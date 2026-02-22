ETV Bharat / bharat

ओडिशा: ट्रक-पीसीआर वैन के बीच हुई भीषण टक्कर, 5 पुलिसकर्मियों की मौत, दो घायल

ओडिशा के झारसुगुड़ा में ट्रक और पीसीआर वैन के बीच हुई भीषण टक्कर के बाद का दृश्य ( ETV Bharat )

झारसुगुड़ा: ओडिशा के झारसुगुड़ा सदर पुलिस स्टेशन के सामने रविवार सुबह बड़ा सड़क हादसा हुआ. ट्रक और पुलिस पीसीआर वैन के बीच आमने-सामने की भीषण टक्कर हुई जिसमें पांच पुलिसवालों की मौत हो गई. हादसे में अन्य 2 की हालत गंभीर बतायी जा रही है. एक तेज रफ्तार ट्रक ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार दी. इस वजह से 5 पुलिसवालों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 की हालत गंभीर है. ट्रक बोलेरो टक्कर रविवार सुबह झारसुगुड़ा सदर पुलिस स्टेशन के सामने उल्टी दिशा से आ रहे एक ट्रक ने पुलिस वैन को आमने-सामने टक्कर मार दी. हादसा इतना भयानक था कि पुलिस की गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और 5 पुलिसवालों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए. यह खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई. स्थानीय लोग और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचे और गाड़ी से शवों को निकाला और घायलों को तुरंत जिला मुख्यालय के अस्पताल में भर्ती कराया. मृतकों में शामिल हैं: होम गार्ड भक्त मिर्धा कॉन्स्टेबल काशीराम भोई