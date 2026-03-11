गुजरात: अमरेली जिले में शेरनी के हमले में पांच वर्षीय बच्चे की मौत, गिर सोमनाथ में मां ने बचाई बच्ची की जान
गुजरात के अमरेली में शेरनी के हमले में एक बच्चे की मौत हो गई, वहीं गिर सोमनाथ में एक बच्ची घायल हो गई.
Published : March 11, 2026 at 1:24 PM IST
अमरेली (गुजरात) : गुजरात के अमरेली जिले में शेरनी के हमले में एक पांच साल के बच्चे की मौत हो गई. घटना से पूरे इलाके में डर का माहौल है.
बताया जाता है कि अमरेली के धारी तालुका के मनावाव गांव में उक्त हादसा हुआ. गांव के वाडी इलाके के पास एक खेतिहर मजदूर परिवार का 5 साल का बच्चा खेल रहा था, तभी अचानक वहां एक शेरनी आ गई. शेरनी ने बच्चे पर हमला कर दिया और उसे घसीटकर खेत में ले गई. इससे बच्चे को गंभीर चोटें आने से उसकी मौत हो गई.
घटना की जानकारी मिलते ही सरसिया रेंज के आरएफओ समेत वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. घटना की गंभीरता को देखते हुए डीसीएफ विकास यादव ने तुरंत पूरे इलाके को घेर लिया गया और शेरनी की तलाश के लिए तीन अलग-अलग टीमें बनाई गईं.
वन विभाग ने आस-पास के इलाके में पिंजरे भी लगाए थे ताकि हमला करने वाली शेरनी को पकड़ा जा सके. वन विभाग की तुरंत कार्रवाई की वजह से कुछ ही घंटों में शेरनी को पिंजरे में बंद कर लिया गया. सरसिया रेंज के आरएफओ मिनेश पटेल की टीम शेरनी को पिंजरे में बंद करने में सफल रही. बताया गया है कि शेरनी को आगे की जांच और इलाज के लिए जसाधार एनिमल केयर सेंटर में शिफ्ट किया जाएगा.
डीसीएफ विकास यादव ने बताया कि बच्चे पर हमले की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेर लिया और कार्रवाई की गई. इसी वजह से शेरनी को पकड़ने में सफलता मिली. अमरेली में एक साल में शेर के हमले में चार लोगों की मौत हो चुकी है.
गिर सोमनाथ में मां की बहादुरी से बची सात की बच्ची की जान, गंभीर रूप से घायल
वहीं दूसरी तरफ गुजरात के गिर सोमनाथ में शेरनी ने सात साल की बच्ची पर हमला कर दिया. लेकिन बच्ची की मां की बहादुरी की वजह से उसकी जान बच गई.
गिरगढ्डा तालुका के शानवंकिया गांव में शेरनी के हमले की एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. 7 साल की एक बच्ची अपनी मां के साथ आम के बगीचे में आम तोड़ रही थी, तभी एक शेरनी ने उस पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई. हालांकि, मां की बहादुरी से बच्ची की जान बच गई.
बताया जाता है कि जब शेरनी ने बच्ची को उठाने की कोशिश की, तो मां बिना घबराए बहादुरी से उसके पीछे भागी. मां ने हाथ में पत्थर लेकर शेरनी का पीछा किया और जोर से पत्थर मारते हुए बच्ची को उसके चंगुल से छुड़ा लिया और भाग गई. जब बच्ची को बचाया गया तो वह खून से लथपथ थी.
इस घटना के बाद, परिवार ने बच्ची को तुरंत इलाज के लिए ऊना के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया. बच्ची के सीने, पीठ और शरीर के दूसरे हिस्सों में गंभीर चोटें आईं और फर्स्ट एड के बाद उसे आगे के इलाज के लिए ऊना के एक प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया.
बच्ची की मां ने बताया कि वह अपनी बेटी के साथ बगीचे में आम तोड़ रही थी, तभी अचानक शेरनी आई और उसकी बेटी को उठाकर भाग गई. अपनी बेटी को बचाने के लिए वह शेरनी के पीछे दौड़ी और पत्थर मारकर अपनी बेटी को छुड़ाने में कामयाब रही. हालांकि, हमले में बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई.
