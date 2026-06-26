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बेंगलुरु : चलती वैन का पिछला दरवाजा खुलने पर पांच स्कूली बच्चे बाहर गिरे, बड़ा हादसा टला

चलती वैन का पिछला दरवाजा खुलने पर पांच स्कूली बच्चे बाहर गिरे ( ETV Bharat )

बेंगलुरु: चलती वैन का पिछला दरवाजा अचानक खुल जाने से पांच स्कूली बच्चे सड़क पर गिर गए. हालांकि उस समय ट्रैफिक कम होने की वजह से बड़ा हादसा टल गया. बच्चों को मामूली चोटें आई हैं.

यह घटना गुरुवार दोपहर को के.आर. पुरम के गायत्री लेआउट में हुई. बताया जाता है कि स्कूली बच्चों को ले जा रही वैन गाड़ी एक गड्ढे में फंस गई और उसका पिछला दरवाजा अचानक खुल गया. इस वजह से पीछे की सीट पर बैठे पांच बच्चे सड़क पर गिर गए. अच्छी बात ये रही कि ट्रैफिक कम था और हादसा टल गया.

घटना सीसीटीवी में कैद

दरवाजा खुलते ही बच्चों के सड़क पर गिरने का फुटेज स्थानीय सीसीटीवी में कैद हो गया है. इस घटना में जमीन पर गिरे बच्चों को मामूली चोटें आईं.

सुरक्षा उपायों पर ध्यान देने की जरूरत

इस घटना ने एक बार फिर यह पक्का करने की अहमियत पर ज़ोर दिया है कि स्कूल ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों का ठीक से मेंटेनेंस किया जाए और बच्चों को यात्रा करने की इजाजत देने से पहले सभी सुरक्षा उपायों का पालन किया जाए.