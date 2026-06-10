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मॉनसून की शुरुआत में सड़कों पर जलभराव और गड्ढे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी: एक्सपर्ट

कृष्णा के अनुसार शहरी इलाकों में कई सड़कें शुरू में ट्रैफिक के दबाव को सहने और ज़्यादातर शहरी इलाकों में अभी होने वाले ट्रैफिक की तुलना में हल्के वाहनों के ट्रैफिक के लिए स्ट्रक्चरल रूप से डिज़ाइन की गई थी. जैसे-जैसे शहरी इलाके बढ़ रहे हैं, ट्रैफिक की मात्रा बढ़ने और ज़्यादा ट्रैफिक के इस्तेमाल के कारण सड़कों की स्ट्रक्चरल मजबूती बनाए रखना मुश्किल हो रहा है. इसलिए, सड़क की सतह पर दरारें आ जाती हैं और आखिर में इन दरारों की वजह से गड्ढे बन जाते हैं.

उन्होंने कहा, 'पहली कुछ बारिश के बाद ही गड्ढे दोबारा दिखने को लेकर सड़क बनाने और मेंटेनेंस के तरीकों की क्वालिटी पर सवाल उठना चाहिए.' कृष्णा ने बताया कि खराब ड्रेनेज सिस्टम सड़कों के खराब होने की एक बड़ी वजह है. सड़कों पर ज़्यादा देर तक पानी भरा रहने से पानी सड़क की सतह में घुस सकता है, जिससे वह कमजोर हो जाती है, कटाव बढ़ जाता है, और गड्ढे बन जाते हैं, खासकर डामर की सड़कों पर.

अर्बन प्लानिंग एक्सपर्ट्स ने कहा कि बार-बार होने वाली यह समस्या सड़क के डिजाइन, ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर और मेंटेनेंस के तरीकों में गहरी दिक्कतों की ओर इशारा करती है. शहरी विकास मंत्रालय के पूर्व सेक्रेटरी सुधीर कृष्ण ने ईटीवी भारत को बताया कि पहली बारिश के बाद गड्ढों का तेजी से दोबारा दिखना सड़क बनाने और मेंटेनेंस की क्वालिटी को लेकर गंभीर चिंता पैदा करता है.

मॉनसून के प्रभावी होने से पहले ही कई शहरों में मौसम की पहली बारिश के बाद सड़कों के खराब होने की खबरें आ रही हैं. बेंगलुरु में आने-जाने वालों ने हाल की बारिश के बाद सभी बड़ी सड़कों पर गड्ढों और बिगड़ती हालत की शिकायत की है. पुणे में अधिकारियों ने कहा है कि शहर की कई सड़कों की मरम्मत इस मॉनसून से पहले पूरी नहीं हो पाएगी. दूसरी ओर भोपाल में पहले से ही भारी बारिश, सड़क खराब होने और गड्ढों की वजह से आम सफर में रुकावट आ रही है.

इस साल की शुरुआत में संसद में केंद्र सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक गड्ढों से होने वाली मौतें 2020 में 1,555 से बढ़कर 2024 में 2,385 हो गई, जो पांच सालों में 53 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी है. इसी दौरान भारत में गड्ढों से जुड़ी 23,056 दुर्घटनाएं हुईं और करीब 20,000 लोग घायल हुए.

नई दिल्ली: जैसे-जैसे मॉनसून का मौसम आ रहा है, देश भर के शहरों में गड्ढों और सड़कों के खराब होने से दिक्कत होने लगी है. इससे शहर के उपायों, सड़क बनाने और मरम्मत की क्वालिटी पर सवाल उठ रहे हैं. यह समस्या सरकार के चिंताजनक आंकड़ों में सामने आई है, जो बताते हैं कि 2020 से 2024 के बीच गड्ढों से टकराने की वजह से 9,438 लोगों की जान चली गई.

एक्सपर्ट के मुताबिक बारिश के बदलते पैटर्न भी इस समस्या में योगदान देते हैं. ज़्यादातर शहरी ड्रेनेज सिस्टम आमतौर पर पिछली बारिश के डेटा के आधार पर बारिश की मात्रा को संभालने के लिए डिजाइन किए जाते हैं. हालांकि, कई क्लाइमेट चेंज के कारण कम समय की तेज बारिश को नहीं संभाल सकते.

