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हवा में एक मिनट की होल्डिंग का खर्च ₹15,000; दिल्ली-मुंबई की हर 3 में से 1 फ्लाइट डिले क्यों?

एयरपोर्ट के पास हवा में कई चक्कर लगाने के बाद क्यों लैंड करते हैं विमान? ( Photo Credit; Getty Images )

हैदराबाद, (EB Prime Team): Flight Holding Over Airport Cost: अक्सर देखा जाता है कि प्लेन डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद भी लैंड नहीं करता और एयरपोर्ट के चक्कर लगाता रहता है. इसे एविएशन इंडस्ट्री में होल्डिंग पैटर्न कहते हैं. खराब मौसम, आसमान में ट्रैफिक जाम या रनवे ब्लॉक होने पर ATC प्लेन को हवा में ही रोके रखता है. लैंडिंग में ये कुछ मिनट की देरी एयरलाइंस को भारी पड़ती है.

एक मिनट की होल्डिंग में ही औसतन ₹15 हजार तक का ऑपरेशनल नुकसान होता है, जिसमें ईंधन की खपत और क्रू का खर्च शामिल है. सबसे ज्यादा होल्डिंग की घटनाएं दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पर देखी जाती हैं. आखिर इसकी वजह क्या है और इसे कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) ने क्या सुझाव दिए हैं? ETV Bharat की रिपोर्ट में विस्तार से पढ़िए.