फ्लाई91 फ्लाइट आसमान में 40 मिनट चक्कर लगाती रही, यात्री दहशत में आ गए
हैदराबाद से हुबली जा रही फ्लाइट के आसमान में 40 मिनट तक घूमने से यात्री दहशत में आ गए.
Published : April 26, 2026 at 4:33 PM IST
हुबली (कर्नाटक): तेलंगाना के हैदराबाद से कर्नाटक के हुबली जा रही क्षेत्रीय विमानन कंपनी फ्लाई91 की एक उड़ान को खराब मौसम के कारण 40 मिनट तक हवा में चक्कर लगाने के बाद लैंड कर गई. इस दौरान यात्री दहशत में आ गए थे. घटना शनिवार की बताई गई है.
पिछले तीन दिनों में दो बार देर से लैंड करने की घटना सामने आई है. तीसरी बार प्लेन शनिवार (25 अप्रैल) को फिर से देर से लैंड किया.
हाल ही में, हैदराबाद से हुबली आ रहे फ्लाई 91 को खराब मौसम के कारण लैंडिंग में दिक्कत हुई थी. इस दौरान प्लेन चार घंटे तक आसमान में उड़ता रहा और बाद में बेंगलुरु में सुरक्षित लैंड हुआ था.
इसके बाद, वही फ़्लाइट पिछले मंगलवार को दो घंटे देर से लैंड हुई. अबकी बार जो प्लेन हुबली एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था, वह 40 मिनट तक आसमान में उड़ता रहा, जिससे पैसेंजर घबरा गए.
लैंडिंग में फिर से समस्या: फ्लाई 91 फ्लाइट में लैंडिंग में फिर से समस्या आई है. खराब मौसम के कारण हैदराबाद से हुबली आ रहा प्लेन कुछ देर तक आसमान में चक्कर लगाता रहा. फ्लाइट में सवार यात्री परेशान थे. इसी प्रकार पिछले हफ्ते भी लैंडिंग में दो बार दिक्कतें आईं.
40 मिनट हवा में चक्कर लगाया : फ्लाई91 की फ़्लाइट IC 3401 की लैंडिंग में दिक्कत आई. यह फ़्लाइट शनिवार को दोपहर 3:13 बजे हैदराबाद एयरपोर्ट से उड़ी थी और उसे शाम 4:30 बजे हुबली में लैंड करना था. हालांकि, यह फ्लाइट शाम 5:09 बजे लैंड हुई. फलस्वरूप फ्लाइट ने 40 मिनट और उड़ान भरी. इस बारे में एयरपोर्ट डायरेक्टर रूपेश कुमार ने बताया कि ऐसा खराब मौसम की वजह से हुआ और साफ किया कि कोई तकनीकी समस्या नहीं थी.
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