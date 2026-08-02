आंध्र प्रदेश: गोदावरी बेसिन में बाढ़ की स्थिति गंभीर, धवलेश्वरम बैराज पर दूसरी चेतावनी जारी
आंध्र प्रदेश के अंबेडकर कोनासीमा जिले के कई गांवों और नदी के किनारे बसे इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है.
Published : August 2, 2026 at 1:34 PM IST
अमलापुरम (आंध्र प्रदेश): भारी बारिश के कारण गोदावरी बेसिन में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई, जिससे अधिकारियों को धवलेश्वरम बैराज पर दूसरी चेतावनी जारी करनी पड़ी. बैराज पर जलस्तर 13.75 फीट तक पहुंच गया, जिसके कारण अधिकारियों को सभी 175 गेट खोलने पड़े और लगभग 13 लाख क्यूसेक बाढ़ का पानी समुद्र में छोड़ा जा रहा है. जिससे निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है.
अंबेडकर कोनासीमा जिले के कई गांवों और नदी के किनारे बसे इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है. पानी का स्तर बढ़ने से सड़कें डूब गई हैं और कई गांवों का संपर्क टूट गया है. निचले इलाके अभी भी पानी में डूबे हुए हैं, जिससे लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.
अधिकारी चौबीसों घंटे निगरानी कर रहे हैं और बांध, पुलों, नदी के किनारे वाले इलाके और बाढ़ से प्रभावित इलाकों पर करीब से नजर रख रहे हैं. उन जगहों पर खास ध्यान दिया जा रहा है जहां बाढ़ की स्थिति और खराब होने की संभावना है.
धवलेश्वरम बैराज के नीचे वाले गांवों में बाढ़ का प्रभाव बहुत ज्यादा हो गया है. मुम्मिदिवरम, आई. पोलावरम और कात्रेनिकोना मंडल के कुछ गांवों में, लोगों ने एहतियात के तौर पर अपने घर खाली करके सुरक्षित जगहों पर जाना शुरू कर दिया है.
जिला प्रशासन ने राहत और पुनर्वास के उपाय शुरू कर दिए हैं और प्रभावित इलाकों में मेडिकल कैंप लगाए हैं. बचाव, राहत और इमरजेंसी ऑपरेशन की देखरेख के लिए, जिला कलेक्ट्रेट और अमलापुरम, रामचंद्रपुरम और कोठापेटा तहसीलों में 24 घंटे कंट्रोल रूम बनाए गए हैं.
इस बीच, पूर्वी गोदावरी जिले के कोव्वूर में गोशपाड़ा क्षेत्रम इलाके में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे आसपास के निचले इलाकों में चिंता बढ़ गई है.
यानम में भी बाढ़
बाढ़ की स्थिति ने केंद्र शासित प्रदेश यानम को भी प्रभावित किया है, जहां गौतमी और गोदावरी नदियों के पानी ने कई निचले इलाकों को घेर लिया है. पुडुचेरी के मंत्री मल्लाडी कृष्ण राव ने अधिकारियों को मोटर लगाकर जमा हुए बाढ़ के पानी को बाहर निकालने का निर्देश दिया है.
अधिकारी संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों से अलर्ट रहने और लोगों को निकालने और राहत के कामों में सहयोग करने की अपील कर रहे हैं, क्योंकि गोदावरी नदी में अभी भी पानी का स्तर बढ़ा हुआ है.
तेलंगाना के भद्राचलम में नदी का जलस्तर 55.30 फीट को पार कर गया है, जिससे तीसरी बाढ़ चेतावनी जारी हुई और निचले मंडलों में सड़क यातायात बाधित हुआ है. नदी में भारी पानी लगातार आ रहा है, जिससे क्षेत्र के सभी आपातकालीन दल हाई अलर्ट पर हैं.
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