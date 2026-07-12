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जम्मू-कश्मीर के पहलगाम और चत्तरगुल में फ्लैश फ्लड, होटलों और घरों में पानी भरा, कोई हताहत नहीं

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम और चत्तरगुल में फ्लैश फ्लड से होटल और घरों में पानी भरा ( IANS VIDEO )

अनंतनाग: जम्मू-कश्मीर के दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में शनिवार शाम मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन पहलगाम के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के कारण अचानक बाढ़ आ गई. बाढ़ का पानी कई होटलों और घरों में घुस गया. इससे कई गाड़ियां बह गईं और बाढ़ से घिरी जगहों से पर्यटकों को बचाना पड़ा. अधिकारियों ने बताया कि किसी की जान जाने की खबर नहीं है. शाम 6 बजे से 9:30 बजे के बीच अवूरा और देहवाथू के जंगली इलाकों में भारी बारिश (शायद किसी स्थानीय बादल फटने की घटना के कारण) के बाद बाढ़ आ गई. बटकूट में लिद्दर नाले में पानी मिलने से पहले, रात 8 बजे से 9 बजे के आसपास अवूरा धारा में पानी का बहाव अचानक बढ़ गया. अचानक आई बाढ़ का कीचड़ वाला पानी इलाके के कम से कम आधा दर्जन होटलों में घुस गया, जिससे होटलों में ठहरे मेहमान कुछ देर के लिए फंस गए. बाद में बचाव दलों और स्थानीय अधिकारियों ने उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया. प्रभावित होटलों में 'द पहलगाम शोर', 'द पहलगाम डेज', 'द आइडिल' और 'द पहलगाम स्टैग' शामिल थे. होटलों के परिसर में पानी भर गया, कुछ जगहों पर बाउंड्री वॉल गिर गईं और कई इमारतों को नुकसान पहुँचा. बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में भी घुस गया, जिससे कई घरों और घर का सामान खराब हो गया. जब जमीनी मंजिल के कमरों में पानी भरने लगा, तो लोग अपनी कीमती चीजें ऊपरी मंज़िलों पर ले जाने के लिए तेजी से भागे. नाले के पास खड़ी कई कारें और मोटरसाइकिलें पानी के अचानक तेज बहाव में बह गई, जिससे बाढ़ से हुए नुकसान में और बढ़ोतरी हुई.