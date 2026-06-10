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हवाई सेवा पर युद्ध का असर! ईंधन की बढ़ती कीमतों के कारण इन रूटों पर हो रही बड़ी कटौती

इंडिगो ने मुंबई और बेंगलुरु के लिए उड़ान सेवा में अस्थायी बदलाव किया है.

Airlines Cancel, Reduce Flights To And From Maharashtra's Chhatrapati Sambhajinagar
छत्रपति संभाजीनगर हवाई अड्डा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 10, 2026 at 6:29 PM IST

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छत्रपति संभाजीनगर: मिडिल ईस्ट में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़े संघर्ष और तनाव का सीधा असर वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ा है. इसका सीधा असर भारत में भी देखा जा रहा है. इस तनाव का असर हवाई ईंधन में भी देखा जा रहा है.

खबर है कि, हवाई ईंधन की बढ़ती कीमतों का असर अब हवाई यात्रा पर भी दिखने लगा है. एयर इंडिया के 1 जुलाई से दिल्ली फ्लाइट सर्विस बंद करने के फैसले के बाद, इंडिगो ने अब मुंबई और बेंगलुरु के लिए उड़ान सेवा में अस्थायी बदलाव किया है.

खबर के मुताबिक, इंडिगो ने मुंबई और बेंगलुरु के लिए फ्लाइट की फ्रीक्वेंसी कम (हवाई जहाजों की आवाजाही में कमी) करने का फैसला किया है. ऐसा होने से यात्रियों के पास समय और विकल्पों की संख्या कम हो जाएंगी.

इंडिगो के नए शेड्यूल के मुताबिक, नवी मुंबई से फ्लाइट सर्विस हफ्ते में चार दिन चलेंगी, जबकि बेंगलुरु से सर्विस 1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच हफ्ते में सिर्फ तीन दिन चलेंगी. इससे पहले, गोवा और हैदराबाद के लिए फ्लाइट सर्विस पूरी तरह से बंद कर दी गई थीं. इससे छत्रपति संभाजीनगर की एयर कनेक्टिविटी पर काफी असर पड़ रहा है, जिससे यात्रियों, व्यापारियों और पर्यटन उद्योग के पेशेवरों में चिंता बढ़ गई है.

ऐसी आशंकाएं हैं कि हवाई सेवा में इस कमी का इंडस्ट्रियल और टूरिज्म सेक्टर पर बुरा असर पड़ सकता है. टूरिज्म हब छत्रपति संभाजीनगर के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं टूरिज्म कैपिटल कहे जाने वाले छत्रपति संभाजीनगर जिले के लिए एयर कनेक्टिविटी को लेकर चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं.

एयरलाइंस को हवाई ईंधन (एविएशन फ्यूल) की बढ़ती कीमतों का असर महसूस हो रहा है, जो दुनिया भर में युद्ध जैसे हालात की वजह से है. जिससे शहर में उड़ान सेवा (फ्लाइट्स की फ्रीक्वेंसी) कम हो गई है. अप्रैल में, इंडिगो ने 15 जून से गोवा और हैदराबाद के लिए अपनी फ्लाइट सर्विस बंद करने का फैसला किया था. जैसे ही इन सर्विस को फिर से शुरू करने की मांग उठी, एयर इंडिया ने 1 जुलाई से अपनी दिल्ली फ्लाइट सर्विस रोकने का फैसला किया, जिससे यात्रियों, व्यापारियों और टूरिज्म सेक्टर में निराशा हुई.

इस बीच, इंडिगो ने नवी मुंबई और बेंगलुरु को जोड़ने वाली फ्लाइट्स की फ्रीक्वेंसी कम करने का एक और फैसला लिया है. 1 जुलाई से 30 सितंबर तक, नवी मुंबई के लिए डेली फ्लाइट हफ्ते में सिर्फ चार दिन चलेगी, जबकि बेंगलुरु सर्विस चार के बजाय हफ्ते में तीन दिन चलेगी. पर्यटन से जुड़े पेशेवरों ने इस फैसले पर नाखुशी जताई है.

टूरिज्म और इंडस्ट्री पर असर को लेकर चिंता
हवाई सेवा में रुकावट से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के आने पर असर पड़ सकता है. टूरिज्म पेशेवर कृष्णा कालदाते के मुताबिक, आखिरी समय में फ्लाइट कैंसिल होने से कम समय में यात्रा पूरी करना मुश्किल हो जाता है, जिसका नतीजा यह हो सकता है कि, कई टूरिस्ट छत्रपति संभाजीनगर जाने से बच सकते हैं.

इस बीच, औरंगाबाद टूरिज्म डेवलपमेंट फाउंडेशन की सिविल एविएशन कमेटी के चेयरमैन सुनील कोठारी ने कहा कि ये बदलाव टेम्पररी हैं. इंटरनेशनल मार्केट में एविएशन फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण एयरलाइंस को फाइनेंशियल दबाव का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने बताया कि इसके चलते, 1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच कुछ फ्लाइट्स के शेड्यूल में अस्थायी बदलाव किए गए हैं, और सामान्य सेवा को फिर से शुरू करने की कोशिशें चल रही है.

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