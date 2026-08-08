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कॉर्बेट में अवैध कटान वाले पेड़ों का नहीं मिला सुराग, ये हैं पाखरो टाइगर सफारी प्रकरण के अनसुलझे सवाल

पाखरो टाइगर सफाई अवैध पेड़ कटान की 12 जांच हो चुकीं: यह सब तब है जब उत्तराखंड ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर की बड़ी जांच एजेंसियां भी इस मामले की जांच कर चुकी हैं. इस प्रकरण की करीब 12 जांच हो चुकी हैं, जिसमें कई जांच कमेटियां गठित की गई तो बड़ी जांच एजेंसियां भी अलग-अलग इसकी जांच करती रहीं.

अवैध रूप से काटे गए पेड़ों का नहीं लगा सुराग: शायद यही कारण है कि 5 साल बाद भी इस मामले में अवैध रूप से काटे गए पेड़ों को लेकर कई अनसुलझे सवाल बने रहे. इसमें अवैध रूप से काटे गए पेड़ों को कितनी संख्या में बरामद किया गया, यह कभी स्पष्ट नहीं हो पाया. यही नहीं जिन पेड़ों को अवैध रूप से काटे जाने की बात कही जा रही है, उन्हें कहां रखा गया या किसे बेचा गया, इस पर भी कभी कोई स्थिति या जानकारी सार्वजनिक नहीं हो पाई.

जांच बढ़ी, अवैध रूप से काटे गए पेड़ों की संख्या घटी: हैरानी की बात यह है कि यह पूरा मामला सबसे ज्यादा अवैध रूप से पेड़ों को काटे जाने के लिए सुर्खियों में रहा, लेकिन समय के साथ-साथ काटे गए पेड़ों की संख्या जांच रिपोर्ट में कम होती चली गई. इतना ही नहीं सीबीआई जांच रिपोर्ट से लेकर बाकी जांचों में भी अवैध रूप से काटे गए पेड़ों की बरामदगी को लेकर कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई.

5 साल बाद भी अंजाम तक नहीं पहुंची जांच: दरअसल साल 2021 का अगस्त महीना उत्तराखंड वन विभाग के लिए बड़ा बवंडर लेकर आया था. तब पहली बार कॉर्बेट के पाखरो टाइगर सफारी प्रकरण की चर्चा हुई थी. इसके बाद ही ये प्रकरण राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आया. बहरहाल अब इस मामले को 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब भी ये मामला अंजाम तक नहीं पहुंच पाया है.

पाखरो टाइगर सफारी अवैध पेड़ कटान मामला: पाखरो टाइगर सफारी प्रकरण वन मंत्रालय के लिहाज से देश के सबसे विवादित मामलों में रहा है. राज्य ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी इस मामले ने खूब सुर्खियां बटोरी हैं. प्रकरण की गंभीरता को इस बात से समझा जा सकता है कि इस मामले में दो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी इन्वॉल्व रहे हैं. यही नहीं राज्य से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक की जांच एजेंसियां भी मामले में पिछले 5 साल के दौरान जांच का हिस्सा बन चुकी हैं.

देहरादून: कॉर्बेट के पाखरो टाइगर सफारी प्रकरण को अब पांच साल बीत चुके हैं. इस दौरान शायद ही कोई जांच एजेंसी हो, जिसने इस मामले पर बारीकी से जांच ना की हो. इसके बावजूद चौंकाने वाली बात यह है कि किसी भी जांच रिपोर्ट में कथित अवैध कटान के बाद पेड़ों की बरामदगी की पुष्टि नहीं की गई है. उधर अवैध रूप से 10 हजार पेड़ काटे जाने का ये मामला अब सैकड़ों पर आ पहुंचा है. बावजूद इसके अब भी कई सवाल अनसुलझे बने हुए हैं.

2 हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक से जांच के आदेश: मामले में जांच करने वाली एजेंसी या समिति पर नजर दौड़ाएं, तो इसमें दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (NTCA), केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की जांच कमेटी, नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर प्रमुख वन संरक्षक हॉफ, पीसीसीएफ वाइल्डलाइफ की समिति, सेंट्रल जू अथॉरिटी (CZA), फॉरेस्ट सर्वे ऑफ़ इंडिया (FSI), सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल एंपावर्ड कमेटी (CEC), उत्तराखंड की विजिलेंस, वन विभाग की विभागीय समिति, सीबीआई, ED के अलावा CAG और NGT द्वारा गठित भारत सरकार के तत्कालीन DG की अध्यक्षता वाली समिति शामिल हैं.

जानिए मामले में कब क्या हुआ? अगस्त 2021 में पहली बार एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने पाखरो टाइगर सफारी मामले में NTCA को जांच के आदेश दिए. इसके बाद नवंबर 2021 में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने भी अलग से इसकी जांच की. इसी महीने नवंबर में नैनीताल हाईकोर्ट ने इस मामले का स्वत संज्ञान लिया और सरकार को इसकी जांच करने के लिए कहा. जिसके बाद उत्तराखंड के प्रमुख वन संरक्षक हाफ और पीसीसीएफ वाइल्डलाइफ ने मौके पर जाकर इसकी जांच की. इसके बाद अगले साल 2022 में फरवरी के महीने विभागीय जांच समिति गठित की गई. जिसमें तत्कालीन PCCF कपिल जोशी की अध्यक्षता में मामले की जांच की गई.

