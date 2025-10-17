ETV Bharat / bharat

पिता की लाश के साथ दो दिन तक रहा पांच साल का मासूम, संदिग्ध मौत की जांच जारी

पुलिस फिलहाल इस बात की जांच कर रही है कि क्या मौत प्राकृतिक कारणों से हुई, बीमारी से हुई या किसी अन्य कारणों से.

सांकेतिक तस्वीर.
October 17, 2025

राजमहेंद्रवरम: आंध्र प्रदेश के राजमहेंद्रवरम (राजमुंदरी) में पांच साल का एक बच्चा अपने मृत पिता के शव के साथ लगभग दो दिनों तक अकेले रहा. उसे घर के अंदर हुई त्रासदी का पता ही नहीं चला. सोमवार को इस चौंकाने वाली घटना खुलासा तब हुआ जब पड़ोसियों को घर के पास से दुर्गंध आने लगी. उनलोगों ने प्रकाशनगर पुलिस को इसकी सूचना दी.

मृतक की पहचान के. रविशंकर (47) के रूप में हुई है. पुलिस को घर के अंदर पांच साल का बच्चा मिला. पड़ोसियों ने बताया कि रविशंकर प्राइवेट नौकरी करता था. पिछले दस सालों से अपनी पत्नी से अलग रह रहा था. कथित तौर पर उसका एक महिला के साथ विवाहेतर संबंध था. घर में जो बच्चा मिला उसकी पहचान रविशंकर और उनकी अलग रह रही पत्नी के रूप में हुई.

पुलिस ने शव का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने आशंका जतायी कि मौत करीब दो दिन पहले हुई होगी. अनुमान लगाया जा रहा है कि बच्चा पिछले दो दिनों से अपने पिता के शव के पास रहकर किसी तरह रह रहा होगा. पड़ोसियों ने इस स्थिति पर हैरानी और चिंता व्यक्त की है. उन्होंने बताया कि बच्चे के रोने की आवाज तभी सुनाई दी जब दुर्गंध ने ध्यान खींचा, जिसके बाद वे लोग अलर्ट हुए.

पुलिस फिलहाल रविशंकर की मौत की परिस्थितियों की जांच कर रही है. पुलिस, सबसे पहले तो इस बात की जांच कर रही है कि क्या मौत प्राकृतिक कारणों से हुई, बीमारी से हुई या किसी संदिग्ध कारण से. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा. फिलहाल, आसपास के लोगों से पूछताछ हो रही है.

पुलिस को घर में जबरन घुसने या संघर्ष के कोई संकेत नहीं मिले हैं. पुलिस ने जांच जारी रहने तक बच्चे की देखभाल और सहायता की भी व्यवस्था की है. बच्चे के परिजन की तलाश की जा रही है. अधिकारियों ने आम लोगों से आग्रह किया है कि वे किसी भी असामान्य संकेत की तुरंत सूचना दें ताकि समय पर हस्तक्षेप सुनिश्चित हो सके.

