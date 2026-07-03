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हिमाचल में फटा बादल, फ्लैश फ्लड से शिमला को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे बंद, बीच सड़क मलबे में दबे वाहन

किन्नौर में भारी बारिश से चोलिंग में फ्लैश फ्लड आने से काजा-किन्नौर-शिमला हाईवे बंद हो गया. अनिल नेगी की रिपोर्ट.

Flash Flood in Kinnaur Cloudburst
हिमाचल के किन्नौर में बादल फटने से भारी तबाही (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 3, 2026 at 9:52 AM IST

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Updated : July 3, 2026 at 10:47 AM IST

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किन्नौर: हिमाचल प्रदेश मानसून की एंट्री के साथ कई जिलों में भारी बारिश, भूस्खलन और सड़कें बंद होने से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. जनजातीय जिला किन्नौर में भारी बारिश से चोलिंग में फ्लैश फ्लड आ गया. किन्नौर के चोलिंग में बादल फटने से लोगों में दहशत का मौहल है. पहाड़ी पर भारी बारिश के कारण मीरु नाले में भारी मलबा आ गया, जिसके चलते एनएच-5 पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया. बाढ़ की चपेट में वाहन भी आए हैं.

किन्नौर के चोलिंग में फटा बादल

मानसून की दस्तक के साथ ही किन्नौर जिले में भारी बारिश का कहर जारी है. किन्नौर के चोलिंग में शुक्रवार तड़के करीब चार बजे फ्लैश फ्लड आ गया. बाढ़ आने से राष्ट्रीय उच्च मार्ग- 5 चोलिंग स्कूल के पास अवरुध हो गया. बाढ़ से लगभग 30 मीटर सड़क मार्ग पर मलबा भर गया है. पहाड़ियों से अधिक बारिश के कारण मीरु नाला में भारी मलबा आ गया. चोलिंग से आगे करछम की ओर असुरक्षित स्कूल भवन के पास मलबा आने से लोग सहमे हुए हैं. बाढ़ की चपेट में दो छोटे वाहन भी आए हैं. राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी भी प्रकार का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है.

किन्नौर में भारी बारिश का कहर

वहीं, काजा-किन्नौर-शिमला को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे बंद होने से दोनों तरफ वाहनों की लगी लंबी कतारें लग गई हैं. प्रशासन के अनुसार सड़क मार्ग बहाल होने में करीब पांच घंटे का समय लग सकता है. किन्नौर प्रशासन को सूचना मिलते ही पुलिस एवं बचाव दल मौके पर पहुंच गई है. वहीं, जिला किन्नौर के रिब्बा गांव में भी बाढ़ आ गई है.

Flash Flood in Kinnaur Cloudburst
हिमाचल के किन्नौर में बादल फटने से भारी तबाही (ETV Bharat)

जल्द से जल्द मार्ग बहाल करने की तैयारी में प्रशासन

डीसी किन्नौर डॉ. अमित कुमार शर्मा ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि, "चोलिंग के पास मार्ग को साफ करने और फंसे वाहनों को निकालने के लिए भारी मशीनरी लगी हुई है. प्रशासन की टीम मौके पर मुस्तैद है और बंद पड़े राष्ट्रीय उच्च मार्ग को जल्द से जल्द बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं."

स्थानीय लोगों और पर्यटकों से प्रशासन की अपील

किन्नौर प्रशासन ने सभी पंचायत प्रतिनिधियों, स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अपील की है कि नदी-नालों और जोखिम वाले क्षेत्रों में न जाएं. इसके अलावा अनावश्यक यात्रा और ट्रैकिंग से बचने की भी अपील की गई है. पहाड़ी एवं भूस्खलन संभावित इलाकों में अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके. किसी भी तरह की आपदा होने पर आपदा प्रबंधन दल या जिला प्रशासन किन्नौर को सूचित करें.

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Last Updated : July 3, 2026 at 10:47 AM IST

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