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5 राज्यों के चुनाव में किसका पलड़ा भारी, BJP के लिए क्या चुनौतियां? 17.4 करोड़ लोग चुनेंगे 824 विधायक

हैदराबाद: देश में एक बार फिर से चुनावी रण बिगुल बज चुका है. भारतीय चुनाव आयोग ने 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी की 824 विधानसभा सीटों पर चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी है. 17.4 करोड़ से अधिक मतदाता इन विधानसभा सीटों पर अपने विधायक चुनेंगे. इन चुनाव वाले राज्यों में किसी दल या गठबंधन के पास सत्ता बचाने की चुनौती है तो कुछ पहली बार सत्ता पाने की कोशिश में चुनावी रण में उतरेंगे. चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले आईए, समझते हैं किस राज्य में किस दल का दबदबा है, सत्ताधारी दल और विपक्ष के सामने क्या-क्या चुनौतियां हैं, सियासी गणित क्या कहता है.

पश्चिम बंगाल में 2 चरण में मतदान: जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा की गई है, उनमें पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा मतदाता के सात विधानसभा सीटे हैं. यहां पर 6.44 करोड़ मतदाता 294 विधायकों का चयन करेंगे. पश्चिम बंगाल में इस बार 2 चरण में मतदान होगा. 23 और 29 अप्रैल की तारीख बंगाल में वोटिंग के लिए निर्धारित की गई है.

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तमिलनाडु, असम, केरल, पुडुचेरी में एक चरण में मतदान: बाकी के 4 राज्यों में एक ही चरण में चुनाव कराया जाएगा. इसमें तमिलनाडु में 23 अप्रैल को मतदान होगा. वहीं, असम, केरल, पुडुचेरी में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी. चुनाव आयोग के अनुसार सभी चुनाव के परिणाम 4 मई को घोषित किए जाएंगे.

चुनाव वाले 5 राज्यों में क्या है BJP की स्थिति: भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की देश के 28 में से 19 राज्यों में सरकार है. इसके साथ ही विधानसभा वाले 3 केंद्र शासित प्रदेशों में से 2 में भाजपा और एनडीए की सरकार है. अप्रैल में जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उनमें असम और पुडुचेरी में भाजपा-एनडीए की सरकारे हैं. जबकि, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु ऐसे राज्य हैं जहां भाजपा अब तक कभी सत्ता नहीं हासिल कर सकी है.

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पश्चिम बंगाल में क्या टूटेगा ममता का तिलिस्म: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तृणमूल कांग्रेस (TMC) की अध्यक्ष ममता बनर्जी 15 साल से विराजमान हैं. इस बार के चुनाव में यदि उनकी पार्टी बहुमत में आती है तो वे लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगी. ऐसा अगर होता है तो ममता देश की पहली महिला मुख्यमंत्री हो जाएंगी जो लगातार चौथी बार कुर्सी संभालेंगी. लेकिन, 294 विधानसभा सीटों की इस जंग में ममता के सामने भाजपा कड़ी चुनौती पेश कर रही है.

बंगाल में भाजपा के लिए बड़ी चुनौती: भाजपा के लिए यहां चुनौती कम नहीं हैं. दरअसल, टीएमसी के 2011 में सत्ता संभालने के बाद प्रदेश से कांग्रेस और वामदल पूरी तरह से आउट हो गए. उनके वोट भी छिटक कर टीएमसी के खाते में चले गए, जिसका नतीजा ये रहा कि 2021 के चुनाव में टीएमसी को 213 सीटें मिलीं, जबकि भाजपा को 77 से संतोष करना पड़ा. हालांकि, भाजपा प्रदेश में लगातार प्रोग्रेस कर रही है. पिछले चुनाव में भाजपा के वोट में डेढ़ फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. टीएमसी का वोट 3 फीसदी बढ़ा है. लेकिन, ममता के सामने सत्ता विरोधी लहर भी है. जिसके साथ भाजपा खेला करने की कोशिश में रहेगी.

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क्या तमिलनाडु की सियासत बदल पाएंगे अभिनेता थलपति विजय: तमिलनाडु की सियासत ऐसी है कि यहां राष्ट्रीय पार्टियों कांग्रेस और भाजपा का दम कम ही दिखता है. 234 विधानसभा सीटों वाले इस राज्य में लोकल पार्टी डीएमके (DMK) और एआईएडीएमके (AIADMK) का ही वर्चस्व रहा है. वर्तमान में एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके की सरकार है. उसके साथ कांग्रेस का गठबंधन है. वहीं भाजपा एआईएडीएमके के साथ है.