यह समस्या प्लास्टिक और दूसरे मलबे से भरे स्टॉर्मवॉटर ड्रेनेज सिस्टम के जाम होने और स्टॉर्मवॉटर ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर में अतिक्रमण से और भी ज़्यादा प्रभावित होती है. ये हालात भारी बारिश के दौरान स्टॉर्मवॉटर को आसानी से बहने से रोकते हैं, जिससे बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है.

इस समस्या को हल करने के लिए कृष्णा ने सुझाव दिया कि शहर मौजूदा आबादी के क्राइटेरिया और लंबे समय के शहरी विकास के डेटा का इस्तेमाल करके अपने म्युनिसिपल स्टॉर्मवॉटर ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर की नई मैपिंग करें. इसके अलावा, उन्होंने सभी बड़े शहरी विकास प्लान और डेवलपमेंट रेगुलेटरी प्लान में ड्रेनेज प्लानिंग को शामिल करने पर ज़ोर दिया.

उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि शहरी इलाकों में ज़्यादा ग्रीन स्पेस और पारगम्य सतहों को लागू किया जाए. ज्यादा बड़े ग्रीन स्पेस और आसानी से पानी निकलने वाले सतहों से बारिश से सतह का बहाव कम होगा और स्टॉर्मवॉटर ड्रेनेज सिस्टम में धूल और मलबे की मात्रा भी कम होगी. उन्होंने कहा कि झीलों, तालाबों, नदियों और रेनवॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को फिर से ज़िंदा करने से भी ज़्यादा बारिश का पानी सोखने और बाढ़ को कम करने में मदद मिल सकती है.

रोड सेफ्टी एक्सपर्ट्स ने क्या कहा?

रोड सेफ्टी एक्सपर्ट्स का कहना है कि बार-बार होने वाले गड्ढों की समस्या किसी एक वजह से नहीं, बल्कि खराब कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, कमज़ोर मेंटेनेंस सिस्टम, ठीक से पानी न निकलने की व्यवस्था और जवाबदेही की कमी की वजह से होती है. परिसर में सीनियर प्रोग्राम एसोसिएट अर्बन डिज़ाइनर और रोड सेफ्टी नेटवर्क के मेंबर आदित्य चावंडे ने कहा कि नगर निगम अक्सर लंबे समय तक चलने वाले सॉल्यूशन लागू करने के बजाय मानसून के दौरान टेम्पररी रिपेयर पर निर्भर रहते हैं.

उन्होंने कहा, 'कई नगर निगमों के पास गड्ढों की टिकाऊ रिपेयर के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की कमी है, वे अक्सर मानसून के दौरान मलबे, ईंट-पत्थरों या जल्दी जमने वाले मटीरियल का इस्तेमाल करके टेम्पररी रिपेयर पर निर्भर रहते हैं. ये रिपेयर अक्सर फेल हो जाते हैं, जिससे वही गड्ढे साल दर साल फिर से बन जाते हैं.'

चावंडे ने बताया कि इस बात पर बहस होती है कि सड़कें डामर से बननी चाहिए या कंक्रीट से और अक्सर एक ज्यादा जरूरी मुद्दे को नजरअंदाज कर दिया जाता है- ड्रेनेज. उनके मुताबिक अगर सतह पर पानी जमा होने दिया जाए तो दोनों तरह की सड़कें कमजोर हो जाती है.

उन्होंने सड़क की सही ढलान, अच्छे स्टॉर्मवॉटर ड्रेनेज सिस्टम और पानी के हिसाब से शहरी डिजाइन के तरीकों जैसे कि ढलान सतह, नाले और पेड़-पौधों की पट्टियों के महत्व पर जोर दिया ताकि सड़क की मजबूती बेहतर हो सके. बार-बार होने वाली गड्ढों की समस्या से सुरक्षा का भी बड़ा खतरा होता है. खासकर दोपहिया वाहन चलाने वालों, साइकिल चलाने वालों, पैदल चलने वालों, बुज़ुर्गों और दिव्यांग लोगों के लिए.

मानसून के दौरान पानी से भरे गड्ढे खास तौर पर खतरनाक होते हैं क्योंकि उन्हें पहचानना मुश्किल होता है, जिससे फिसलने, नियंत्रण खोने और क्रैश होने का खतरा बढ़ जाता है. चावंडे ने कहा कि सड़क के रखरखाव को सिर्फ एक इंजीनियरिंग चुनौती के तौर पर नहीं, बल्कि सड़क सुरक्षा और गवर्नेंस के मुद्दे के तौर पर देखा जाना चाहिए.