उड़ान रद्द होने से 11 घंटे परेशान रहे यात्री, कंज्यूमर कोर्ट ने एयर इंडिया एक्सप्रेस पर लगाया जुर्माना
कंज्यूमर कोर्ट ने एयर इंडिया एक्सप्रेस को कुल 60,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया.
Published : November 26, 2026 at 1:30 PM IST
हैदराबाद: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन-1 ने एयर इंडिया एक्सप्रेस को डायरेक्ट फ्लाइट्स कैंसिल करने और पैसेंजर्स को कनेक्टिंग फ्लाइट्स पर री-रूट करके लंबा इंतजार करवाने के लिए फटकार लगाई है.
सिकंदराबाद के विक्रमपुरी कॉलोनी के रहने वाले मुनीर टी. खंबाती ने अपने परिवार के साथ थाईलैंड के फुकेट में वेकेशन प्लान किया था. उन्होंने एयर इंडिया एक्सप्रेस से कुल Rs 1,16,477 के चार टिकट बुक किए. इसमें 6 जून को हैदराबाद से फुकेट के लिए नॉन-स्टॉप फ्लाइट का ऑप्शन चुना, और वापसी का सफर 13 जून को तय था.
उन्होंने फुकेट में नॉन-रिफंडेबल होटल में रहने की जगह भी बुक की थी. ट्रिप से कुछ दिन पहले, 21 मई को, एयरलाइन ने एक ईमेल भेजा जिसमें कहा गया था कि 'विंटर शेड्यूल में बदलाव' की वजह से फ्लाइट कैंसिल की जा रही है.
यात्रियों की सहमति के बिना एयरलाइन ने उन्हें बेंगलुरु के रास्ते भेज दिया. प्रभावित यात्री ने अपनी परेशानी बताई, और बताया कि इस बदलाव की वजह से उन्हें सुबह जल्दी निकलना पड़ा. इसका मतलब था कि उन्हें अपनी 88 साल की माँ को मुंबई के रास्ते वाली फ़्लाइट में बिठाने की जिम्मेदारी दूसरे रिश्तेदारों को सौंपनी पड़ी. 13 जून को उनकी वापसी की यात्रा के दौरान, फुकेट से बेंगलुरु की फ़्लाइट में देरी हो गई, जिससे परिवार को पूरी रात लगभग 11 घंटे बेंगलुरु एयरपोर्ट पर इंतज़ार करना पड़ा.
एयरलाइन ने खाने या रहने का कोई इंतजाम नहीं किया. प्रभावित पार्टी ने जुलाई 2026 में कमीशन से संपर्क किया. जांच के बाद, कमीशन की चेयरपर्सन बी. उमा वेंकट सुब्बालक्ष्मी और सदस्य बी. राजी रेड्डी की बेंच ने यह नतीजा निकाला कि एयरलाइन के बर्ताव से साफ तौर पर सर्विस में कमी दिखी. कमीशन ने एयर इंडिया एक्सप्रेस और उसके सीईओ को चारों परिवार के सदस्यों को कुल 60,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया. साथ ही केस के खर्च के लिए 10,000 रुपये भी देने को कहा.