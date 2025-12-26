ETV Bharat / bharat

नए साल पर तोहफा, हिंडन एयरपोर्ट से शुरू हो रही लखनऊ और प्रयागराज की फ्लाइट

यात्रियों को लंबे समय से इस ऐलान का इंतजार था, फिलहाल लखनऊ-प्रयागराज के सफर के लिए फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट से मिलती है.

हिंडन एयरपोर्ट
हिंडन एयरपोर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 26, 2025 at 3:11 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित हिंडन सिविल टर्मिनल से लगातार उड़ानों के विस्तार का सिलसिला जारी है. नए साल पर लखनऊ और प्रयागराज के लिए सीधी उड़ानें शुरू हो सकती हैं.

फिलहाल हिंडन सिविल टर्मिनल से मुंबई, गोवा, पटना, बेंगलुरु और कोलकाता समेत कुल 24 शहरों के लिए उड़ानों का संचालन हो रहा है. एयरपोर्ट प्रबंधन का कहना है कि मौखिक रूप से उड़ानों को शुरू करने के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है लेकिन अभी औपचारिक सूचना प्राप्त नहीं हुई है.

प्रयागराज और लखनऊ के लिए हिंडन से डायरेक्ट फ्लाइट, जल्द औपचारिक घोषणा की उम्मीद
प्रयागराज और लखनऊ के लिए हिंडन सिविल टर्मिनल से उड़ानें शुरू करने के लिए लंबे समय से मांग हो रही है. मौजूदा समय में प्रयागराज और लखनऊ की फ्लाइट लेने के लिए लोगों को दिल्ली एयरपोर्ट का रुख करना पड़ता है. बड़ी संख्या में लोग गाजियाबाद से सरकारी कार्यों के लिए लखनऊ और हाई कोर्ट से संबंधित कार्यों के लिए प्रयागराज जाते हैं. माना जा रहा है कि हफ्ते भर में उड़ाने शुरू करने को लेकर औपचारिक घोषणा हो सकती है.

"दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को हिंडन सिविल टर्मिनल से लगातार लाभ पहुंच रहा है. उड़ानों का विस्तार करने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं. नए शहरों के लिए उड़ानें शुरू करने की कोशिश की जा रही है. हिंडन सिविल टर्मिनल पर नई उड़ान शुरू करने के लिए तमाम मूलभूत सुविधाएं और एयरक्राफ्ट पार्किंग आदि उपलब्ध है. नई उड़ानों के लिए एयरपोर्ट प्रबंधन द्वारा तमाम तैयारी पूर्ण है. 80 सीटर और 180 सीटर विमान के लिए पार्किंग उपलब्ध है." - डॉ चिलका महेश, एयरपोर्ट डायरेक्टर, हिंडन सिविल टर्मिनल

लखनऊ और प्रयागराज के लिए हिंडन से जल्द मिलेंगी उड़ानें! (ETV BHARAT)


मार्च में कोलकाता, बेंगलुरु और गोवा के लिए सीधी उड़ानों की हुई थी शुरुआत
हिंडन हवाई अड्डा सलाहकार समिति के अध्यक्ष और गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग का कहना है, "हम लगातार हिंडन सिविल टर्मिनल से उड़ानों का विस्तार करने के लिए कोशिश कर रहे हैं. हमारी कोशिशें काफी हद तक सफल भी हुई है. इस साल 2025 में कई शहरों के लिए हिंडन सिविल टर्मिनल से उड़ाने शुरू हुई है. 20 जुलाई 2025 को इंडिगो ने हिंडन एयरपोर्ट से नौ शहरों के लिए उड़ानों का संचालन शुरू किया था. मार्च में कोलकाता बेंगलुरु और गोवा के लिए भी सीधी उड़ानों की शुरुआत हुई थी. हमें उम्मीद है नए साल पर लखनऊ और प्रयागराज के लिए उड़ाने शुरू होगी. जल्द इसकी औपचारिक घोषणा की जाएगी."

मिली जानकारी के मुताबिक, मौजूदा समय में हिंडन सिविल टर्मिनल से इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस, स्टार एयर और फ्लाई बिग द्वारा उड़ानों का संचालन किया जा रहा है. हिंडन एयरपोर्ट पर उड़ानों का विस्तार होने के बाद यात्रियों की संख्या में भी इजाफा हुआ है. बढ़ती यात्रियों की संख्या को देखते हुए एयरपोर्ट में मूलभूत सुविधाओं का भी विस्तार किया जा रहा है.

ये भी पढ़ें- हिंडन एयरपोर्ट से लखनऊ-प्रयागराज के लिए जल्द मिलेंगी सीधी फ्लाइट्स! जानिए क्या है पूरा प्लान

ये भी पढ़ें- Delhi IGI Airport पर इंडिगो की 152 उड़ाने रद्द, Ghaziabad के हिंडन एयरपोर्ट पर भी दिखा इंडिगो संकट का असर

TAGGED:

GHAZIABAD HINDON AIRPORT
HINDON AIRPORT GHAZIABAD
GHAZIABAD TO LUCKNOW FLIGHT HINDON
HINDON AIRPORT FLIGHT TO PRAYAGRAJ
FLIGHTS FOR LUCKNOW AND PRAYAGRAJ

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.