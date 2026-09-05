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टाइगर का भविष्य तय करेगी DNA रिपोर्ट, पांच साल के बाघ को मिलेगी सजा या फिर जंगल में रहेगा आजाद!

DNA रिपोर्ट पर टिका बाघ का भविष्य: बाघ को पकड़ने के बाद उसे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला रेस्क्यू सेंटर भेज दिया गया है. फिलहाल बाघ को इसी रेस्क्यू सेंटर में रखा गया है और अब उसकी किस्मत पूरी तरह DNA रिपोर्ट पर टिकी हुई है. दरअसल, शालू नेगी के शव से बाघ की पहचान से जुड़े सैंपल जुटाए गए थे, जिसको DNA सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा है. अब दोनों सैंपल की जांच के बाद यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि जिस बाघ को रेस्क्यू किया गया है, वही शालू नेगी पर हमला करने वाला बाघ था या नहीं.

वन विभाग की पकड़ में आया बाघ: टीम ने बाघ की मौजूदगी वाले संभावित इलाकों में सघन निरीक्षण किया, कैमरा ट्रैप और अन्य माध्यमों से उसकी गतिविधियों पर नजर रखी. लगातार कई दिनों की मशक्कत के बाद आखिरकार वन विभाग की टीम एक वयस्क बाघ को रेस्क्यू करने में सफल रही. रेस्क्यू किया गया बाघ करीब पांच वर्ष का बताया जा रहा है.

दरअसल, उत्तराखंड के अल्मोड़ा में पिछले महीने 21 वर्षीय शालू नेगी की बाघ के हमले में हुई मौत हो गई थी. इस घटना से स्थानीय लोग काफी आक्रोशित थे. स्थानीय लोगों के दबाव में वन विभाग की टीम ने बाघ की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सघन अभियान शुरू किया. विभाग ने अल्मोड़ा वन प्रभाग को छोड़कर दूसरे वन प्रभागों के विशेषज्ञों और कर्मचारियों की टीम गठित की थी. इसके बाद कई दिनों तक जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया.

देहरादून : अल्मोड़ा के सल्ट ब्लॉक में पकड़े गए वयस्क बाघ को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है. बाघ को फिलहाल ढेला रेस्क्यू सेंटर में रखा गया है. हालांकि यह टाइगर रेस्क्यू सेंटर में ही रहेगा या फिर इसे जंगल में छोड़ा जाएगा, इसका फैसला DNA (डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड) रिपोर्ट आने के बाद तय होगा.

मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक करेंगे आखिरी फैसला: अगर DNA रिपोर्ट में रेस्क्यू किए गए बाघ का DNA शालू नेगी के शव से मिले बाघ के सैंपल से मैच हो जाता है, तो इस बाघ को इंसानों पर हमला करने वाला बाघ माना जा सकता है. ऐसी स्थिति में उसके भविष्य को लेकर बड़ा फैसला लिया जाएगा. वन्यजीव प्रबंधन के तहत ऐसे बाघ को दोबारा जंगल में छोड़ने के बजाय रेस्क्यू सेंटर में रखने का फैसला लिया जा सकता है. हालांकि अंतिम निर्णय मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक नीना ग्रेवाल की ओर से लिया जाएगा.

वन विभाग में पिंजरे में कैद हुए बाघ की DNA रिपोर्ट का इंतजार (Uttarakhand Forest Department)

बाघ के हमले में मारे गए अन्य लोगों के सैंपलों की भी होगी जांच: खास बात यह है कि जांच सिर्फ शालू नेगी के मामले तक सीमित नहीं रहेगी. इस क्षेत्र में इससे पहले बाघ के हमलों में मारे गए लोगों से जुटाए गए सैंपल भी जांच में शामिल किए जाएंगे. इन सैंपलों के साथ रेस्क्यू किए गए बाघ के DNA का मिलान किया जाएगा. इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या यही बाघ क्षेत्र में पहले भी इंसानों पर हुए हमलों में शामिल रहा है या फिर शालू नेगी के मामले में इस बाघ ने पहली बार इंसान पर हमला किया था.

कहीं गलत बाघ तो नहीं पकड़ा गया: इस पूरे मामले में एक और महत्वपूर्ण संभावना भी बनी हुई है. वन विभाग ने जिस बाघ को रेस्क्यू किया है, जरूरी नहीं कि वही शालू नेगी पर हमला करने वाला बाघ हो. जंगल में एक से अधिक बाघों की मौजूदगी होने की स्थिति में यह संभव है कि सर्च ऑपरेशन के दौरान हमला करने वाले बाघ के बजाय कोई दूसरा बाघ पकड़ लिया गया हो. ऐसे में DNA जांच की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है.

अगर DNA मैच नहीं करता है, तो रेस्क्यू किए गए बाघ को दोबारा जंगल में छोड़ने पर विचार किया जा सकता है. वहीं अगर DNA मैच हो जाता है और जांच में यह भी सामने आता है कि बाघ पहले भी इंसानों पर हमलों में शामिल रहा है, तो उसे जंगल में वापस छोड़ना मुश्किल होगा. ऐसी स्थिति में उसे ढेला रेस्क्यू सेंटर में ही रखा जा सकता है और उसके पूरे जीवन को लेकर वन विभाग की ओर से प्रबंधन किया जाएगा.

इस पूरे मामले में नैनीताल वन प्रभाग के रेस्क्यू विशेषज्ञ डॉ. हिमांशु पांगती ने बताया कि बाघ का रेस्क्यू किया गया है और उसे ढेला रेस्क्यू सेंटर भेज दिया गया है. अब DNA जांच के परिणाम का इंतजार किया जा रहा है. यानी फिलहाल पांच साल के इस बाघ का भविष्य पूरी तरह जांच रिपोर्ट पर निर्भर है. DNA रिपोर्ट यह तय करने में अहम कड़ी साबित होगी कि यह वही बाघ है जिसने शालू नेगी पर हमला किया था या नहीं. रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी. हालांकि DNA मैच होने की स्थिति में भी अंतिम फैसला मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक नीना ग्रेवाल के आदेश के अनुसार ही लिया जाएगा.

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