बांसुरी कलाकार जुनैद: हुनर, उपलब्धि और प्रसिद्धि का अनूठा उदाहरण, 200 सालों की विरासत की अद्भुत कहानी

200 वर्ष से जुनैद का परिवार बांसुरी बनने का काम करता है. बांसुरी बनने के क्षेत्र में उनके दादा और पिता को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले थे. वहीं अब इस कड़ी को जुनैद आगे बढ़ा रहे है. बीते वर्ष उन्होंने देश की राष्ट्रपति द्रौपति मुर्मू को 5 फुट लंबी बांसुरी भेंट की थी. इसके अलाव उनकी इस कला का सम्मान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा भी किया गया है. जुनैद द्वारा बनाई गई बांसुरी का इस्तेमाल बॉलीवुड की मशहूरी फिल्म 'तारे जमी' के 'बम बम बोले' गीत में किया गया है. आइए जानतें है बांसुरी से जुड़े इतिहास, निर्माण और विविधताएं के बारे में.

श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन वृंदावन में गोपियों को मंत्रमुग्ध करने और राधा के प्रति कृष्ण के अटूट प्रेम को दर्शाती है. लेकिन बदलते समय के साथ बांसुरी के स्वरूप और प्रारूप में कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं. इसका सबसे बड़ा उदाहरण नेशनल स्कूल ऑफ ड्राम में आयोजित हो रहे 25वें भारत रंग महोत्सव में देखने को मिल रहा है. यह रंगमंच प्रेमियों के लिए कई तरह के स्टॉल्स लगाए गए हैं. इससे एक स्टाल ऐसा भी है जो वाद्ययंत्र प्रेमियों का ध्यान खींच रहा है. इस स्टाल पर 8 इंच से लेकर 4 फुट तक की बांसुरी मौजूद है. इसमें सभी बांसुरियां कार्यरत हैं, जिनका इस्तेमाल बड़े बड़े प्रोफशनल बांसुरी वादक कर रहे हैं. जो इन बांसुरियों को बनाते हैं उनका नाम है जुनैद नबी .

नई दिल्ली: भारतीय सभ्यता में बांसुरी एक अहम प्राचीन वाद्ययंत्र है. वर्तमान में मौजूद वेस्टर्न म्यूजिक में भी इसके बिना संगीत बनना अधूरा हैं. वहीं भगवान श्री कृष्ण के लिए बांसुरी का दिव्य प्रेम, आत्मा-परमात्मा के मिलन, समर्पण और प्रकृति से जोड़ने वाला प्रतीक अनूठा है.

बांसुरी बनाना उनका पुस्तैनी काम है: जुनैद बताते हैं कि बांसुरी बनाना उनका पुस्तैनी काम है. अभी उनकी पांचवी पीढ़ी इस काम से जुड़ी हुई है. उनके दादा और पिता ने इस काम की शुरुआत उत्तरप्रदेश के पीलीभीत जिले से की थी. वर्तमान में वहां भी काम जारी है. लेकिन बांसुरी बनने के काम को नई पहचान देने के लिए उन्होंने साल 2000 से दिल्ली में बांसुरी बनने का काम शुरू किया. काम का सिलसिला आगे बढ़ा तो उपलब्धियां भी मिलने लगी. साल 2023 में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित किया था.

जुनैद नबी द्वारा राष्ट्रपति द्रौपति मुर्मू को 5 फुट लंबी बांसुरी भेंट (ETV Bharat)

दुनिया की सबसे छोटी बांसुरी की लंबाई मात्र 8 इंच: जुनैद की फर्म नबी एंड सन ने कई तरह की बांसुरियां बनाई है. इसमें दुनिया की सबसे छोटी बांसुरी की लंबाई मात्र 8 इंच है. जुनैद बताते हैं कि सबसे छोटी बांसुरी कोई आम बांसुरी नहीं है. बल्कि यह एक क्लासिकल बांसुरी है. इसका इस्तेमाल प्रोफाइल आर्टिस्ट द्वारा किया जाता है. वहीं सबसे बड़ी बांसुरी 3 फुट की है. इस बांसुरी का इस्तेमाल मशहूर बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया और कई बड़े बांसुरी वादक करते हैं. इसकी आवाज़ शंख की तरह होती है.

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जुनैद नबी को नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित किया था (ETV Bharat)

करीब 40 से 45 किस्म की अलग अलग बांसुरियां मौजूद: अभी तक आपने देखा होगा कि बाजार में केवल बांसन से बनी बांसुरियां ही मिलती है. लेकिन जुनैद द्वारा कई नए चीजों से भी बांसुरियां बनाई जाती है, जो सभी कार्यरत भी है. जैसे - स्टील, प्लास्टिक, आक्रलिक पाइप, पीवीसी पाइप, आदि. वहीं हर बांसुरी को प्रोफेशनल आर्टिस्ट के उपयोग युक्त बनाया. जुनैद बताते हैं कि बांस से बनी बांसुरी को लंबे समय तक संभाल कर नहीं रखा जा सकता. बांस एक प्राकृतिक पौधा है. मौसम के मुताबिक उसमें बदलाव आते है. कभी गर्मियों में सख्त हो जाता है तो बरसात में नमी के कारण फुल जाता है. यही वजह रही कि अन्य चीजों से बांसुरी बननी शुरू की. बांस से बनी बांसुरी की तुलन में इसमें न के बराबर फर्क सुनने को मिलेगा. वर्तमान में जुनैद के पास करीब 40 से 45 किस्म की अलग अलग बांसुरियां मौजूद है. इसके अलावा जुनैद ने बच्चों के लिए भी ऐसी बांसुरी बनाई है, जिसमें केवल फूंक मारने से मधुर धुन निकलती है.

