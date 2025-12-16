ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर: भर्ती प्रक्रिया में धांधली, 106 फायरमैन को नौकरी से निकाला

एसीबी ने ओएमआर शीट में बड़े पैमाने पर छेड़छाड़, आंसर शीट की नकली स्कैन की हुई इमेज, मेरिट लिस्ट में गैर-कानूनी हेरफेर का पता लगाया.

JK GOVT TERMINATES 106 EMPLOYEES
जम्मू- कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा (फाइल फोटो) (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 16, 2025 at 8:12 AM IST

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर सरकार ने फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के 106 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है. जांच एजेंसियों ने पाया कि पांच साल पहले हुई उनकी भर्ती फर्जी और गैर-कानूनी तरीके से हुई थी. इन कैंडिडेट को 2020 में फायर सर्विस डिपार्टमेंट ने फायरमैन के तौर पर भर्ती किया था. विभाग की भर्ती कमेटी ने उन्हें भर्ती किया था. भर्ती प्रक्रिया के दौरान हुई परीक्षा में कई कैंडिडेट ने धोखाधड़ी और गैर-कानूनी नियुक्तियों के आरोप लगाए थे.

उम्मीदवारों के आरोपों और लगातार विरोध को देखते हुए जम्मू- कश्मीर उपराज्यपाल प्रशासन ने दिसंबर 2022 में एक आधिकारिक जांच कमिटी से जांच का आदेश दिया, जिसने बाद में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) से जांच की सिफारिश की.

इस साल जनवरी में एसीबी ने ओएमआर शीट में बड़े पैमाने पर छेड़छाड़, आंसर शीट की नकली स्कैन की हुई इमेज और मेरिट लिस्ट में गैर-कानूनी हेरफेर का पता लगाया. इससे यह बात पक्की हो गई कि 106 कैंडिडेट के पक्ष में रिजल्ट में हेरफेर किया गया, जिन्हें असल में मिले नंबरों से कहीं ज्यादा नंबर दिए गए, छेड़छाड़ की गई.

एसीबी ने फर्जी भर्ती के मामले में एफआईआर दर्ज की और एक केएएस अधिकारी सहित समिति के सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया. इनके घर पर अनंतनाग जिले में छापा मारा गया. एक कंपनी को समिति ने लिखित परीक्षा आयोजित करने के लिए काम पर रखा था. सरकार के मुख्य सचिव (गृह) चंद्राकर भारती और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की ओर से जारी ऑर्डर के मुताबिक इन 106 लोगों ने सर्विस में आने से पहले गलत तरीकों से अपॉइंटमेंट हासिल किया था.

ऑर्डर में कहा गया, 'इन 103 लोगों की नियुक्तियां मेरिट के आधार पर नहीं की गई थी बल्कि धोखाधड़ी से की गई थी. उनका जारी रहना गैर-कानूनी कामों को जारी रखने जैसा है, जिससे लोगों का भरोसा कम होता है और भर्ती प्रक्रिया की पवित्रता कम होती है. तथ्यों और हालात को देखते हुए यह आदेश दिया जाता है कि डिपार्टमेंट में फायरमैन के तौर पर 103 उम्मीदवारों की नियुक्तियां गैर-कानूनी, शुरू से ही अमान्य घोषित की जाती है और तुरंत प्रभाव नौकरी से निकाला जाता है.

इन पदों के लिए सबसे पहले 2013 में विज्ञापन दिया गया था, लेकिन अनियमितताओं के आरोपों के चलते इसमें कई बार देरी हुई. भर्ती प्रक्रिया को 2018 में पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया (टीआरपी) पद्धति के तहत फिर से शुरू किया गया, जिसमें हैदराबाद की एक कंपनी ने लिखित परीक्षा कराई. हालांकि सामूहिक नकल और अन्य अनियमितताओं के आरोपों के बाद सरकार ने 2019 में परीक्षा रद्द कर दी थी.

2020 में कोलकाता की एक कंपनी ने लिखित परीक्षा कराने के टेंडर प्रोसेस में सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी बनी. इसके बावजूद दूसरी सबसे कम बोली लगाने वाली को बिना कोई वजह बताए कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया. एसीबी ने बताया कि कंपनी के पास इतनी बड़ी भर्ती प्रक्रिया को करने का कोई खास अनुभव नहीं था.

