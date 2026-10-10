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बंगाल: काजी नजरुल यूनिवर्सिटी के पांच प्रोफेसर दुनिया के प्रभावशाली वैज्ञानिकों की सूची में शामिल

काजी नजरुल यूनिवर्सिटी ( ETV Bharat )

आसनसोल (पश्चिम बंगाल): पश्चिम बर्धमान जिले में स्थित काजी नजरुल यूनिवर्सिटी (Kazi Nazrul University) के पांच प्रोफेसर और इससे संबद्ध एक कॉलेज के एक शिक्षक ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की दुनिया के सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिकों की सूची में जगह बनाई है.

इस लिस्ट में प्रोफेसर जितेंद्रनाथ रॉय (फिजिक्स), सुप्रभात मुखोपाध्याय और प्रेम रजक (जूलॉजी), रजत साहा (केमिस्ट्री), और शेख मिजानुर रहमान (मैथमेटिक्स) के साथ-साथ रानीगंज के त्रिवेणी देवी भालोटिया कॉलेज के केमिस्ट्री टीचर शशधर माझी (Shashadhar Maji) शामिल हैं.

इन वैज्ञानिकों के शोध कार्य ने आसनसोल में उच्च शिक्षा और शोध के माहौल को नई पहचान दिलाई है. यह अंतरराष्ट्रीय मान्यता वर्षों के शोध, विशिष्ट विषयों में गहन जांच, और अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान क्षेत्र में उनके काम के प्रभाव का परिणाम है. वैज्ञानिकों की इस सूची में शामिल करने का फैसला सिर्फ प्रकाशित शोध पत्रों की संख्या से इतर कई कारकों को ध्यान में रखकर किया जाता है. इनमें साइटेशन काउंट और अन्य वैज्ञानिकों के काम पर उस शोध का प्रभाव शामिल है. इसलिए, यह मान्यता न सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि के रूप में महत्वपूर्ण है, बल्कि संबंधित संस्थानों के शोध की गुणवत्ता और अंतरराष्ट्रीय जुड़ाव के लिए भी काफी मायने रखती है. मुखोपाध्याय के रिसर्च के प्रमुख क्षेत्रों में सूजन संबंधी बीमारियां (इन्फ्लेमेटरी डिजीज), लसीका प्रणाली (लिम्फैटिक सिस्टम) के परजीवी संक्रमण और कोलोरेक्टल कैंसर शामिल हैं. उनका शोध विशेष रूप से फाइलेरिया (हाथीपांव) के जीव विज्ञान, रोगजनन (पैथोजेनेसिस) और इसके संभावित उपचार के रास्तों की खोज के लिए उल्लेखनीय है. काजी नजरुल यूनिवर्सिटी (ETV Bharat) अंतर्निहित जैविक प्रक्रियाओं की स्पष्ट समझ भविष्य में अधिक प्रभावी और किफायती उपचार विधियों की खोज का मार्ग प्रशस्त कर सकती है. शोधकर्ता प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त कुछ अणुओं के संभावित औषधीय गुणों की भी जांच कर रहे हैं. हाथीपांव और कैंसर जैसी जटिल बीमारियों के इलाज में ऐसे पदार्थों की प्रभावशीलता का पता लगाने के लिए प्रयोगशाला आधारित शोध चल रहा है. इस शोध में अंतरराष्ट्रीय शोधकर्ताओं के साथ संभावित सहयोग भी शामिल है. हालांकि, इस तरह के शोध की संभावनाएं मानव चिकित्सा में इसके सिद्ध अनुप्रयोग से अलग हैं, क्योंकि प्रयोगशाला के निष्कर्षों को सुरक्षित और प्रभावी दवा में बदलने के लिए अभी और अधिक शोध, परीक्षण और आवश्यक विनियामक मंजूरी की जरूरत है. रजक की रिसर्च यूनिवर्सिटी में जीव विज्ञान अध्ययन की संभावना को बेहतर बना रही है. साथ ही, साहा और माझी के काम अपने-अपने क्षेत्र में रिसर्च ट्रेंड्स को आगे बढ़ा रहे हैं. जबकि रहमान के शोध ने पहचान के इस क्षेत्र में यूनिवर्सिटी की पहुंच को और अधिक बढ़ाया है, वहीं रॉय का कार्य मुख्य रूप से तकनीकी-आधारित रिसर्च पर केंद्रित है, जो ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल लॉजिक और स्पिनट्रॉनिक्स के संयोजन पर काम करता है.