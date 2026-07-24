ईमानदार करदाताओं के लिए सुविधा सुनिश्चित करें, वित्त मंत्री सीतारमण ने आयकर विभाग से कहा
वित्त मंत्री सीतारमण ने आयकर विभाग से कहा कि, वह ईमानदार करदाताओं के लिए सुविधा सुनिश्चित करें.
Published : July 24, 2026 at 10:34 PM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को आयकर विभाग (इनकम टैक्स डिपार्टमेंट) के अधिकारियों से कहा कि वे टैक्स चोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ईमानदार करदाताओं (टैक्सपेयर्स) के लिए सुविधा सुनिश्चित करें, क्योंकि टैक्स सिस्टम में निश्चितता एक आर्थिक जरूरत है.
यहां 167वें इनकम टैक्स डे सेलिब्रेशन को संबोधित करते हुए, वित्त मंत्री ने अधिकारियों से टैक्सपेयर्स के साथ डील करते समय जानबूझकर की गई टैक्स चोरी और सच्ची गलतियों के बीच अंतर करने का आग्रह किया.
उन्होंने कहा, "टैक्स निश्चितता स्वैच्छिक अनुपालन की सबसे मजबूत नींव में से एक है. हमारा दीर्घकालिक मकसद मुकदमेबाजी प्रबंधन से मुकदमेबाजी रोकथाम तक में बदलना चाहिए."
सीतारमण ने आगे कहा, "इसे 3 बातों पर टिका होना चाहिए: समय पर सर्कुलर के जरिए टैक्सपेयर की जिम्मेदारियों में पारदर्शिता, अलग-अलग अधिकार क्षेत्रों में व्याख्या में एक जैसा होना, अपील आदेश से लगातार संस्थागत शिक्षण ताकि भविष्य में सुधार के बारे में जानकारी मिल सके. ये सिद्धांत मिलकर उन झगड़ों को कम करते हैं जिनसे बचा जा सकता है, और ईमानदार करदाताओं के लिए निश्चितता बढ़ाते हैं."
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि टैक्स निश्चितता एक आर्थिक जरूरत है और आयकर विभाग के अधिकारियों से टैक्स कानून से मिलने वाली शक्ति का विनम्रता से इस्तेमाल करने का आग्रह किया.
सीतारमण ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से करदाताओं की सर्विस को बेहतर बनाने और बिजनेस करने में आसानी पक्का करने के लिए 'पांच R' पर फोकस करने को भी कहा. वे पांच R- रिकॉग्नाइज (पहचानना), रिस्पॉंड (जवाब देना), रिअड्रेस (निवारण करना), रिफ्लेक्ट (विचार करना) और रिफॉर्म (सुधार करना) हैं.
वित्त मंत्री ने कहा, "हर करदाता की चिंता को तुरंत पहचानें, यह मानते हुए कि सभी शिकायतों पर समय पर ध्यान देने की जरूरत है.साफ-साफ, तहजीब और हमदर्दी के साथ जवाब दें, यह पक्का करें कि करदाताओं को हर चरण पर सही बातचीत मिले और सही शिकायतों को सही तरीके से और तय टाइमलाइन के अंदर सुलझाएं, समय पर और सही हल दें.
साथ ही, सीतारमण ने आगे कहा, "बार-बार होने वाली शिकायतों की असली वजहों पर सोचें, शिकायतों को संस्थागत शिक्षण के मौके के तौर पर इस्तेमाल करें और प्रक्रिया, प्रणाली और प्रक्रिया में लगातार सुधार करें ताकि ऐसी शिकायतें कम होती जाएं."
उन्होंने कहा, "हमारा तरीका ईमानदार करदाता के लिए आसानी, सही गलतियों को ठीक करने का मौका और जानबूझकर की गई चोरी के लिए कड़े नतीजे पक्का करना चाहिए," और यह भी कहा कि आयकर विभाग की ज़िम्मेदारी 'टैक्स कलेक्शन पर छोटे फोकस से बढ़कर निष्पक्षता, दक्षता, बिजनेस करने में आसानी और सेवा' के लिए एक बड़े प्रतिबद्धता तक बढ़ गई है.
वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि इनकम टैक्स एक्ट, 2025 के लागू होने से अनिश्चितता कम करने और अनुपालन लागत कम करने के लिए कानून को आसान बनाया गया है.
(इनपुट-IANS)
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