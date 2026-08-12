ETV Bharat / bharat

जानिए कौन है दिल्ली के ‘Flag Uncle’, एक दिन में डेढ़ लाख तिरंगे सिलने का बनाया रिकॉर्ड

वर्तमान में परिवार की तीसरी पीढ़ी देशभक्ति की इस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं. देखिए संवाददाता शशिकला की ये स्पेशल रिपोर्ट

दिल्ली में 'फ्लैग अंकल'
दिल्ली में 'फ्लैग अंकल' (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 12, 2026 at 3:23 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: 15 अगस्त को देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है. स्वतंत्रता दिवस के नजदीक आते ही सदर बाजार देशभक्ति के रंगों में सराबोर हो जाता है. यहां देशभर से लोग तिरंगा खरीदने हैं. इसी बाजार की संकरी गलियों में एक ऐसी दुकान हैं जहां एक दिन में डेढ़ लाख तिरंगे सिले जाते है. इस दुकान को 'फ्लैग अंकल' की दुकान से भी जाना जाता है. इस दुकान नींव की केवल ईंट-गारे से नहीं, बल्कि देशभक्ति के जज्बे से रखी गई थी.

फ्लैग अंकल के नाम से मशहूर अब्दुल गफ्फार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'हर घर तिरंगा अभियान' के दौरान 'फ्लैग अंकल' के नाम से पुकारा था. 29 दिसंबर 2025 को 81 वर्ष की आयु में इस दुनिया को अलविदा कह चुके अब्दुल गफ्फार को अब पूरी दुनिया इसी नाम से जानती है.

एक दिन में डेढ़ लाख तरंगी सिलने का बनाया रिकॉर्ड (ETV Bharat)

वर्तमान में परिवार की तीसरी पीढ़ी यानी अब्दुल गफ्तार के बेटे अब्दुल मालिक देशभक्ति की इस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं. यह एक दिन में करीब डेढ़ लाख तिरंगे सिलते हैं. अपने इस काम में वह सभी बारीकियों का पूरा ध्यान रखते हैं. इस काम के लिए वे लगभग 4,000 से ज्यादा कारीगरों को काम दे रहे हैं, जिनमें 80% से अधिक महिलाएं और स्थानीय लोग शामिल हैं. इससे कई गरीब परिवारों को आजीविका मिलती है.

आइए जानतें हैं 'फ्लैग अंकल' बनने पूरी कहानी और वर्तमान में विरासत को कैसे आगे बढ़ा रहा है परिवार

दिल्ली के सदर बाजार 'भारत हैंडलूम' नाम की दुकान की जिम्मेदारी आज परिवार की तीसरी पीढ़ी सम्भल रही है. वर्तमान में दुकान के मालिक अब्दुल मालिक हैं. अब्दुल ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान बताया कि साल 2022 में सरकार के 'हर घर तिरंगा' अभियान के दौरान बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर हर दिन 1.5 लाख तिरंगे बनाने का रिकॉर्ड बनाया था. इसके बाद ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके बड़े भाई या पिता स्वर्गीय अब्दुल गफ्फार को फ्लैग अंकल का नाम दिया था.

तिरंगा बनने की प्रक्रिया
तिरंगा बनने की प्रक्रिया (ETV Bharat)

'फ्लैग अंकल' के नाम से मशहूर अब्दुल गफ्फार और उनके परिवार की कहानी बेहद दिलचस्प और देशभक्ति से भरी है. झंडे सिलने का सफ़र काम की शुरुआत अब्दुल गफ्फार के दादा अब्दुल रहमान और पिता ने देश की आजादी के समय की थी.

ऐसे हुई शुरुआत
मालिक बताते है कि,

साल 1962 में भारत-चीन युद्ध के समय उनके दादा अब्दुल रहमान ने दिल्ली के सदर बाजार में इस दुकान की स्थापना की थी. यहां केवल तिरंगे तैयार किए जाते हैं, लेकिन इससे पहले उनका परिवार फौज के कपड़े सिलने का काम करता था. हमारी दुकान ने भारत के कई बड़े मोर्चों, जैसे 1975 की इमरजेंसी, अन्ना हजारे आंदोलन और राजनीतिक दलों की बड़ी रैलियों के लिए झंडे सप्लाई किए हैं. वही अब दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में लगे बड़े झंडे से लेकर कई अन्य जगहों पर भी उन्हीं के द्वारा झंडे सप्लाई किए जाते हैं. साथ ही यहां लोग देश के कौने कौने से तिरंगा खरीदने आते हैं.

कई राज्यों में जाते हैं तिरंगे

मालिक बताते है कि उनकी टीम ने लगभग 1 करोड़ तिरंगे बनाकर देश के कोने-कोने महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम, यूपी, झारखंड आदि जिलों में पहुंचाए थे. मालिक को बेहद खुशी है हर घर तिरंग अभियान के तहत उनको मौका मिला कि आज लगभग 5,000 से ज्यादा कारीगरों को काम मिल रहा हैं. इसमें 80 फीसदी से अधिक महिलाएं और स्थानीय लोग शामिल हैं. इससे कई गरीब परिवारों को आजीविका मिलती है.

झंडा फहराने के मुख्य नियम
झंडा फहराने के मुख्य नियम (ETV Bharat)

तिरंगे की सिलाई में सही माप जरूरी
तिरंगा हमारे देश की आन बान शान है, इसलिए इसकी मैन्युफैक्टिंग में सही नाप और आकार सही होना बेहद जरूरी है. अब्दुल मालिक बताते हैं कि तिरंगा हमेशा आयत आकार में होना चाहिए. वर्ग आकार का झंडा गलत माना जाता है. झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हमेशा 12: 18 इंच या 16:24 इंच होना चाहिए. जैसे- अगर लंबाई 3 फीट है, तो चौड़ाई 2 फीट होनी चाहिए. तिरंगे के लिए सारा माल सूरत से मंगाया जाता है. वहीं पहले केवल हाथ से काते गए सूती, रेशमी या खादी के झंडे की अनुमति थी. अब नियमों में बदलाव के बाद पॉलिएस्टर और मशीन से बने झंडे का उपयोग भी किया जा सकता है.

अब्दुल मालिक की फैक्ट्री में झंडे सिलने का काम करने वाले मोहमद आसिफ बताते हैं कि,

उनके दादा और पिता भी इसी दुकान पर तिरंगे सिलने का काम किया करते थे. आसिफ 13 घंटे में करीब 25000 झंडे सिल लेते हैं. यह रफ़्तार स्वतंत्रता दिवस के मौका पर आती, क्योंकि इस समय डिमांड बढ़ जाती है.

क्षतिग्रस्त या पुराने झंडे का क्या करें?
कभी भी फटा, मैला या पुराना पड़ चुका झंडा नहीं फहराना चाहिए. यदि झंडा क्षतिग्रस्त हो जाए, तो उसे कहीं भी सड़क पर या कूड़े में न फेंकें. फ्लैग कोड के अनुसार, ऐसे झंडे को एकांत में पूरी गरिमा के साथ जलाकर या फिर जमीन में सम्मानपूर्वक दफन करके नष्ट करना चाहिए. प्लास्टिक के तिरंगे का उपयोग करने से बचना चाहिए क्योंकि वे आसानी से नष्ट नहीं होते.

पूरा इंटरव्यूह देखने के लिए वीडियो पर क्लिक करें-

दुकान मालिक अब्दुल से खास बातचीत (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

FLAG UNCLE OF DELHI
TIRANGA YATRA
HAR GHAR TIRANGA
INDEPENDENCE DAY
FLAG UNCLE OF DELHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.