.

नड्डा को लिखे एक पत्र में - जिसकी एक कॉपी ईटीवी भारत के पास है - ब्रिटास ने जून 2026 एफएमजीई में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की शिकायतों का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि परीक्षा देने वाले 36,280 उम्मीदवारों में से केवल 4,635 ही क्वालिफाई कर पाए. पास होने वालों का प्रतिशत लगभग 12.8 फीसदी रहा.

गौरतलब है कि एफएमजीई उन भारतीय नागरिकों के लिए एक अनिवार्य स्क्रीनिंग परीक्षा है जो विदेश से मेडिकल डिग्री हासिल करते हैं और भारत में रजिस्ट्रेशन और मेडिकल प्रैक्टिस शुरू करना चाहते हैं. परीक्षा पास न कर पाने से उनकी क्लिनिकल ट्रेनिंग, रजिस्ट्रेशन और मेडिकल प्रोफेशन में एंट्री में काफी देरी हो सकती है.

पेपर पैटर्न को लेकर चिंताएं उम्मीदवारों द्वारा उठाई गई मुख्य चिंताओं में से एक प्रश्न पत्र की कठिनाई और उसके स्वरूप से जुड़ी है. उम्मीदवारों का आरोप है कि कई सवाल असामान्य रूप से कठिन या अस्पष्ट थे और परीक्षा में तय किए गए मूल्यांकन पैटर्न के अनुसार उनकी उम्मीदों को ठीक से शामिल नहीं किया गया था. खास तौर पर वीडियो-आधारित सवालों को शामिल करने को लेकर चिंता जताई गई है.

ब्रिटास द्वारा बताई गई बातों के अनुसार, उम्मीदवारों को ऐसे सवालों को शामिल करने या उनके फॉर्मेट के बारे में पहले से ठीक से जानकारी नहीं दी गई थी. खबरों के अनुसार, नए फॉर्मेट में परीक्षा का काफी समय भी बर्बाद हुआ, क्योंकि वीडियो धीरे लोड हो रहे थे और क्लिनिकल स्थितियां लंबी थीं. ब्रिटास ने कहा कि समीक्षा में यह देखा जाना चाहिए कि क्या पेपर की कुल लंबाई, समय का आवंटन और वीडियो-आधारित हिस्से तय एमबीबीएस एग्जिट-लेवल स्टैंडर्ड के अनुरूप थे.

इस पत्र में परीक्षा केंद्रों पर वेंटिलेशन और बैठने की व्यवस्था जैसी सुविधाओं में तकनीकी खराबी और कमियों की जांच की भी मांग की गई है. आधिकारिक आंसर की (उत्तर कुंजी) का न होना एक और मुख्य चिंता परीक्षा के बाद आधिकारिक प्रश्न पत्र और आंसर की का न होना है.

ब्रिटास के अनुसार, इससे उम्मीदवारों के लिए विवादित सवालों या जवाबों की स्वतंत्र रूप से जांच करना और अपने प्रदर्शन के आधार का आकलन करना मुश्किल हो जाता है. आधिकारिक आंसर की न होने से उन मामलों में उम्मीदवारों की सार्थक समाधान पाने की क्षमता भी सीमित हो जाती है, जहां उन्हें लगता है कि कोई सवाल अस्पष्ट था या जवाब गलत था.

नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन्स इन मेडिकल साइंसेज ने उम्मीदवारों द्वारा दी गई शिकायतों की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति बनाई है. इस कदम का स्वागत करते हुए, ब्रिटास ने आग्रह किया कि यह प्रक्रिया केवल आंतरिक प्रशासनिक समीक्षा तक सीमित न रहे, बल्कि उम्मीदवारों द्वारा उठाई गई विशिष्ट शिकायतों की भी जांच करे. उन्होंने मांग की कि समीक्षा में वीडियो-आधारित सवालों को पेश करने और उनके बारे में जानकारी देने, विवादित या अस्पष्ट सवालों, परीक्षा केंद्रों की स्थितियों और मूल्यांकन प्रक्रिया की पारदर्शिता को शामिल किया जाए.

एफएमजीई पास करने के बाद भी एफएमजी की मुश्किलें जारी पत्र में विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट के सामने आने वाली एक बड़ी समस्या की ओर भी ध्यान दिलाया गया है - एफएमजीई पास करने के बाद भी मुश्किलें खत्म नहीं होतीं. भारत में प्रैक्टिस करने के लिए रजिस्ट्रेशन पाने से पहले सफल उम्मीदवारों को तय अनिवार्य रोटेटरी मेडिकल इंटर्नशिप पूरी करनी होती है और अन्य नियम-कानूनों की शर्तों को पूरा करना होता है. इसलिए, इंटर्नशिप स्लॉट के आवंटन में कमी या देरी FMGE-क्वालिफाइड ग्रेजुएट को भी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में आगे बढ़ने से रोक सकती है.

ब्रिटास ने विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट के लिए सीआरएमआई स्लॉट के आवंटन के संबंध में 11 मार्च, 2026 को नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा जारी एक सूचना का जिक्र किया. उस सूचना में इंटर्नशिप स्लॉट के आवंटन न होने या उनकी कमी से जुड़ी समस्याओं का उल्लेख किया गया था और उपलब्ध स्लॉट के आवंटन के लिए एक रूपरेखा तय की गई थी.

सांसद ने इस बात पर जोर दिया कि मेडिकल शिक्षा में कड़े स्टैंडर्ड बनाए रखना जरूरी है, लेकिन रेगुलेटरी प्रोसेस भी निष्पक्ष, पारदर्शी, अनुमान लगाने योग्य और अनावश्यक देरी से मुक्त होना चाहिए. उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय से आग्रह किया कि जून एफएमजीई से जुड़ी शिकायतों की चल रही समीक्षा "निष्पक्षता, पारदर्शिता और संवेदनशीलता" के साथ की जाए और इसके नतीजों और उन पर की गई कार्रवाई को सार्वजनिक किया जाए.

उन्होंने कहा कि बड़ी चिंता यह सुनिश्चित करना है कि विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट के लिए रेगुलेटरी प्रक्रिया - परीक्षा और मूल्यांकन से लेकर इंटर्नशिप और रजिस्ट्रेशन तक - सुसंगत हो और उम्मीदवारों को अनावश्यक अनिश्चितता का सामना न करना पड़े.

ब्रिटास ने कहा, "मौजूदा शिकायतों को विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट के सामने आने वाली व्यापक और लगातार मुश्किलों के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए. ये छात्र विदेश में अपनी मेडिकल शिक्षा पूरी करने में कई साल लगाते हैं, जिसमें अक्सर काफी आर्थिक और व्यक्तिगत खर्च होता है, लेकिन भारत में तय इंटर्नशिप शुरू करने और रजिस्ट्रेशन की दिशा में आगे बढ़ने से पहले उन्हें एमएमजीई पास करने सहित लागू रेगुलेटरी जरूरतों को पूरा करना होता है. इसलिए, परीक्षा का एक असफल चक्र न केवल क्वालिफाइंग रिज़ल्ट पाने में देरी कर सकता है, बल्कि उनकी क्लिनिकल ट्रेनिंग, रजिस्ट्रेशन, रोजगार और प्रोफेशनल जीवन की शुरुआत में भी देरी कर सकता है."

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