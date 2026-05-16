बाढ़, बेबसी और चीख-पुकार...! वजूद की जंग में दिल्ली का ऐतिहासिक 'यमुना बाजार', क्या अब इतिहास बनेगा ?
आस्था व आशियाना उजाड़ने का डर, अंधेरे में भविष्य, यमुना बाजार की बेबसी की कहानी, पढ़ें धनंजय वर्मा की ये रिपोर्ट
Published : May 16, 2026 at 8:10 PM IST
नई दिल्ली: अक्सर विकास की चमक उन दीयों को बुझा देती है जो सदियों से किसी अंधेरे कोने को रोशन कर रहे होते हैं. दिल्ली के कश्मीरी गेट व ऐतिहासिक निगम बोध घाट के पास बसे 'यमुना बाजार' के लिए यह कहावत आज हकीकत बनता दिखाई दे रहा है. 5 मई 2026 की सुबह जब दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के अधिकारी हाथों में बेदखली का नोटिस लेकर पहुंचे, तो यहां की तंग गलियों में सदियों से बसी शांति एक झटके में चीख-पुकार के बीच कहीं खो गई.
सैकड़ों परिवारों की आंखों में आज नींद नहीं, बल्कि बेघर होने का खौफ है. आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की दुहाई देकर प्रशासन ने 22 मई तक घर खाली करने का अल्टीमेटम दिया है, लेकिन सवाल ये है कि जो लोग यहां मुगलों के पतन व अंग्रेजों के उदय के समय से बसे हैं, उन्हें एक नोटिस के जरिए अतिक्रमणकारी कैसे करार दिया जा सकता है ? अब ये लोग कहां जाएंगे ?
इतिहास की नींव: जहां ईंटों में बोलती है सदियां
यमुना बाजार कोई अनधिकृत कॉलोनी या रातों-रात बसी झुग्गी नहीं है. यह शाहजहानाबाद का वह हिस्सा है जिसने दिल्ली को बनते व बिगड़ते देखा है. स्थानीय लोगों के मुताबिक, जब यमुना नदी लाल किले की दीवारों को छूकर बहती थी, तब यह क्षेत्र शाही बेड़े व नदी व्यापार का मुख्य केंद्र था. यहां की बसावट मुख्य रूप से उन पंडा-पुरोहितों की है, जिन्हें ब्रिटिश काल में विशेषकर साल 1934 के आसपास, निगम बोध घाट पर धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराने के लिए विधिवत रूप से यहां रहने की अनुमति दी गई थी. 1947 में जब देश आजाद हुआ तो यहां के लोगों ने आजादी देखी. भारत-पाकिस्तान का विभाजन देखा. यहां के लोगों के लिए यह केवल जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि पुश्तैनी विरासत है.
पीढ़ियों के आशियाने पर प्रहार का दर्द
ईटीवी भारत ने जब यमुना बाजार की गलियों में लोगों से बात की तो जो दर्द छलक कर सामने आया, वो किसी भी संवेदनशील दिल को झकझोर सकता है. इलाके के निवासी रविंद्र शर्मा अपने घर की दहलीज पर बैठे शून्य में ताक रहे हैं. वे कहते हैं कि सरकार कहती है हम अवैध हैं. लेकिन मेरे पास मेरे दादा-परदादा के समय के कागज हैं. मैं इस परिवार की चौथी पीढ़ी हूँ जो यहां पैदा हुआ. हमारे घर के सामने बना मंदिर, इसका उद्घाटन विक्रम संवत 2011 (1954 ईस्वी) में हुआ था, जिसकी तारीख आज भी गवाह है. क्या तब सरकार सो रही थी ? अब अचानक सुंदरीकरण की याद आई है तो क्या हमें मलबे में दबा देंगे? पर्यटन स्थल बनाइए, पर दूसरों के पेट पर लात मारकर कैसा पर्यटन?"
रविंद्र शर्मा की छिनी रोजी-रोटी
पूजा-पाठ का काम करने वाले रविंद्र शर्मा बेहद परेशान दिखाई दिए. उन्होंने कहा कि हमारा पूरा जीवन निगमबोध घाट की सेवा में बीता. हमारे पुरखों ने यहां की मिट्टी को सींचा है. अब नोटिस लगा दिया गया है कि खाली करो. कहां जाएं हम ? हमारे पास न कोई दूसरा गांव है, न शहर में कोई दूसरा घर. अगर हम यहां से गए, तो हमारी आस्था व आजीविका दोनों खत्म हो जाएगी.
महिलाओं और बच्चों की बेबसी
यमुना नदी के घाट पर सीढ़ियों पर बैठी राजवती अपनी गोद में छोटे बच्चे को लिए कहती हैं मेरे परिवार में 6 लोग हैं. हमें 20-21 मई तक की तारीख दी गई है. क्या सरकार को लगता है कि 10 दिन में सदियों का सामान समेटा जा सकता है? हम बच्चों को लेकर सड़क पर सोएंगे क्या?" वहीं, वीणा देवी व रेनू देवी की व्यथा भी समान है. रेनू बताती हैं कि उनका परिवार 120 साल से यहां रह रहा है. श्मशान घाट पर आने वाले शवों के लिए फूल-माला का काम करता है. उनके लिए घर छूटने का मतलब सिर्फ छत खोना नहीं, बल्कि भूख से सामना होना है.
सरकारी तर्क: 'O-Zone' और आपदा का डर
दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और दिल्ली सरकार का राजस्व विभाग इस कार्रवाई को 'अनिवार्य' बता रहा है. इसके पीछे तीन मुख्य कारण दिए गए हैं.
