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उड़ान रद्द होने से 11 घंटे परेशान रहे यात्री, कंज्यूमर कोर्ट ने एयर इंडिया एक्सप्रेस पर लगाया जुर्माना

प्रतीकात्मक फोटो ( ANI )

हैदराबाद: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन-1 ने एयर इंडिया एक्सप्रेस को डायरेक्ट फ्लाइट्स कैंसिल करने और पैसेंजर्स को कनेक्टिंग फ्लाइट्स पर री-रूट करके लंबा इंतजार करवाने के लिए फटकार लगाई है.

सिकंदराबाद के विक्रमपुरी कॉलोनी के रहने वाले मुनीर टी. खंबाती ने अपने परिवार के साथ थाईलैंड के फुकेट में वेकेशन प्लान किया था. उन्होंने एयर इंडिया एक्सप्रेस से कुल Rs 1,16,477 के चार टिकट बुक किए. इसमें 6 जून को हैदराबाद से फुकेट के लिए नॉन-स्टॉप फ्लाइट का ऑप्शन चुना, और वापसी का सफर 13 जून को तय था.