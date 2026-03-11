ETV Bharat / bharat

गुजरात: अमरेली जिले में शेरनी के हमले में पांच वर्षीय बच्चे की मौत, गिर सोमनाथ में मां ने बचाई बच्ची की जान

पिंजरे में बंद अमरेली में बच्चे पर हमला करने वाली शेरनी ( ETV Bharat )

अमरेली (गुजरात) : गुजरात के अमरेली जिले में शेरनी के हमले में एक पांच साल के बच्चे की मौत हो गई. घटना से पूरे इलाके में डर का माहौल है. बताया जाता है कि अमरेली के धारी तालुका के मनावाव गांव में उक्त हादसा हुआ. गांव के वाडी इलाके के पास एक खेतिहर मजदूर परिवार का 5 साल का बच्चा खेल रहा था, तभी अचानक वहां एक शेरनी आ गई. शेरनी ने बच्चे पर हमला कर दिया और उसे घसीटकर खेत में ले गई. इससे बच्चे को गंभीर चोटें आने से उसकी मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही सरसिया रेंज के आरएफओ समेत वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. घटना की गंभीरता को देखते हुए डीसीएफ विकास यादव ने तुरंत पूरे इलाके को घेर लिया गया और शेरनी की तलाश के लिए तीन अलग-अलग टीमें बनाई गईं. पिंजरे में बंद अमरेली में बच्चे पर हमला करने वाली शेरनी एनिमल केयर सेंटर भेज दिया गया (ETV Bharat) वन विभाग ने आस-पास के इलाके में पिंजरे भी लगाए थे ताकि हमला करने वाली शेरनी को पकड़ा जा सके. वन विभाग की तुरंत कार्रवाई की वजह से कुछ ही घंटों में शेरनी को पिंजरे में बंद कर लिया गया. सरसिया रेंज के आरएफओ मिनेश पटेल की टीम शेरनी को पिंजरे में बंद करने में सफल रही. बताया गया है कि शेरनी को आगे की जांच और इलाज के लिए जसाधार एनिमल केयर सेंटर में शिफ्ट किया जाएगा. डीसीएफ विकास यादव ने बताया कि बच्चे पर हमले की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेर लिया और कार्रवाई की गई. इसी वजह से शेरनी को पकड़ने में सफलता मिली. अमरेली में एक साल में शेर के हमले में चार लोगों की मौत हो चुकी है.