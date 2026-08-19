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हिमाचल में भारी बारिश का कहर! मानसून सीजन में 81 लोगों की मौत, लैंडस्लाइड से प्रदेश में 279 सड़कें बंद

हिमाचल प्रदेश राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक, 30 जून को मानसून सीजन शुरू होने के बाद से प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 81 लोगों की मौत हुई है. इस दौरान सड़क हादसे में प्रदेश में 116 लोगों की मौत हुई है. मानसून सीजन में प्रदेश को 19 अगस्त तक 1,001 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. मूसलाधार बारिश और उससे जुड़ी घटनाओं के कारण प्रदेश में 279 सड़कें बंद हैं. प्रदेश में 310 ट्रांसफार्मर ठप हैं, और 84 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं.

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. आज (बुधवार, 19 अगस्त को) हिमाचल प्रदेश के सात जिलों हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सोलन जिले में एक-दो स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा, बिलासपुर, ऊना और सोलन जिले में भी कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश के साथ-साथ एक-दो दौर मध्यम दर्जे की तेज बारिश होने की संभावना है. किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले में किसी तरह की कोई चेतावनी जारी नहीं है.

शिमला: मानसून सीजन में हिमाचल में आसमान से कहर बरस रहा है. प्रदेश के विभिन्न जिलों में हो रही लगातार बारिश के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. भारी बारिश के कारण जगह-जगह भूस्खलन और सड़क दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं. कहीं बाढ़ जैसे हालात से स्कूल में छुट्टी कर दी गई है.

कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर थमी ट्रेनों की रफ्तार

हिमाचल में बारिश का दौर लगातार जारी है. मंगलवार को जहां चंडीगढ़-शिमला नेशनल हाईव- 5 पर भारी मात्रा में पहाड़ी से मलबा आने के कारण कुछ देर के लिए NH-5 बाधित हुआ तो वही बुधवार को पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा आने के चलते विश्व धरोहर कालका शिमला रेलवे ट्रैक कोटी और गुम्मन रेलवे स्टेशन के पास बाधित हो गया है. मलबा आने के कारण ट्रेनों की आवाजाही पर प्रभाव पड़ा है. फिलहाल रेलवे प्रशासन गुम्मन से ही ट्रेन को वापस कालका भेजने का प्लान बना रहा है, ताकि कोई बड़ी घटना घटित न हो क्योंकि बारिश से लैंडस्लाइड होने का खतरा बना हुआ है.

भारी बारिश से विश्व धरोहर कालका शिमला रेलवे ट्रैक बाधित (ETV Bharat)

कठिन परिस्थितियों में मोर्चे पर जलशक्ति विभाग के कर्मचारी

बरसात के मौसम में पहाड़ी राज्य में घरों तक पानी पहुंचाना आसान नहीं होता. इसके लिए कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करना पड़ता है. उफनती नदियों और तेज बारिश के बीच भी जल शक्ति विभाग के कर्मचारी पूरी मुस्तैदी के साथ मोर्चे पर डटे हुए हैं. हिमाचल की डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जलशक्ति विभाग के कर्मचारियों के द्वारा कठिन परिस्थितियों में कार्य करते हुए एक वीडियो साझा करते हुए लिखा है, "उफनती नदियों और तेज बारिश के बीच भी जल शक्ति विभाग के कर्मचारी पूरी मुस्तैदी से मोर्चे पर डटे हैं. धर्मशाला शहर की पेयजल योजना को बहाल करने के लिए गल्लू वॉटरफॉल सोर्स पर लगातार काम किया जा रहा है। भारी बारिश के कारण कार्य चुनौतीपूर्ण है. नड्डी की जल परियोजना से जोड़कर पेयजल योजना को बहाल कर दिया गया है. कठिन परिस्थितियों में भी जल शक्ति विभाग के कर्मी जनता की सेवा में जुटे हैं."

कहीं दरकी पहाड़ी तो कहीं बारिश से नाले में समाई सड़क

हिमाचल में भारी बारिश के साथ ही जगह-जगह भूस्खलन के मामले भी सामने आ रहे हैं. सोलन जिले के परवाणू में बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं. भारी बारिश के चलते परवाणू में रेलवे ट्रैक पूरी तरह से बाधित हुआ है. चंडीगढ़ शिमला NH-5 पर वाकनाघाट में बाहरा यूनिवर्सिटी के नीचे पहाड़ी दरकने से फोरलेन की एक लेन पूरी तरह से बंद हो गई है. वहीं, दूसरी तरफ परवाणू सेक्टर-5 में ओल्ड कसौली रोड पर एक ट्रक नाले में गिरने से बाल-बाल बच गया. बारिश होने के बाद पानी का बहाव इतना तेज था कि डंगा और मिट्टी को अपने साथ बहा ले गया.