- आपदा प्रबंधन अधिनियम (धारा 34): प्रशासन का कहना है कि जुलाई 2023 की बाढ़ में यमुना का जलस्तर 208.66 मीटर तक पहुंच गया था, जिससे यहां जान-माल का गंभीर खतरा पैदा हो गया था. लोगों की सुरक्षा के लिए उन्हें यहां से हटाना जरूरी है.
- O-Zone का संरक्षण: मास्टर प्लान के तहत यमुना खादर को 'O-Zone' घोषित किया गया है, जहां कोई भी स्थायी निर्माण प्रतिबंधित है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने यमुना के पुनरुद्धार के लिए खादर को पूरी तरह खाली कराने के निर्देश दिए हैं.
- यमुना रिवरफ्रंट प्रोजेक्ट: सरकार का लक्ष्य यमुना के किनारों को रिवरफ्रंट के रूप में विकसित करना है, जहां हरियाली, साइकिल ट्रैक व वॉकवे होंगे.
राजनीति का केंद्र बना यमुना बाजार
चुनावों के समय जहां यह इलाका नेताओं के लिए वोट बैंक होता है, वहीं आज यह राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का केंद्र बना हुआ है. कांग्रेस व आम आदमी पार्टी के स्थानीय नेताओं ने इस नोटिस को अमानवीय करार दिया है. दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने यमुना बाजार में जाकर लोगों से मुलाकात भी की थी. कांग्रेस की तरफ से दिल्ली के उपराज्यपाल को पत्र लिखकर लोगों का आशियाना न उजाड़ने की अपील की है. देवेंद्र यादव ने ये भी कहा कि सौ साल से भी ज़्यादा समय से सिविल लाइंस के यमुना घाट पर रह रहे पुजारियों के घरों को 'सुंदरीकरण' के नाम पर गिराने का फ़ैसला असंवेदनशील और अन्यायपूर्ण है.
सोशल मीडिया पर अन्य कई नेताओं के पोस्ट वायरल हो रहे हैं, जो दिल्ली की भाजपा सरकार पर निशाना साध रहे हैं कि 100 साल से अधिक समय से यहां रह रहे लोगों को अतिक्रमणकारी कहना उनकी विरासत का अपमान है. सबसे बड़ा सवाल पुनर्वास को लेकर है. कानून कहता है कि यदि किसी पुरानी बस्ती को उजाड़ा जाता है, तो उन्हें वैकल्पिक स्थान देना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन यमुना बाजार के मामले में प्रशासन सीधे बेदखली की बात कर रहा है, जिससे लोगों में रोष है. सरकार की तरफ से कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात नहीं कही गई है.
PHOTO | Delhi Congress president Devender Yadav urged Lieutenant Governor Taranjit Singh Sandhu to stop the eviction of families living in the Yamuna Bazar Ghat area, alleging that residents associated with cremation work for generations are being displaced in the name of Yamuna… pic.twitter.com/hkLqfvUr68— Press Trust of India (@PTI_News) May 11, 2026
कानूनी पेच और ऐतिहासिक साक्ष्य
यमुना बाजार के निवासियों का दावा है कि उनके मकान लाल डोरा की श्रेणी में आते हैं या उनके पास ब्रिटिश काल के आवंटन पत्र हैं. भारतीय कानून के अनुसार, प्रिस्क्रिप्टिव राइट्स के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी जमीन पर दशकों से बिना किसी बाधा के रह रहा है, तो उसे बेदखल करने से पहले उचित प्रक्रिया व मुआवजे का प्रावधान है. हालांकि, हाल के वर्षों में सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ने पर्यावरण संरक्षण को मानवीय बसावट से ऊपर तरजीह दी है, विशेषकर नदी क्षेत्रों में. यही कारण है कि प्रशासन इस बार काफी सख्त रुख अपना रहा है.
इस फैसले का आर्थिक व सामाजिक प्रभाव
यदि यमुना बाजार को पूरी तरह ध्वस्त किया जाता है तो इसका असर केवल यहां की आबादी पर नहीं, बल्कि पूरी पुरानी दिल्ली की धार्मिक व्यवस्था पर पड़ेगा. निगम बोध घाट पर होने वाले अंतिम संस्कार व कर्मकांडों के लिए पंडा और नाविकों की सेवाएं प्रभावित होंगी. यहां से संचालित होने वाला फूलों का छोटा व्यापार ठप हो जाएगा. सैकड़ों परिवारों के अचानक विस्थापित होने से दिल्ली के अन्य इलाकों में झुग्गी बस्तियों का दबाव बढ़ेगा.
विकास किसका और किसके लिए ?
यमुना बाजार की ये लड़ाई सिर्फ एक जमीन के टुकड़े या मकान की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह आधुनिक विकास और प्राचीन विरासत के बीच का संघर्ष है. यदि यमुना को स्वच्छ व सुंदर बनाना है, तो क्या उसके लिए उन लोगों की बलि देना अनिवार्य है जिन्होंने सदियों से उस नदी को पूजा है? सरकार को चाहिए कि वह पहले इन परिवारों के साथ संवाद करे. पुनर्वास की एक ऐसी ठोस योजना पेश करे, जिसमें इन लोगों की आजीविका (पूजा-पाठ व घाट से जुड़ा काम) प्रभावित न हो.
रविंद्र शर्मा, राजू शर्मा व राजवती जैसे सैकड़ों लोग आज केवल दिल्ली सरकार की ओर नहीं, बल्कि देश की न्यायपालिका की ओर देख रहे हैं. विकास की चमक में इन लोगों के चूल्हे न बुझें, यह सुनिश्चित करना एक लोकतांत्रिक सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए. लोग यही कह रहे हैं कि हम यहां के नहीं तो कहां के हैं.
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