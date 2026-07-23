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गुजरात में मानसून का खतरनाक रूप... भारी बारिश से बिगडे हालात, 'जल प्रलय' जैसी स्थिति

अहमदाबाद में आज को 6 ईंच से ज्यादा बारिश होने से शहर जलमग्न हो गया है.

flood-like situation Due to Heavy rain in Gujarat
गुजरात में मानसून का खतरनाक रूप (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 23, 2026 at 9:49 PM IST

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गांधीनगर (गुजरात): बारिश को तरस रहे गुजरात में मानसून के दुसरे दौर में भारी कहर बरसाया है. सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थित दक्षिण गुजरात की है, वहां पिछले 24 घंटे में करीब 42 इंच बारिश होने से जिले में हालात बिगड़ गए हैं.

खास कर के बीते 24 घंटे में वलसाड में 36 इंस से ज्यादा बारीश हुई है,.वलसाड के साथ नवसारी, सुरत, तापी में भी बारीस ने कहर बरपाया है. गुजरात में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. खासकर दक्षिण गुजरात में जहां उमरपाड़ा और उमरगाम में रिकॉर्ड तोड़ वर्षा हुई है. इसके चलते सूरत से मुंबई रेल सेवाएं ठप हो गई हैं.

दक्षिण गुजरात में भारी से बहुत भारी बारिश ने वेस्टर्न रेलवे की ट्रेन सर्विस पर बहुत बुरा असर डाला है. रेलवे ट्रैक पर पानी भरने की वजह से सूरत और मुंबई के बीच चलने वाली सभी ट्रेनें कुछ समय के लिए रोक दी गई हैं. बारिश की वजह से अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलने वाली कर्णावती और डबल डेकर जैसी बड़ी ट्रेनों को बीच में ही रोकना पड़ा है.

वहीं अहमदाबाद में आज (गुरूवार 23 जुलाई) को 6 ईंच से ज्यादा बारिश होने से शहर जलमग्न हो गया है. अहमदाबाद के वासना बैराज के 15 गेट खोलकर 29 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया. अहमदाबाद शहर में तीन बडे अंडरपास में पानी भरने से वाहनचालको के लीए बंद किया गया.

अहमदाबाद के सोला, गोता, एस.जी. हाईवे, चांदलोडिया, बोडकदेव, पकवान चार रस्ता, मानसी चार रस्ता, वस्त्रापुर, जोधपुर, थलतेज, आंबली, बोपल, सिंधु भवन और जुहापुरा जैसे इलाके जलमग्न हो गए हैं. थलतेज इलाके में कई घर ऐसे थे जहा बारीश का पानी घूस गया और लोगो को काफी परेशानी झेलनी पडी.

गुजरात के लिए 7 दिन 'भारी'
सरकार की तरफ से गांधीनगर स्थिति कंट्रोल रूम से बारिश के बाद के हालात पर नजर रखी जा रही है. वहीं मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक बारिश की संभावना जताई है. भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के अहमदाबाद केंद्र ने राज्य के सुरत, तापी, वलसाड समेत दक्षिणी हिस्से में आने वाले तमाम जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने अहमदाबाद, गांधीनगर, खेड़ा, आणंद, महिसागर, अरावली, साबरकांठा, भावनगर में ऑरेंज अलर्ट के साथ ही इसके बाद गुजरात के तमाम अन्य जिलों को चेतावनी पर रखा है.

दक्षिण गुजरात में जलप्रलय जैसा माहौल
दक्षिण गुजरात में वलसाड जिले के वापी में पिछले तीन दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है. शहर के लगभग सभी इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया है, जिससे यातायात ठप्प हो गया है. जलभराव की गंभीर स्थिति को देखते हुए लगातार दूसरे दिन भी सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित रखी गई.

वलसाड जिले में भारी बारिश के तहत बचाव और राहत कार्यों में जिला प्रशासन की मदद के लिए NDRF की 3 और SDRF की 5 टीमें काम कर रही हैं. नई दिल्ली से NDRF की 2 टीमें आज शाम पहुंचेंगी. इसके अलावा, भारी बारिश होने पर जिला प्रशासन की मदद के लिए वलसाड में 70 आर्मी के जवानों की एक टीम और 5 बोट और 25 लोगों की एक फायर टीम भेजी जा रही है.

भारी बारीश और पूर कि स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बात की है और गुजरात में भारी बारिश से पैदा हुए हालात के बारे में जानकारी ली है. वहीं प्रधानमंत्री ने राज्य में भारी बारिश से पैदा हुए हालात में बचाव, राहत और सुरक्षा के उपायों में केंद्र सरकार से पूरी मदद का भरोसा दिया है.

वहीं सीएम पटेल ने बारिश के मौसम में राज्य में बचाव और राहत कार्यों में केंद्र सरकार की मदद के लिए माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमितभाई शाह से बात की है. माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने गुजरात को इस संबंध में सभी जरूरी मदद का भरोसा दिया है.

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, भारी बारिश के दौरान राज्य में नागरिकों की जान और माल की सुरक्षा के लिए प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से तैयार है. नागरिकों से अपील है कि वे सिस्टम द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें और सावधान रहें.

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