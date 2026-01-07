ETV Bharat / bharat

आंध्र प्रदेश : ONGC के कुएं में लगी आग की लपटों में आई कमी, काबू करने में लगेंगे कुछ और दिन

ओएनजीसी के कुएं में लगी आग के बाद उठती लपटें ( ETV Bharat )

अमलापुरम (आंध्र प्रदेश): डॉ. बीआर अंबेडकर कोनासीमा जिले में आग अभी भी काबू में नहीं आई है. बताया जाता है कि सोमवार दोपहर मलिकिपुरम मंडल के इरुसुमंडा में ओएनजीसी के एक कुएं से 30 मीटर की ऊंचाई तक आग की लपटें उठीं थीं. हालांकि मंगलवार तक आग की तीव्रता कम आई, लेकिन आग की लपटें अभी भी 10 से 15 मीटर की ऊंचाई तक उठ रही हैं. ओएनजीसी की लगातार की जा रही कोशिश के बीच कुएं में गैस का प्रेशर लेवल धीरे-धीरे कम हो रहा है. संकट प्रबंधन टीम (CMT) और आरसीएमटी के सदस्यों ने ज़मीन पर काम शुरू कर दिया है. नरसापुरम ओएनजीसी यूनिट से अत्याधुनिक उपकरण और गाड़ियां मंगाई गई हैं. साथ ही आग को फैलने से रोकने और गर्म हवा को फैलने से रोकने के लिए पानी का स्प्रे करने के लिए खास मोटर लगाए गए हैं. मंगलवार सुबह से रात तक लगातार पानी पंप करने से कुएं के पास के इलाके में गर्मी कम हो गई है. इससे जुड़े सूत्रों का कहना है कि ये उपाय अगले चार या पांच दिनों तक जारी रहेंगे. प्रारंभिक उपाय लगभग पूरे होने वाले हैं. क्योंकि कुएं से निकलने वाली आग को एक साथ कंट्रोल करने में टेक्निकल दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए इसे धीरे-धीरे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है. खेतों के बीच से एक अस्थायी सड़क का निर्माण शुरू हो गया है. एक इंजीनियरिंग ऑफिसर ने बताया कि इसके बुधवार दोपहर तक पूरा होने की उम्मीद है. लीकेज को रोकने के लिए भारी गाड़ियों के साथ मिट्टी भरने वाली मशीन को कुएं तक लाने के लिए इस अस्थायी सड़क का इस्तेमाल किया जाएगा.