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जम्मू-कश्मीर के पहलगाम और चत्तरगुल में फ्लैश फ्लड, होटलों और घरों में पानी भरा, कोई हताहत नहीं

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम के कुछ हिस्सों में अचानक बादल फटने से भारी तबाही मची. कई होटल, घरों में पानी भरा. इशफाक अहमद मीर की रिपोर्ट...

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जम्मू-कश्मीर के पहलगाम और चत्तरगुल में फ्लैश फ्लड से होटल और घरों में पानी भरा (IANS VIDEO)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 12, 2026 at 7:15 AM IST

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अनंतनाग: जम्मू-कश्मीर के दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में शनिवार शाम मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन पहलगाम के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के कारण अचानक बाढ़ आ गई. बाढ़ का पानी कई होटलों और घरों में घुस गया. इससे कई गाड़ियां बह गईं और बाढ़ से घिरी जगहों से पर्यटकों को बचाना पड़ा. अधिकारियों ने बताया कि किसी की जान जाने की खबर नहीं है.

शाम 6 बजे से 9:30 बजे के बीच अवूरा और देहवाथू के जंगली इलाकों में भारी बारिश (शायद किसी स्थानीय बादल फटने की घटना के कारण) के बाद बाढ़ आ गई. बटकूट में लिद्दर नाले में पानी मिलने से पहले, रात 8 बजे से 9 बजे के आसपास अवूरा धारा में पानी का बहाव अचानक बढ़ गया.

अचानक आई बाढ़ का कीचड़ वाला पानी इलाके के कम से कम आधा दर्जन होटलों में घुस गया, जिससे होटलों में ठहरे मेहमान कुछ देर के लिए फंस गए. बाद में बचाव दलों और स्थानीय अधिकारियों ने उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया. प्रभावित होटलों में 'द पहलगाम शोर', 'द पहलगाम डेज', 'द आइडिल' और 'द पहलगाम स्टैग' शामिल थे. होटलों के परिसर में पानी भर गया, कुछ जगहों पर बाउंड्री वॉल गिर गईं और कई इमारतों को नुकसान पहुँचा.

बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में भी घुस गया, जिससे कई घरों और घर का सामान खराब हो गया. जब जमीनी मंजिल के कमरों में पानी भरने लगा, तो लोग अपनी कीमती चीजें ऊपरी मंज़िलों पर ले जाने के लिए तेजी से भागे. नाले के पास खड़ी कई कारें और मोटरसाइकिलें पानी के अचानक तेज बहाव में बह गई, जिससे बाढ़ से हुए नुकसान में और बढ़ोतरी हुई.

अधिकारियों ने बताया कि घटना के तुरंत बाद बचाव दल तैनात किए गए और प्रभावित होटलों में ठहरे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. किसी के घायल होने या जान जाने की खबर नहीं है.

इसके साथ ही अधिकारियों ने अनंतनाग जिले के चित्तरगुल के ऊपरी इलाकों में एक और संभावित बादल फटने की घटना की भी जानकारी दी, जहां अरपत नाले में पानी का स्तर अचानक बढ़ गया. बाढ़ से स्थानीय लोगों में घबराहट फैल गई, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि वहां भी किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है.

भारी बारिश के बाद तीन घंटे के भीतर शेषनाग नाले और लिद्दर नाले, दोनों में पानी का स्तर तेजी से बढ़ा. हालांकि, अधिकारियों ने कहा कि दोनों जलधाराएं अपने-अपने खतरे के निशान से नीचे बहती रही और उन पर लगातार नजर रखी जा रही थी.

जिला प्रशासन ने कहा कि सभी संबंधित विभागों को अलर्ट पर रखा गया है, जबकि संवेदनशील जगहों पर बचाव और निगरानी टीमें तैनात की गई है ताकि स्थिति का जायजा लिया जा सके और किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके.

अधिकारियों ने बताया कि होटलों, रिहायशी इमारतों और दूसरे बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है. प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अपील की है कि जब तक मौसम ठीक न हो जाए, वे नदियों, नालों और पानी के अन्य स्रोतों से दूर रहें.

साथ ही, लोगों को सलाह दी गई है कि वे अरपत नाला, अवूरा नाले या पानी के अन्य खतरनाक रास्तों के पास न जाएं और सुरक्षा से जुड़ी सरकारी सलाहों का पालन करें. यह घटना ऐसे समय में हुई है जब पहलगाम में अमरनाथ यात्रा चल रही है. अधिकारियों का कहना है कि स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है और मौसम के हालात के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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