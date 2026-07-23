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गुजरात में मानसून का खतरनाक रूप... भारी बारिश से बिगडे हालात, 'जल प्रलय' जैसी स्थिति

गांधीनगर (गुजरात): बारिश को तरस रहे गुजरात में मानसून के दुसरे दौर में भारी कहर बरसाया है. सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थित दक्षिण गुजरात की है, वहां पिछले 24 घंटे में करीब 42 इंच बारिश होने से जिले में हालात बिगड़ गए हैं.

खास कर के बीते 24 घंटे में वलसाड में 36 इंस से ज्यादा बारीश हुई है,.वलसाड के साथ नवसारी, सुरत, तापी में भी बारीस ने कहर बरपाया है. गुजरात में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. खासकर दक्षिण गुजरात में जहां उमरपाड़ा और उमरगाम में रिकॉर्ड तोड़ वर्षा हुई है. इसके चलते सूरत से मुंबई रेल सेवाएं ठप हो गई हैं.

दक्षिण गुजरात में भारी से बहुत भारी बारिश ने वेस्टर्न रेलवे की ट्रेन सर्विस पर बहुत बुरा असर डाला है. रेलवे ट्रैक पर पानी भरने की वजह से सूरत और मुंबई के बीच चलने वाली सभी ट्रेनें कुछ समय के लिए रोक दी गई हैं. बारिश की वजह से अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलने वाली कर्णावती और डबल डेकर जैसी बड़ी ट्रेनों को बीच में ही रोकना पड़ा है.

वहीं अहमदाबाद में आज (गुरूवार 23 जुलाई) को 6 ईंच से ज्यादा बारिश होने से शहर जलमग्न हो गया है. अहमदाबाद के वासना बैराज के 15 गेट खोलकर 29 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया. अहमदाबाद शहर में तीन बडे अंडरपास में पानी भरने से वाहनचालको के लीए बंद किया गया.

अहमदाबाद के सोला, गोता, एस.जी. हाईवे, चांदलोडिया, बोडकदेव, पकवान चार रस्ता, मानसी चार रस्ता, वस्त्रापुर, जोधपुर, थलतेज, आंबली, बोपल, सिंधु भवन और जुहापुरा जैसे इलाके जलमग्न हो गए हैं. थलतेज इलाके में कई घर ऐसे थे जहा बारीश का पानी घूस गया और लोगो को काफी परेशानी झेलनी पडी.

गुजरात के लिए 7 दिन 'भारी'

सरकार की तरफ से गांधीनगर स्थिति कंट्रोल रूम से बारिश के बाद के हालात पर नजर रखी जा रही है. वहीं मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक बारिश की संभावना जताई है. भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के अहमदाबाद केंद्र ने राज्य के सुरत, तापी, वलसाड समेत दक्षिणी हिस्से में आने वाले तमाम जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने अहमदाबाद, गांधीनगर, खेड़ा, आणंद, महिसागर, अरावली, साबरकांठा, भावनगर में ऑरेंज अलर्ट के साथ ही इसके बाद गुजरात के तमाम अन्य जिलों को चेतावनी पर रखा है.