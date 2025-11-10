ETV Bharat / bharat

एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, दानापुर में छत गिरने से दर्दनाक हादसा

मकान की छत गिरने से पांच लोगों की मौत ( ETV Bharat )

पटना: पटना जिले के दानापुर क्षेत्र के दियारा इलाके में रविवार देर रात दिल दहला देने वाला हादसा हुआ. अकिलपुर थाना क्षेत्र के मानस नयापानापुर 42 पट्टी गांव में इंदिरा आवास योजना से बना एक पुराना मकान अचानक भरभरा कर गिर पड़ा. मलबे ने सोते हुए पूरे परिवार को अपने आगोश में ले लिया और पांच लोगों की मौत हो गई. एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत : मृतकों में 32 वर्षीय बबलू खान, उनकी पत्नी 30 वर्षीय रौशन खातून, 12 साल की बेटी रुकसार, 10 साल का बेटा मोहम्मद चांद और सबसे छोटी दो साल की चांदनी शामिल हैं. रात का खाना खाकर परिवार हर रोज की तरह सोया था, किसी को पता नहीं था कि यही उनकी आखिरी रात है. जोरदार धमाके के साथ छत गिरी और चंद सेकेंड में सब कुछ खत्म हो गया. पति-पत्नी, 3 बच्चों की मलबे में दबने से जान गई (ETV Bharat) मकान की छत गिरने से हादसा : मकान गिरते ही आसपास के लोग दौड़े आए. चारों तरफ चीख-पुकार मच गई. ग्रामीणों ने तुरंत हाथों से मलबा हटाना शुरू किया. किसी ने पुलिस को फोन किया. मौके पर पहुंची अकिलपुर पुलिस ने भी बचाव कार्य में जुट गई, लेकिन जब तक शव बाहर निकाले गए, सभी ने दम तोड़ दिया था. एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया, वहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. बारिश ने खोखली कर दी थी नींव: स्थानीय लोगों ने बताया कि, ''इंदिरा आवास का यह मकान दस-बारह साल पुराना हो चुका था. लगातार बारिश से दीवारें कमजोर पड़ गई थीं. छत में दरारें आ गई थीं, लेकिन गरीबी ने मरम्मत का मौका नहीं दिया. बबलू खान मजदूरी करके किसी तरह परिवार चला रहे थे. मकान की हालत देखकर कई बार पड़ोसियों ने चेतावनी भी दी थी.''