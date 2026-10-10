बंगाल: काजी नजरुल यूनिवर्सिटी के पांच प्रोफेसर दुनिया के प्रभावशाली वैज्ञानिकों की सूची में शामिल
काजी नजरुल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जितेंद्रनाथ रॉय, सुप्रभात मुखोपाध्याय, प्रेम रजक, रजत साहा और शेख मिजानुर रहमान ने इस लिस्ट में जगह बनाई है.
Published : October 10, 2026 at 8:00 PM IST
आसनसोल (पश्चिम बंगाल): पश्चिम बर्धमान जिले में स्थित काजी नजरुल यूनिवर्सिटी (Kazi Nazrul University) के पांच प्रोफेसर और इससे संबद्ध एक कॉलेज के एक शिक्षक ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की दुनिया के सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिकों की सूची में जगह बनाई है.
इस लिस्ट में प्रोफेसर जितेंद्रनाथ रॉय (फिजिक्स), सुप्रभात मुखोपाध्याय और प्रेम रजक (जूलॉजी), रजत साहा (केमिस्ट्री), और शेख मिजानुर रहमान (मैथमेटिक्स) के साथ-साथ रानीगंज के त्रिवेणी देवी भालोटिया कॉलेज के केमिस्ट्री टीचर शशधर माझी (Shashadhar Maji) शामिल हैं.
इन वैज्ञानिकों के शोध कार्य ने आसनसोल में उच्च शिक्षा और शोध के माहौल को नई पहचान दिलाई है.
यह अंतरराष्ट्रीय मान्यता वर्षों के शोध, विशिष्ट विषयों में गहन जांच, और अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान क्षेत्र में उनके काम के प्रभाव का परिणाम है. वैज्ञानिकों की इस सूची में शामिल करने का फैसला सिर्फ प्रकाशित शोध पत्रों की संख्या से इतर कई कारकों को ध्यान में रखकर किया जाता है. इनमें साइटेशन काउंट और अन्य वैज्ञानिकों के काम पर उस शोध का प्रभाव शामिल है.
इसलिए, यह मान्यता न सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि के रूप में महत्वपूर्ण है, बल्कि संबंधित संस्थानों के शोध की गुणवत्ता और अंतरराष्ट्रीय जुड़ाव के लिए भी काफी मायने रखती है.
मुखोपाध्याय के रिसर्च के प्रमुख क्षेत्रों में सूजन संबंधी बीमारियां (इन्फ्लेमेटरी डिजीज), लसीका प्रणाली (लिम्फैटिक सिस्टम) के परजीवी संक्रमण और कोलोरेक्टल कैंसर शामिल हैं. उनका शोध विशेष रूप से फाइलेरिया (हाथीपांव) के जीव विज्ञान, रोगजनन (पैथोजेनेसिस) और इसके संभावित उपचार के रास्तों की खोज के लिए उल्लेखनीय है.
अंतर्निहित जैविक प्रक्रियाओं की स्पष्ट समझ भविष्य में अधिक प्रभावी और किफायती उपचार विधियों की खोज का मार्ग प्रशस्त कर सकती है.
शोधकर्ता प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त कुछ अणुओं के संभावित औषधीय गुणों की भी जांच कर रहे हैं. हाथीपांव और कैंसर जैसी जटिल बीमारियों के इलाज में ऐसे पदार्थों की प्रभावशीलता का पता लगाने के लिए प्रयोगशाला आधारित शोध चल रहा है.
इस शोध में अंतरराष्ट्रीय शोधकर्ताओं के साथ संभावित सहयोग भी शामिल है. हालांकि, इस तरह के शोध की संभावनाएं मानव चिकित्सा में इसके सिद्ध अनुप्रयोग से अलग हैं, क्योंकि प्रयोगशाला के निष्कर्षों को सुरक्षित और प्रभावी दवा में बदलने के लिए अभी और अधिक शोध, परीक्षण और आवश्यक विनियामक मंजूरी की जरूरत है.
रजक की रिसर्च यूनिवर्सिटी में जीव विज्ञान अध्ययन की संभावना को बेहतर बना रही है. साथ ही, साहा और माझी के काम अपने-अपने क्षेत्र में रिसर्च ट्रेंड्स को आगे बढ़ा रहे हैं.
जबकि रहमान के शोध ने पहचान के इस क्षेत्र में यूनिवर्सिटी की पहुंच को और अधिक बढ़ाया है, वहीं रॉय का कार्य मुख्य रूप से तकनीकी-आधारित रिसर्च पर केंद्रित है, जो ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल लॉजिक और स्पिनट्रॉनिक्स के संयोजन पर काम करता है.
जहां पारंपरिक कंप्यूटिंग मुख्य रूप से बाइनरी स्टेट्स — शून्य और एक — पर निर्भर करती है, वहीं मल्टीपल वैल्यूज पर आधारित लॉजिक सिस्टम पर शोध भविष्य की कंप्यूटिंग और सूचना प्रौद्योगिकी में नई दिशाओं का मार्ग प्रशस्त कर सकता है.
अध्ययन के इस व्यापक क्षेत्र में न सिर्फ डेटा प्रोसेसिंग के लिए लाइट का इस्तेमाल शामिल है, बल्कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन प्रॉपर्टीज का लाभ उठाने से जुड़ा रिसर्च भी शामिल है.
इंफ्रारेड सेंसर पर भी काम चल रहा है, जो कम रोशनी या लगभग अंधेरे में बहुत काम आते हैं. इनका इस्तेमाल रात में चीजों का पता लगाने से लेकर निगरानी और रक्षा तकनीकों तक में होता है.
इसलिए, इस रिसर्च के संभावित इस्तेमाल थ्योरेटिकल फिजिक्स से आगे बढ़कर मॉडर्न टेक्नोलॉजी में भी काफी अहमियत रखते हैं.
रॉय ने कहा कि उनके रिसर्च से जुड़े एक प्रोजेक्ट को US एयर फोर्स रिसर्च लेबोरेटरी से करीब 1 करोड़ रुपये का अनुदान मिला है - यह फंडिंग लगातार दो बार दी गई है.
पूजा डे (Puja Dey) इस प्रोजेक्ट के लिए प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर के रूप में कार्य करती हैं, और रॉय को-इन्वेस्टिगेटर हैं. इस तरह के अनुदान न सिर्फ अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान सहयोग के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि शोध के बुनियादी ढांचे और काम के दायरे का विस्तार करने के अवसर भी पैदा करते हैं.
वैश्विक मान्यता से परे, यह उपलब्धि नई संभावनाओं के द्वार खोलती है. मुखोपाध्याय ने बताया कि उन्होंने 2022 से लगातार पांच बार इस सूची में जगह बनाई है.
इस बीच, यह खबर आई है कि रॉय का नाम न सिर्फ हाल की लिस्ट में बल्कि ऑल-टाइम लिस्ट में भी है. ऐसी लगातार मान्यता इन शोधकर्ताओं के काम के अंतरराष्ट्रीय प्रभाव को दिखाती है.
यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों का कहना है कि इस तरह की मान्यता किसी संस्थान के लिए सिर्फ प्रतिष्ठा की बात होने से कहीं अधिक है, क्योंकि यह यूनिवर्सिटी की रिसर्च की दृश्यता को बढ़ाती है, मेधावी छात्रों को आकर्षित करने में मदद करती है, और नए रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग की संभावनाएं पैदा करती है.
उन्होंने आगे कहा कि बढ़ते अंतरराष्ट्रीय सहयोग से उन्नत उपकरणों, बेहतर रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च के नए अवसरों तक पहुंच का मार्ग भी बन सकता है.
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