जांच पर जांच: अभी यह जांच पूरी हो पाती, उससे पहले ही मार्च 2022 में सेंट्रल जू अथॉरिटी (CZA) इसकी जांच करने में जुट गया. उधर सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल एंपावर्ड कमेटी ने भी मार्च महीने में ही प्रकरण की स्वतः जांच शुरू कर दी. इसके बाद उत्तराखंड सरकार ने इसकी विजिलेंस जांच के आदेश दिए और अगस्त 2022 से इसकी विजिलेंस ने जांच शुरू कर दी. इसके बाद फॉरेस्ट सर्वे आफ इंडिया ने सितंबर 2022 में प्रकरण को लेकर चिट्ठी मिलने पर जांच करना शुरू कर दिया.

कैग, एनजीटी, सीबीआई और ईडी का भी इंवॉल्वमेंट: साल 2023 में CAG, NGT, CBI और ED भी इसमें कूद पड़ीं और इन सभी एजेंसियों ने मामले की अलग-अलग अपने स्तर पर जांच शुरू की. इस मामले में यह स्पष्ट हुआ कि इस प्रोजेक्ट के लिए कुल 163 पेड़ों को काटे जाने की अनुमति दी गई थी. लेकिन मौके पर 260 पेड़ काटे जाने की पुष्टि हुई. इसमें 41 पेड़ों को वन विकास निगम ने गलती से काटे जाने की बात स्वीकार कर ली. खास बात यह है कि यह सभी 260 पेड़ मौके पर बरामद भी हो गए.

शुरू में 10 हजार पेड़ काटे जाने की बात उड़ी: लेकिन इस मामले की शुरुआत 163 पेड़ों की अनुमति के बाद अवैध रूप से काटे गए 97 पेड़ों से शुरू नहीं हुई थी. बल्कि साल 2021 में यह मामला 10,000 पेड़ों को अवैध रूप से काटे जाने की बात के चलते राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा की वजह बना था. इतनी बड़ी संख्या में अवैध पेड़ काटे जाने की खबर सामने आते ही हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट और तमाम एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई थीं. इसके बाद फॉरेस्ट सर्वे आफ इंडिया ने जब इसकी जांच शुरू की, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कुल 6093 पेड़ों को काटे जाने की पुष्टि की.

मौके पर पहुंचीं ये एजेंसियां: इसके बाद सीबीआई ने इस मामले की मौके पर जाकर जांच करनी शुरू कर दी. इस दौरान फॉरेस्ट सर्वे ऑफ़ इंडिया के अधिकारियों के अलावा सीपीडब्ल्यूडी, FRI, उत्तराखंड वन विभाग और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अधिकारियों के साथ CBI की टीम कॉर्बेट में अवैध पेड़ों को काटे जाने की असल स्थिति को देखने के लिए पहुंची. इसके बाद जांच टीम ने सर्वसम्मति से यह माना कि इस क्षेत्र में करीब 819 पेड़ काटे गए होंगे. यानी यहां भी पेड़ों को काटे जाने की संख्या संभावित ही थी.

आखिर में 819 पेड़ों के कटान पर रुका आंकड़ा: इस तरह 10,000 पेड़ों को अवैध रूप से काटे जाने का मामला 819 पर आकर टिक गया. हालांकि यह भी पेड़ों की स्थिति और सैटेलाइट इमेजरी के आधार पर कुछ वैज्ञानिक बातों को जोड़ते हुए संभावित आंकड़ा ही था.

वन मंत्री उनियाल का बयान: इस मामले में वन मंत्री सुबोध उनियाल कहते हैं कि-

यह बात पहले से ही सामने आती रही है कि पाखरो टाइगर सफारी प्रोजेक्ट पर अवैध रूप से पेड़ काटे जाने का आंकड़ा काल्पनिक रूप से कहा जाता रहा है. जबकि मौके पर पेड़ों के कटान की स्थिति लग रही है. फिलहाल यह मामला सीबीआई जांच के दायरे में है. सीबीआई कोर्ट से मामले में जो दोषी होगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी.

-सुबोध उनियाल, वन मंत्री, उत्तराखंड-

उधर इससे पहले तत्कालीन वन मंत्री हरक सिंह रावत भी कॉर्बेट में टाइगर सफारी प्रोजेक्ट को पूरी तरह से कानूनी बताते रहे हैं. वह यह बात भी साफ करते रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को करने का मकसद सकारात्मक था. इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी जानबूझकर नहीं की गई थी. हरक सिंह रावत कहते हैं कि जिस तरह से हजारों पेड़ों को अवैध रूप से काटे जाने की बात कही गई, वह पूरी तरह से गलत थी और केवल इस प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया था.

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