ETV Bharat / bharat

कर्नाटक: रिहायशी इलाके में घूमते दिखे 5 टाइगर, लोगों में दहशत

कर्नाटक के चामराजनगर जिले में रिहायशी इलाकों में बाघों की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है.

five tigers seen roaming together near village in Chamarajanagar Karnataka
कर्नाटक: रिहायशी इलाके में घूमते दिखे 5 टाइगर, लोगों में दहशत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 20, 2025 at 8:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चामराजनगर (कर्नाटक): चामराजनगर जिले में बाघों की बढ़ती गतिविधियों से लोगों में डर का माहौल है. इस बीच, जिले में एक साथ 5 टाइगर घूमते हुए देखे गए. बाघों के विचरण का नजारा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है. घटना चामराजनगर जिले के नंजेदेवनपुरा गांव के पास की है. रिहायशी इलाकों में बाघों की मौजूदगी से गांववालों में दहशत का माहौल है.

नंजेदेवनपुरा में एक झील है, CCTV में 5 बाघों के वहां से गुजरने का सीन रिकॉर्ड हुआ है. आस-पास के गांव वाले यह जानकर हैरान हैं कि झील के पास बाघ देखे गए हैं.

रिहायशी इलाके में घूमते दिखे 5 टाइगर (ETV Bharat)

इससे पहले, चामराजनगर जिले के बांदीपुर टाइगर रिजर्व(बीआरटी) के पास वन विभाग के स्टाफ ने बाघों को पकड़ने के लिए नंजेदेवनपुरा और आस-पास के गांवों में सघन तलाशी की थी, लेकिन वे पकड़े नहीं गए. अब जब बाघ फिर से दिखाई दिए हैं, तो किसान चिंतित हैं. सूचना मिलने के बाद वन विभाग के अधिकारियों ने मौके पर जाकर जांच की.

बता दें, गुरुवार को चामराजनगर जिले के गुंदलुपेट (Gundlupet) में बांदीपुर टाइगर रिजर्व के गुंडलुपेट बफर जोन के अंदर आने वाले मुदुगुर गांव में एक बाघ ने दिनदहाड़े दो गायों पर हमला करके उन्हें मार डाला था. बाघ वन विभाग के लगाए गए कैमरे में कैद हो गया था. शुक्रवार को भी चामराजनगर जिले के गुंडलुपेट तालुक के भीमनाबीडू गांव में दो गायों पर बाघ ने हमला कर दिया था.

यह भी पढ़ें- कुत्ते के पिल्ले के साथ शेरों के पूरे परिवार ने की मस्ती! जंगल के राजा का यह रूप देख लोग हैरान

TAGGED:

FIVE TIGERS ROAMING
KARNATAKA TIGERS NEWS
TIGERS ROAMING IN CHAMARAJANAGAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.