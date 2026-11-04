हवा में एक मिनट की होल्डिंग का खर्च ₹15,000; दिल्ली-मुंबई की हर 3 में से 1 फ्लाइट डिले क्यों?
Flight Delay Reason: लैंडिंग से पहले हवा में एयरपोर्ट के चक्कर लगाने की घटनाएं कम करने के लिए UN ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं.
Published : November 4, 2026 at 4:47 PM IST
हैदराबाद, (EB Prime Team): Flight Holding Over Airport Cost: अक्सर देखा जाता है कि प्लेन डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद भी लैंड नहीं करता और एयरपोर्ट के चक्कर लगाता रहता है. इसे एविएशन इंडस्ट्री में होल्डिंग पैटर्न कहते हैं. खराब मौसम, आसमान में ट्रैफिक जाम या रनवे ब्लॉक होने पर ATC प्लेन को हवा में ही रोके रखता है. लैंडिंग में ये कुछ मिनट की देरी एयरलाइंस को भारी पड़ती है.
एक मिनट की होल्डिंग में ही औसतन ₹15 हजार तक का ऑपरेशनल नुकसान होता है, जिसमें ईंधन की खपत और क्रू का खर्च शामिल है. सबसे ज्यादा होल्डिंग की घटनाएं दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पर देखी जाती हैं. आखिर इसकी वजह क्या है और इसे कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) ने क्या सुझाव दिए हैं? ETV Bharat की रिपोर्ट में विस्तार से पढ़िए.
हवा में एक मिनट की होल्डिंग विमानन कंपनी को कितना नुकसान पहुंचाती: हवा में सिर्फ 1 मिनट तक चक्कर काटने में एयरलाइंस कंपनी को औसतन ₹8,500 से ₹15,000 तक का नुकसान होता है. वैश्विक विमानन संस्थाओं जैसे एयरलाइंस फॉर अमेरिका, यूरोकंट्रोल और भारतीय विमानन बाजार के आंकड़ों के अनुसार, एक मध्यम आकार का कॉमर्शियल जेट हवा में चक्कर लगाते समय हर मिनट लगभग 35 से 42 किलोग्राम (40 से 50 लीटर) ईंधन जलाता है.
भारत में विमान ईंधन की मौजूदा कीमतें ₹100 से ₹115 प्रति लीटर के आसपास हैं. इस लिहाज से हवा में 1 मिनट का अतिरिक्त समय लगभग ₹4,000 का ईंधन जलाता है. इसके अलावा, विमानन कंपनियों में पायलटों और केबिन क्रू का वेतन अक्सर 'ब्लॉक आवर्स' (उड़ान के कुल समय) के आधार पर तय होता है.
हवा में विमान जितनी देर रहेगा, क्रू की सैलरी का मीटर उतनी ही तेजी से चलेगा. साथ ही विमान के इंजन और अन्य महंगे उपकरणों का रख-रखाव इस बात पर निर्भर करता है कि उन्होंने कितने घंटे उड़ान भरी है. हवा में एक्स्ट्रा बीतने वाला हर मिनट रखरखाव (Maintenance) के चक्र को करीब लाता है, जिसकी लागत प्रति मिनट हजारों में बैठती है.
एयरपोर्ट के पास होने पर भी विमान के लैंड न होने की वजह क्या: संयुक्त राष्ट्र की विमानन एजेंसी अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO - International Civil Aviation Organization) के अनुसार, एयरपोर्ट के पास पहुंचने के बाद भी विमान के लैंड न करने के पीछे कई कारण होते हैं. जैसे, जब रनवे पर पहले से विमानों की भीड़ होती है या आगे वाले विमान को हटने में समय लगता है या फिर रनवे पर पहले से कोई वाहन, पक्षी या मलबा हो, तो सुरक्षा कारणों के चलते एयर ट्रैफिक कंट्रोलर विमान को हवा में ही चक्कर लगाने का निर्देश देता है.
खराब मौसम और कम दृश्यता भी विमान की लैंडिंग में बाधा बनती है. अचानक घना कोहरा, भारी बारिश, आंधी-तूफान या तेज हवाओं के कारण जब रनवे या उसके संकेत साफ दिखाई नहीं देते तो लैंडिंग रोक दी जाती है.
साथ ही लैंडिंग के समय यदि विमान रनवे की सीध में सही तरीके से न हो, उसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा हो या रफ्तार तेज हो, तो पायलट जबरदस्ती उतारने के बजाय विमान को दोबारा ऊपर खींच लेता है. इसे 'गो-अराउंड' (Go-Around) कहा जाता है. कई बार अचानक हवाई क्षेत्र बंद करने (NOTAM) या नाइट कर्फ्यू के चलते लैंडिंग प्रतिबंधित कर दी जाती है.
दिल्ली-मुंबई एयरपोर्ट पर होतीं होल्डिंग पैटर्न से सबसे अधिक घटनाएं: देश के दो सबसे व्यस्त हवाई अड्डों, दिल्ली और मुंबई पर पीक आवर्स में होल्डिंग पैटर्न बेहद आम है. सामान्य दिनों में भी, ट्रैफिक दबाव के कारण कई विमानों को लैंडिंग से पहले 10 से 20 मिनट तक हवा में चक्कर काटना पड़ता है. होल्डिंग पैटर्न की संख्या में सबसे बड़ा उछाल मौसम खराब होने पर आता है.
दिसंबर से फरवरी के बीच दिल्ली, लखनऊ, अमृतसर में घने कोहरे के कारण जब रनवे की विजिविलिटी अचानक कम हो जाती है, तो एक ही दिन में 100 से अधिक विमानों को होल्डिंग पर रख दिया जाता है. मानसूनी सीजन में मुंबई और बेंगलुरु जैसे हवाई अड्डों पर तेज हवाओं के कारण विमानों को होल्डिंग पैटर्न में डालना अनिवार्य हो जाता है.
होल्डिंग पैटर्न कम करने के लिए UN ने क्या सुझाव दिए: विमानों के सामने एयरपोर्ट के ऊपर चक्कर काटने की नौबत न आए इसके लिए संयुक्त राष्ट्र की विमानन एजेंसी, अन्तरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO), हवाई यातायात के बेहतर प्रबन्धन पर जोर देती है. उसके अनुसार, जिस तरह शहरों में ट्रैफिक सिग्नल के तालमेल से जाम कम होता है, उसी तरह देशों के बीच बेहतर तालमेल से उड़ानों में देरी घटाई जा सकती है.
इस व्यवस्था के तहत विमान के उड़ान भरने से पहले ही अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार एयरलाइंस, एयरपोर्ट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के बीच रियल-टाइम जानकारी साझा की जाती है. यदि एयरपोर्ट पर भीड़ या खराब मौसम है, तो विमान को हवा में होल्डिंग पैटर्न में डालने के बजाय जमीन पर ही रोक दिया जाता है या उसकी रफ्तार को हवा में पहले ही धीमा कर दिया जाता है. इससे एयरपोर्ट के पास पहुंचने पर चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ती.
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