जुनैद बताते हैं कि,

"प्रोफेशनल बांसुरू में भी कई प्रकार होते है. जो मुख्य रूप से उनके स्केल (सुर), लंबाई, और ध्वनि की गहराई (बेस या शार्प) पर आधारित होते हैं. बांसुरी में 24 स्केल होते हैं. जो मिडिल और बेस स्केल में तैयार किए जाते हैं. प्रमुख प्रकारों में सी नेचुरल, सी शार्प, और बेस बांसुरी शामिल हैं. इन सभी के ध्यान में रख कर बांसुरी बनाई जाती है."

इंडियन आइडल में भी जुनैद की ही बांसुरी का इस्तेमाल होती: जुनैद को कई राजनीतिक हस्तियों द्वारा सम्मान मिल चुका है. यह सम्मान उन्हें 3 से 5 फुट की बांसुरी के लिए मिला है. वहीं जाने-माने समकालीन शास्त्रीय बांसुरी वादक पंडित रानू मजूमदार, बांसुरी को शास्त्रीय संगीत के मंच पर स्थापित करने वाले अग्रदूतों में से एक पन्नालाल घोष और 1994 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त एक प्रख्यात वादक रघुनाथ सेठ नबी एंड सन द्वारा तैयार बांसुरी ही बजाते है. इसके अलावा विश्व प्रसिद्ध भारतीय बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया भी इन्हीं के द्वारा बनाई गई 3 फुट की बांसुरी बजाते हैं. इसकी कीमत 35,000 शुरू से शुरू है. कलाकारी के मुताबिक कीमत बढ़ जाती है. जुनैद बताते हैं, "इतनी बड़ी बांसुरी बजाना आसान कम नहीं है इसके लिए पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी अपनी उंगलियों का ऑपरेशन करवाया है. जिसमें उन्होंने उंगलियों के बीच की भाग को निकलवा कर चोड़ा किया है. ताकि वह आसानी से इस बांसुरी को बजा सके." साथ ही टी वी रियल्टी शो इंडियन आइडल में भी जुनैद की ही बांसुरी का इस्तेमाल किया जाता है.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा जुनैद नबी को सम्मान (ETV Bharat)

अनंत हुनर और नाम होने के बाद भी जुनैद आर्थिक रूप से खुद कम सशक्त समझते है. उन्होंने बताया कि इस काम को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से कोई मदद नहीं की जा रही है. हर साल सरकार सूरजकुंड, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर, जैसे कई मेलों का आयोजन करती है. पहले इन सभी मेलों में फ्री में स्टाल के साथ अन्य सुविधाएं मिलती थी. लेकिन अब सभी चीजों का किराया किराया वसूल किया जाता है. यहां तक की पिछले साल तक भारत रंग महोत्सव में निःशुल्क स्टाल थे. लेकिन इस वर्ष यहां भी किराए लगा दिया गया है.

बांसुरी के लिए जुनैद का नाम देशभर में मशहूर: इसका उदाहरण भारंगम में ही देखने को मिला. महाराष्ट्र से केवल बांसुरी खरीदने आए एक सर्जन डॉक्टर बताते हैं कि हमेशा से कोशिश रही की संगीत में कुछ सिखा जाए. इसके लिए बांसुरी एक आसान माध्यम लगा. वहीं सर्जन होने कारण दिनभर दिमाग में स्ट्रेस रहता है. बांसुरी की धुन मन को शांति प्रदान करती है. इसलिए बीते कुछ महीनों से बांसुरी बजाना सीख भी रहा हैं. अच्छा सीखने के वाद्ययंत्र का भी अच्छा होना जरूरी है. सोशल मीडिया के माध्यम से मालूम हुआ कि जुनैद इकलौते बेहतरीन बांसुरी निर्माता है. तभी मालूम हुआ कि वह दिल्ली के एक कार्यक्रम में स्टॉल लगाने जा रहे है. इसलिए बिना देरी किए दिल्ली का टिकट किया और अपने कुछ मित्रों से साथ यहां बांसुरी खरीदने आ गए.

बता दें कि जुनैद के पिता खुर्शीद एहमद ने 1984 में दुनिया की पहले चांदी की बांसुरी बनाई थी. जो आज भी उनके पास विरासत के तौर पर सुरक्षित रखी है. इसके अलावा उन्होंने मिट्टी की भी बांसुरी भी बनाई थी. यह उनकी कलाकारी की अनूठी मिसाल है. वहीं उनके दादा स्वर्गीय अब्दुल नबी को नेशनल अवॉर्ड मिला था. वहीं उनके पिता को नैशनल और स्टेट अवॉड से सम्मान मिल चुका है.





