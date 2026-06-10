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हवाई सेवा पर युद्ध का असर! ईंधन की बढ़ती कीमतों के कारण इन रूटों पर हो रही बड़ी कटौती

छत्रपति संभाजीनगर हवाई अड्डा ( ETV Bharat )

छत्रपति संभाजीनगर: मिडिल ईस्ट में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़े संघर्ष और तनाव का सीधा असर वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ा है. इसका सीधा असर भारत में भी देखा जा रहा है. इस तनाव का असर हवाई ईंधन में भी देखा जा रहा है. खबर है कि, हवाई ईंधन की बढ़ती कीमतों का असर अब हवाई यात्रा पर भी दिखने लगा है. एयर इंडिया के 1 जुलाई से दिल्ली फ्लाइट सर्विस बंद करने के फैसले के बाद, इंडिगो ने अब मुंबई और बेंगलुरु के लिए उड़ान सेवा में अस्थायी बदलाव किया है. खबर के मुताबिक, इंडिगो ने मुंबई और बेंगलुरु के लिए फ्लाइट की फ्रीक्वेंसी कम (हवाई जहाजों की आवाजाही में कमी) करने का फैसला किया है. ऐसा होने से यात्रियों के पास समय और विकल्पों की संख्या कम हो जाएंगी. इंडिगो के नए शेड्यूल के मुताबिक, नवी मुंबई से फ्लाइट सर्विस हफ्ते में चार दिन चलेंगी, जबकि बेंगलुरु से सर्विस 1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच हफ्ते में सिर्फ तीन दिन चलेंगी. इससे पहले, गोवा और हैदराबाद के लिए फ्लाइट सर्विस पूरी तरह से बंद कर दी गई थीं. इससे छत्रपति संभाजीनगर की एयर कनेक्टिविटी पर काफी असर पड़ रहा है, जिससे यात्रियों, व्यापारियों और पर्यटन उद्योग के पेशेवरों में चिंता बढ़ गई है. ऐसी आशंकाएं हैं कि हवाई सेवा में इस कमी का इंडस्ट्रियल और टूरिज्म सेक्टर पर बुरा असर पड़ सकता है. टूरिज्म हब छत्रपति संभाजीनगर के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं टूरिज्म कैपिटल कहे जाने वाले छत्रपति संभाजीनगर जिले के लिए एयर कनेक्टिविटी को लेकर चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं.