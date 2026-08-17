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फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन में भी सामने आई शिकायत, पारदर्शिता नहीं बरतने का लगा आरोप

राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ( ANI )

नई दिल्ली : जून 2026 की फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन में पास होने वालों का प्रतिशत असामान्य रूप से कम रहा है. इससे स्क्रीनिंग प्रोसेस की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर चिंताएं पैदा हो गई हैं. राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से परीक्षा की व्यापक और पारदर्शी समीक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है. नड्डा को लिखे एक पत्र में - जिसकी एक कॉपी ईटीवी भारत के पास है - ब्रिटास ने जून 2026 एफएमजीई में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की शिकायतों का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि परीक्षा देने वाले 36,280 उम्मीदवारों में से केवल 4,635 ही क्वालिफाई कर पाए. पास होने वालों का प्रतिशत लगभग 12.8 फीसदी रहा. गौरतलब है कि एफएमजीई उन भारतीय नागरिकों के लिए एक अनिवार्य स्क्रीनिंग परीक्षा है जो विदेश से मेडिकल डिग्री हासिल करते हैं और भारत में रजिस्ट्रेशन और मेडिकल प्रैक्टिस शुरू करना चाहते हैं. परीक्षा पास न कर पाने से उनकी क्लिनिकल ट्रेनिंग, रजिस्ट्रेशन और मेडिकल प्रोफेशन में एंट्री में काफी देरी हो सकती है. पेपर पैटर्न को लेकर चिंताएं उम्मीदवारों द्वारा उठाई गई मुख्य चिंताओं में से एक प्रश्न पत्र की कठिनाई और उसके स्वरूप से जुड़ी है. उम्मीदवारों का आरोप है कि कई सवाल असामान्य रूप से कठिन या अस्पष्ट थे और परीक्षा में तय किए गए मूल्यांकन पैटर्न के अनुसार उनकी उम्मीदों को ठीक से शामिल नहीं किया गया था. खास तौर पर वीडियो-आधारित सवालों को शामिल करने को लेकर चिंता जताई गई है. ब्रिटास द्वारा बताई गई बातों के अनुसार, उम्मीदवारों को ऐसे सवालों को शामिल करने या उनके फॉर्मेट के बारे में पहले से ठीक से जानकारी नहीं दी गई थी. खबरों के अनुसार, नए फॉर्मेट में परीक्षा का काफी समय भी बर्बाद हुआ, क्योंकि वीडियो धीरे लोड हो रहे थे और क्लिनिकल स्थितियां लंबी थीं. ब्रिटास ने कहा कि समीक्षा में यह देखा जाना चाहिए कि क्या पेपर की कुल लंबाई, समय का आवंटन और वीडियो-आधारित हिस्से तय एमबीबीएस एग्जिट-लेवल स्टैंडर्ड के अनुरूप थे. इस पत्र में परीक्षा केंद्रों पर वेंटिलेशन और बैठने की व्यवस्था जैसी सुविधाओं में तकनीकी खराबी और कमियों की जांच की भी मांग की गई है. आधिकारिक आंसर की (उत्तर कुंजी) का न होना एक और मुख्य चिंता परीक्षा के बाद आधिकारिक प्रश्न पत्र और आंसर की का न होना है. ब्रिटास के अनुसार, इससे उम्मीदवारों के लिए विवादित सवालों या जवाबों की स्वतंत्र रूप से जांच करना और अपने प्रदर्शन के आधार का आकलन करना मुश्किल हो जाता है. आधिकारिक आंसर की न होने से उन मामलों में उम्मीदवारों की सार्थक समाधान पाने की क्षमता भी सीमित हो जाती है, जहां उन्हें लगता है कि कोई सवाल अस्पष्ट था या जवाब गलत था.