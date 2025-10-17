ETV Bharat / bharat

पिता की लाश के साथ दो दिन तक रहा पांच साल का मासूम, संदिग्ध मौत की जांच जारी

राजमहेंद्रवरम: आंध्र प्रदेश के राजमहेंद्रवरम (राजमुंदरी) में पांच साल का एक बच्चा अपने मृत पिता के शव के साथ लगभग दो दिनों तक अकेले रहा. उसे घर के अंदर हुई त्रासदी का पता ही नहीं चला. सोमवार को इस चौंकाने वाली घटना खुलासा तब हुआ जब पड़ोसियों को घर के पास से दुर्गंध आने लगी. उनलोगों ने प्रकाशनगर पुलिस को इसकी सूचना दी.

मृतक की पहचान के. रविशंकर (47) के रूप में हुई है. पुलिस को घर के अंदर पांच साल का बच्चा मिला. पड़ोसियों ने बताया कि रविशंकर प्राइवेट नौकरी करता था. पिछले दस सालों से अपनी पत्नी से अलग रह रहा था. कथित तौर पर उसका एक महिला के साथ विवाहेतर संबंध था. घर में जो बच्चा मिला उसकी पहचान रविशंकर और उनकी अलग रह रही पत्नी के रूप में हुई.

पुलिस ने शव का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने आशंका जतायी कि मौत करीब दो दिन पहले हुई होगी. अनुमान लगाया जा रहा है कि बच्चा पिछले दो दिनों से अपने पिता के शव के पास रहकर किसी तरह रह रहा होगा. पड़ोसियों ने इस स्थिति पर हैरानी और चिंता व्यक्त की है. उन्होंने बताया कि बच्चे के रोने की आवाज तभी सुनाई दी जब दुर्गंध ने ध्यान खींचा, जिसके बाद वे लोग अलर्ट हुए.