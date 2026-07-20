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असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, एक की मौत, लाखों लोग प्रभावित, आर्मी और एयर फोर्स तैनात

असम में बाढ़ के कारण 12 जिलों में 1.70 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं. शिवसागर जिले में बाढ़ की स्थिति गंभीर है.

Flood situation in Assam; One dead, Army and Air force on standby for rescue operation
असम में बाढ़, बचाव कार्य में लगे कर्मी (X/ @borgohainSBG)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 20, 2026 at 8:33 PM IST

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गुवाहाटी: असम में बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है. कलियाबोर में एक व्यक्ति की मौत हो गई. वहीं, 12 जिलों में बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर 1,70,327 से ज्यादा हो गई है.

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, राज्य सरकार ने आर्मी और एयर फोर्स से लोगों को निकालने और किसी भी विपरीत स्थिति में बचाव के लिए तैयार रहने को कहा है.

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक्स पोस्ट में कहा, "शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट जिलों में बाढ़ की स्थिति खराब होती जा रही है, इसलिए असम सरकार ने भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना से अनुरोध किया है कि अगर जरूरत पड़ी तो वे लोगों को निकालने और बचाव के काम में मदद के लिए तैयार रहें."

सीएम सरमा ने राज्य के चार कैबिनेट मंत्रियों को हाल ही में आई बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित तीन जिलों में बचाव और राहत कार्यों की देखरेख के लिए अपर असम का दौरा करने के लिए भेजा.

उन्होंने कहा, "मैंने अपने साथियों, अजंता नियोग, बिमल बोरा, केशव महंत और सुशांत बोरगोहेन को भी निर्देश दिया है कि वे तुरंत प्रभावित इलाकों में पहुंचें, राहत कार्यों की निगरानी करें और यह सुनिश्चित करें कि हर प्रभावित परिवार को समय पर मदद मिले."

मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद, बिमल बोरा ने शिवसागर जिले का दौरा किया और बाढ़ की मौजूदा स्थिति, जमीनी स्तर पर चल रहे राहत और बचाव के कामों का जायजा लिया. उन्होंने एक्स पोस्ट में बताया, "असम सरकार समय पर बचाव, राहत, पुनर्वास और जरूरी सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए सभी मौजूद संसाधनों का इस्तेमाल कर रही है. हम अपने लोगों के साथ मजबूती से खड़े हैं और इस चुनौती से मिलकर निपटने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे."

शिवसागर में दिखू नदी (Dikhow River) का जल स्तर बढ़ने से भयंकर बाढ़ आ गई है, जिससे शिवसागर, सोनारी और नाजिरा को जोड़ने वाली मुख्य सड़क डूब गई है. साथ ही रेलवे ट्रैक पर भी असर पड़ा है. मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "शिवसागर में, SDRF और अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के कर्मियों ने अब तक 510 लोगों को सुरक्षित बचाया है. मुश्किल इलाकों तक पहुंचने के लिए और नावों और आर्मी हेलीकॉप्टर को तैनात करके बचाव का काम जारी है."

असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (ASDMA) की सोमवार सुबह जानकारी दी थी कि चराईदेव, धेमाजी, डिब्रूगढ़, जोरहाट, शिवसागर, तिनसुकिया, लखीमपुर और उदलगुड़ी में बाढ़ से 1,70,327 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं. कुल 10,362.904 हेक्टेयर फसल पानी में डूबी हुई है.

चराईदेव में, NDRF, SDRF और सेना की टीमों को सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में तैनात किया गया है, जबकि प्रभावित लोगों की सुरक्षा और कल्याण के लिए राहत कार्य चल रहे हैं.

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