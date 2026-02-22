ओडिशा: ट्रक-पीसीआर वैन के बीच हुई भीषण टक्कर, 5 पुलिसकर्मियों की मौत, दो घायल
ट्रक और पीसीआर वैन के बीच आमने-सामने की भीषण टक्कर हुई. बताया जा रहा है कि ट्रक विपरीत दिशा से आ रहा था.
Published : February 22, 2026 at 10:47 AM IST
झारसुगुड़ा: ओडिशा के झारसुगुड़ा सदर पुलिस स्टेशन के सामने रविवार सुबह बड़ा सड़क हादसा हुआ. ट्रक और पुलिस पीसीआर वैन के बीच आमने-सामने की भीषण टक्कर हुई जिसमें पांच पुलिसवालों की मौत हो गई. हादसे में अन्य 2 की हालत गंभीर बतायी जा रही है. एक तेज रफ्तार ट्रक ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार दी. इस वजह से 5 पुलिसवालों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 की हालत गंभीर है.
ट्रक बोलेरो टक्कर
रविवार सुबह झारसुगुड़ा सदर पुलिस स्टेशन के सामने उल्टी दिशा से आ रहे एक ट्रक ने पुलिस वैन को आमने-सामने टक्कर मार दी. हादसा इतना भयानक था कि पुलिस की गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और 5 पुलिसवालों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए.
यह खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई. स्थानीय लोग और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचे और गाड़ी से शवों को निकाला और घायलों को तुरंत जिला मुख्यालय के अस्पताल में भर्ती कराया.
मृतकों में शामिल हैं:
होम गार्ड भक्त मिर्धा
कॉन्स्टेबल काशीराम भोई
देवदत्त साहा
हवलदार लिंगराज धुरुआ
डीएसआई निरंजन कुजूर
ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है और सीनियर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और स्थिति पर नजर रख रहे हैं.
केस दर्ज, जांच जारी है
झारसुगुड़ा की एडिशनल एसपी मधुसिक्ता मिश्रा ने कहा, 'आज सुबह एक ट्रक और बोलेरो के बीच एक्सीडेंट हुआ. बोलेरो में सवार 5 लोगों की मौत हो गई, 2 की हालत गंभीर है. उन्हें पहले बुर्ला और फिर बरगढ़ मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया. उनकी हालत स्थिर है. केस दर्ज कर लिया गया है. घटना की अभी जांच की जा रही है. ड्राइवर घायल हो गया है. उसका इलाज चल रहा है.'
झारसुगुड़ा के विधायक टंकधर त्रिपाठी ने कहा, 'आज एक बुरी और दिल दहला देने वाली घटना हुई है. एक सड़क हादसे में एक साथ पांच पुलिसवालों की मौत हो गई है. हम सब इससे सदमे में हैं. केंद्र सरकार ने एनएच-49 को चौड़ा करने के लिए फंड मंजूर कर दिया है. इस पर जल्द ही काम शुरू होगा. मुख्यमंत्री को इस घटना की जानकारी है.'