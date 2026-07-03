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हिमाचल में फटा बादल, फ्लैश फ्लड से शिमला को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे बंद, बीच सड़क मलबे में दबे वाहन

हिमाचल के किन्नौर में बादल फटने से भारी तबाही ( ETV Bharat )