सोलन में नाले में समाई सड़क (ETV Bharat)

सिरमौर में पहाड़ से गिरा भारी मलबा

हिमाचल के सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र की कमरऊ तहसील के बागनाधार स्थित माइन में मंगलवार शाम के वक्त पहाड़ी से अचानक भारी मलबा गिरने से बड़ा हादसा हो गया. मलबे की चपेट में नीचे खड़े दो वाहन और एक एल एंड टी मशीन आ गई. हादसे में तीन लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है. घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया.

मलबे 3 लोगों के फंसे होने की आशंका

नायब तहसीलदार कमरऊ ओमप्रकाश ने बताया कि, "राहत एवं बचाव दल के साथ मौके पर पहुंचे हैं. लगातार दूसरे दिन भी मलबा हटाने का कार्य जारी है. तीन लोगों के मलबे में फंसे होने की सूचना है. लगातार बारिश और मौके की परिस्थितियों के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन चुनौतीपूर्ण बना हुआ है."

चंडीगढ़ शिमला NH-5 पर दरकी पहाड़ी

वहीं, दूसरी तरफ सोलन जिले में नेशनल हाईवे- 5 पर चक्की मोड़ के समीप भारी मात्रा में सड़क पर पानी के साथ मलबा आने के कारण ट्रैफिक बाधित हो रहा है. जिला प्रशासन ने फोरलेन निर्माता कंपनी को NH-5 को सुचारू रूप से चलाने के लिए निर्देश दे दिए हैं. वहीं पुलिस जवानों की तैनाती भी कर दी गई है.

पानी के तेज बहाव में फंसे कई वाहन

वहीं, परवाणू में भारी बारिश से सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. ओल्ड कसौली रोड पर बारिश का कहर भी देखने को मिला है. यहां पर टकसाल में फाटक के पास पानी के तेज बहाव के कारण कई वाहनों के फंसने की भी सूचना है. फिलहाल कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन यहां पर पानी के तेज बहाव से कई वाहन फंसे हुए हैं. वहीं, चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे- 5 पर भी पानी की निकासी न होने की वजह से सड़क पर तालाब जैसे हालात बने हुए हैं. वाहन रेंग-रेंग कर चल रहे हैं. इस मार्ग पर वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

तिनके की तरह बही गाड़ियां (ETV Bharat)

डीसी सोलन मनमोहन शर्मा ने बताया कि, "जिला प्रशासन बारिश को लेकर अलर्ट मोड पर है. प्रशासन की प्राथमिकता है कि NH-5 समेत जिला की सभी सड़कें खुली रहे. इसके लिए सम्बंधित विभागों को निर्देश जारी किए गए हैं. भारी बारिश के दौरान लोग नदी-नालों से दूर रहें. साथ ही क्षेत्र में कोई घटना घटित होने पर तुरंत प्रशासन को सूचना दें."

ऊना के बंगाणा उपमंडल में शिक्षण संस्थान बंद

ऊना जिले के बंगाणा उपमंडल में पिछले करीब 12 घंटों से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है. भारी बारिश के कारण क्षेत्र में कई स्थानों पर भूस्खलन होने के साथ पेड़ उखड़ गए हैं, जिससे मुख्य सड़कों और संपर्क मार्गों पर आवाजाही प्रभावित हुई है. लगातार खराब मौसम और बारिश के कारण उत्पन्न संभावित खतरे को देखते हुए प्रशासन ने विद्यार्थियों और शिक्षकों की सुरक्षा के मद्देनजर बड़ा फैसला लिया है. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने 19 अगस्त को बंगाणा उपमंडल के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी गैर-आवासीय शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं.

ऊना के बंगाणा में शिक्षण संस्थान बंद (Order)

आदेश के अनुसार बंगाणा उपमंडल में सभी सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे. हालांकि, आवासीय शिक्षण संस्थानों को इस आदेश के दायरे से बाहर रखा गया है. यानी ऐसे संस्थान अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही संचालित हो सकेंगे. लगातार बारिश के चलते क्षेत्र में भूस्खलन और पेड़ गिरने की घटनाओं से सड़क यातायात प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है. प्रशासन ने लोगों को नदी-नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है.

ऊना में भारी बारिश (ETV Bharat)

कांगड़ा में तेज बहाव में फंसी कार

हिमाचल के कांगड़ा जिले में भारी बारिश के चलते परागपुर के कलोहा रोड पर नक्की खड्ड अचानक उफान पर आ गई, तेज बहाव के बीच चंडीगढ़ की तरफ जा रही एक कार खड्ड में पानी के तेज बहाव में फंस गई. देखते ही देखते पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि कार को संभालना मुश्किल हो गया. मौके पर मौजूद लोगों ने कार सवार को बड़ी मुश्किल से सुरक्षित बाहर निकाला. वहीं, प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि नक्की खड्ड और अन्य बरसाती खड्डों को पार करने का जोखिम बिल्कुल भी न उठाएं.

परागपुर में तेज बहाव में फंसी कार (ETV Bharat)

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