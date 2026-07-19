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बगलिहार और सलाल जलविद्युत परियोजना 15 दिनों के लिए बंद, कश्मीर में बिजली कटौती की संभावना

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर इस बार बहुत अधिक गर्मी से जूझ रहा है, ऐसे में दो बड़े हाइड्रो-पावर प्रोजेक्ट्स को 15 दिनों के लिए बंद करने से बिजली कटौती से स्थिति और खराब होने और केंद्र शासित प्रदेश में बिजली की कमी होने की संभावना है.

प्रशासन ने बगलिहार और सलाल हाइड्रो-इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को फ्लशिंग (गाद निकालने की प्रक्रिया) के लिए 15 दिनों के लिए बंद करने की घोषणा की है, जिससे कश्मीर घाटी में बिजली की कमी हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों प्रोजेक्ट्स घाटी को बिजली का एक बड़ा हिस्सा सप्लाई करते हैं.

कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (KPDL) ने रविवार को घोषणा की कि बगलिहार जलविद्युत परियोजना (Baglihar HEP) में फ्लशिंग ऑपरेशन आज 19 जुलाई 2026 को रात 10:00 बजे से शुरू होगा (4–5 दिन का शटडाउन). सलाल जलविद्युत परियोजना पहले से ही 18 जुलाई 2026 से बंद है (10-दिन का प्लान किया गया शटडाउन).

कॉर्पोरेशन ने कहा कि रविवार दोपहर 3:00 बजे से लोड धीरे-धीरे कम किया जाएगा और शाम 7:30 बजे तक बगलिहार जलविद्युत परियोजना पूरी तरह बंद हो जाएगी.