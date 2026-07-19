बगलिहार और सलाल जलविद्युत परियोजना 15 दिनों के लिए बंद, कश्मीर में बिजली कटौती की संभावना
KPDL ने कहा कि पावर एक्सचेंज के जरिये कुछ समय के लिए ऊर्जा खरीदकर बिजली कमी को पूरा करने की कोशिश की जा रही है.
Published : July 19, 2026 at 4:01 PM IST
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर इस बार बहुत अधिक गर्मी से जूझ रहा है, ऐसे में दो बड़े हाइड्रो-पावर प्रोजेक्ट्स को 15 दिनों के लिए बंद करने से बिजली कटौती से स्थिति और खराब होने और केंद्र शासित प्रदेश में बिजली की कमी होने की संभावना है.
प्रशासन ने बगलिहार और सलाल हाइड्रो-इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को फ्लशिंग (गाद निकालने की प्रक्रिया) के लिए 15 दिनों के लिए बंद करने की घोषणा की है, जिससे कश्मीर घाटी में बिजली की कमी हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों प्रोजेक्ट्स घाटी को बिजली का एक बड़ा हिस्सा सप्लाई करते हैं.
कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (KPDL) ने रविवार को घोषणा की कि बगलिहार जलविद्युत परियोजना (Baglihar HEP) में फ्लशिंग ऑपरेशन आज 19 जुलाई 2026 को रात 10:00 बजे से शुरू होगा (4–5 दिन का शटडाउन). सलाल जलविद्युत परियोजना पहले से ही 18 जुलाई 2026 से बंद है (10-दिन का प्लान किया गया शटडाउन).
कॉर्पोरेशन ने कहा कि रविवार दोपहर 3:00 बजे से लोड धीरे-धीरे कम किया जाएगा और शाम 7:30 बजे तक बगलिहार जलविद्युत परियोजना पूरी तरह बंद हो जाएगी.
गर्मियों के महीनों में, कश्मीर घाटी में बिजली की मांग का एक बड़ा हिस्सा बगलिहार HEP और सलाल HEP से पूरा होता है. इससे जम्मू-कश्मीर में लगभग 1000 MW की कमी होगी. KPDL ने रविवार को कहा कि पावर एक्सचेंज के जरिये कुछ समय के लिए ऊर्जा खरीदकर इस कमी को पूरा करने की कोशिश की जा रही है. इसने कहा कि बाकी कमी के कारण मजबूरन बिजली कटौती करनी पड़ सकती है और लोगों से सहयोग करने का आग्रह किया है.
जम्मू और कश्मीर में गर्मी के दिन चल रहे हैं और तापमान 32-35 डिग्री सेल्सियस के बीच है. हालांकि श्रीनगर में भारत मौसम विज्ञान केंद्र ने पांच दिनों तक खराब मौसम और हल्की बारिश का अनुमान लगाया है, लेकिन रोजाना तापमान में कुछ डिग्री की गिरावट आने की संभावना है.
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