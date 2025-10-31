ETV Bharat / bharat

चित्तूर मेयर दंपती हत्याकांड: अदालत ने पांच दोषियों को मौत की सजा सुनाई

चित्तूर: आंध्र प्रदेश में चित्तूर मेयर दंपती हत्याकांड मामले में अदालत ने पांच दोषियों को मौत की सजा सुनाई है. लगभग दस साल पहले, 17 नवंबर, 2015 को चित्तूर की तत्कालीन मेयर कटारी अनुराधा और उनके पति मोहन की हत्या कर दी गई थी. यह घटना नगर निगम कार्यालय में ही हुई थी.

मामले में 23 लोगों को आरोपी बनाया गया था

छठे अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एन श्रीनिवास राव ने हाल ही में फैसला सुनाया कि इस मामले में पांच आरोपी शामिल थे. आज हुई सुनवाई में उन पांच दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई. शुरु में, इस मामले में 23 लोगों को आरोपी बनाया गया था. मामले में आरोपी कसाराम रमेश ने एक याचिका दायर कर कहा था कि वह इस मामले में शामिल नहीं है. उसके बाद अदालत ने उसका नाम बाहर करने का आदेश जारी किया.

अब इस मामले की जांच के दौरान आरोपी एस श्रीनिवासचारी की मृत्यु हो गई. इसके साथ ही, अब कुल 21 आरोपी हैं. इसमें मेयर पति मोहन के भतीजे श्रीराम चंद्रशेखर उर्फ ​​चिंटू, गोविंदा स्वामी श्रीनिवासैया वेंकटचलपति उर्फ ​​वेंकटेश, जयप्रकाश रेड्डी उर्फ ​​जयरेड्डी , मंजूनाथ उर्फ ​​मंजू और मुनिरत्नम वेंकटेश को दोषी पाया गया.

दंपती की हत्या कर दी गई

चिंटू, टीडीपी जिला उपाध्यक्ष कटारी मोहन का भतीजा है. खबर के मुताबिक, पीड़ित दंपती और उसके बीच व्यक्तिगत, आर्थिक और राजनीतिक मतभेद पैदा हो गए थे. इसी कारण, चिंटू ने महापौर अनुराधा और अपने चाचा मोहन को खत्म करने का फैसला किया.