घर के बेडरूम में लगे एसी से निकले पांच सांप, कड़ी मशक्कत के बाद पकड़े गए

घर के बेडरूम में लगे एसी से निकले पांच सांप ( ETV Bharat )

तिरुवनंतपुरम: तिरुवनंतपुरम जिले श्रीकार्यम में एक घर के बेडरूम में लगे एयर कंडीशनर के अंदर से पांच सांपों के निकलने का मामला सामने आया है. सभी सांपों को वन विभाग की मदद से पकड़ने के बाद जंगल में छोड़ दिया गया. पकड़े गए सांपों की पहचान कॉमन ब्रॉन्जबैक (कोम्बेरी) के रूप में हुई है. बताया जाता है कि श्रीकार्यम चेरुवक्कल के माधव जे पणिक्कर और उनका परिवार उस समय हैरान रह गए जब उन्हें पता चला कि उनके घर में पांच सांप ठंडी हवा की तलाश में घुस आए हैं. सांपों को वन विभाग के ‘सर्प’ ऐप के जरिए सांप पकड़ने वाले गौतम मुरली के नेतृत्व में पकड़ा गया और बाद में जंगल में छोड़ दिया गया. घटना के मुताबिक कुछ दिन पहले, जब माधव ऑफिस से घर लौटा और बेडरूम खोला, तो उसने देखा कि एसी यूनिट के निचले हिस्से के नीचे एक पूंछ गायब हो रही है. देखें वीडियो (ETV Bharat) शक होने पर उन्होंने दोबारा चेक किया और एसी के अंदर से हल्की आवाज सुनी. जब उन्हें फिर से सांप का एक हिस्सा दिखा, तो उन्होंने वन विभाग के स्नेक रेस्क्यू ऑफिसर जी.एस. रोशनी से संपर्क किया. उनके कहने पर, सर्पा ऐप से स्नेक कैचर गौतम मुरली भी मौके पर पहुंचे. हालांकि सांपों को पकड़ने के लिए एसी को खोलना पड़ा, इसलिए एक टेक्नीशियन को बुलाया गया. जब एसी यूनिट खोली गई, तो अंदर पांच सांप मिले. जांच करने पर, उनकी पहचान कॉमन ब्रॉन्ज़बैक (कोम्बेरी) सांप के रूप में हुई.