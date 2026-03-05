ETV Bharat / bharat

घर के बेडरूम में लगे एसी से निकले पांच सांप, कड़ी मशक्कत के बाद पकड़े गए

वन विभाग ने श्रीकार्यम में बेडरूम के एक एसी में घुस आए पांच सांपों को पकड़ा.

Five snakes emerged from the AC in the bedroom of the house
घर के बेडरूम में लगे एसी से निकले पांच सांप (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 5, 2026 at 7:51 PM IST

तिरुवनंतपुरम: तिरुवनंतपुरम जिले श्रीकार्यम में एक घर के बेडरूम में लगे एयर कंडीशनर के अंदर से पांच सांपों के निकलने का मामला सामने आया है. सभी सांपों को वन विभाग की मदद से पकड़ने के बाद जंगल में छोड़ दिया गया. पकड़े गए सांपों की पहचान कॉमन ब्रॉन्जबैक (कोम्बेरी) के रूप में हुई है.

बताया जाता है कि श्रीकार्यम चेरुवक्कल के माधव जे पणिक्कर और उनका परिवार उस समय हैरान रह गए जब उन्हें पता चला कि उनके घर में पांच सांप ठंडी हवा की तलाश में घुस आए हैं.

सांपों को वन विभाग के ‘सर्प’ ऐप के जरिए सांप पकड़ने वाले गौतम मुरली के नेतृत्व में पकड़ा गया और बाद में जंगल में छोड़ दिया गया. घटना के मुताबिक कुछ दिन पहले, जब माधव ऑफिस से घर लौटा और बेडरूम खोला, तो उसने देखा कि एसी यूनिट के निचले हिस्से के नीचे एक पूंछ गायब हो रही है.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

शक होने पर उन्होंने दोबारा चेक किया और एसी के अंदर से हल्की आवाज सुनी. जब उन्हें फिर से सांप का एक हिस्सा दिखा, तो उन्होंने वन विभाग के स्नेक रेस्क्यू ऑफिसर जी.एस. रोशनी से संपर्क किया. उनके कहने पर, सर्पा ऐप से स्नेक कैचर गौतम मुरली भी मौके पर पहुंचे.

हालांकि सांपों को पकड़ने के लिए एसी को खोलना पड़ा, इसलिए एक टेक्नीशियन को बुलाया गया. जब एसी यूनिट खोली गई, तो अंदर पांच सांप मिले. जांच करने पर, उनकी पहचान कॉमन ब्रॉन्ज़बैक (कोम्बेरी) सांप के रूप में हुई.

सांप बिल्डिंग से सटी पेड़ की डालियों से एसी के बाहरी हिस्से तक पहुंच गए थे. वे एसी के पानी के पाइप के लिए दीवार में बने छेद से कमरे में घुसे. करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद चार सांपों को पकड़ लिया गया, जबकि एक बाहरी पाइप से निकल गया.

छत के पास पड़ी टहनियों की वजह से सांपों के लिए एसी तक पहुंचना आसान हो गया था. पकड़े गए सांपों को बाद में इंसानों की आबादी से दूर झाड़ियों वाले इलाके में छोड़ दिया गया. बचाए गए सांपों में से एक करीब एक मीटर लंबा था.

स्नेक कैचर गौतम मुरली ने इस बारे में ईटीवी भारत को बताया कि परिवार को शुरू में शक था कि सांप कोबरा हो सकते हैं, लेकिन बाद में कन्फर्म हुआ कि वे नॉन-वेनम ब्रॉन्ज़बैक स्नेक थे.

उन्होंने यह भी बताया कि यह सांपों के मेटिंग का मौसम है, जिसकी वजह से वे एसी यूनिट में आ गए होंगे. गौतम पिछले आठ सालों से सांपों को बचा रहे हैं और पिछले पांच सालों से वन विभाग के स्नेक रेस्क्यू असिस्टेंस विंग सर्पा के साथ सक्रियता से काम कर रहे हैं.

आम तौर पर, बिना जहरीले सांप ही एसी यूनिट में घुसते हैं. वे छिपकली और कीड़ों जैसे शिकार की तलाश में या ठंडे मौसम में गर्मी के लिए अंदर जा सकते हैं. लेकिन, चूंकि गर्मियां आ रही हैं, इसलिए वन विभाग ने लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है क्योंकि सांप ठंडी जगहों की तलाश में घरों में घुस सकते हैं.

संपादक की पसंद

