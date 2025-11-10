ETV Bharat / bharat

एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, दानापुर में छत गिरने से दर्दनाक हादसा

पटना के दानापुर में मकान की छत गिरने से पांच लोगों की मौत हो गई है. इंदिरा आवास के तहत बना था मकान. पढ़ें खबर-

roof collapsed In Patna
मकान की छत गिरने से पांच लोगों की मौत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 10, 2025 at 8:25 AM IST

Updated : November 10, 2025 at 8:34 AM IST

पटना: पटना जिले के दानापुर क्षेत्र के दियारा इलाके में रविवार देर रात दिल दहला देने वाला हादसा हुआ. अकिलपुर थाना क्षेत्र के मानस नयापानापुर 42 पट्टी गांव में इंदिरा आवास योजना से बना एक पुराना मकान अचानक भरभरा कर गिर पड़ा. मलबे ने सोते हुए पूरे परिवार को अपने आगोश में ले लिया और पांच लोगों की मौत हो गई.

एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत : मृतकों में 32 वर्षीय बबलू खान, उनकी पत्नी 30 वर्षीय रौशन खातून, 12 साल की बेटी रुकसार, 10 साल का बेटा मोहम्मद चांद और सबसे छोटी दो साल की चांदनी शामिल हैं. रात का खाना खाकर परिवार हर रोज की तरह सोया था, किसी को पता नहीं था कि यही उनकी आखिरी रात है. जोरदार धमाके के साथ छत गिरी और चंद सेकेंड में सब कुछ खत्म हो गया.

roof collapsed In Patna
पति-पत्नी, 3 बच्चों की मलबे में दबने से जान गई (ETV Bharat)

मकान की छत गिरने से हादसा : मकान गिरते ही आसपास के लोग दौड़े आए. चारों तरफ चीख-पुकार मच गई. ग्रामीणों ने तुरंत हाथों से मलबा हटाना शुरू किया. किसी ने पुलिस को फोन किया. मौके पर पहुंची अकिलपुर पुलिस ने भी बचाव कार्य में जुट गई, लेकिन जब तक शव बाहर निकाले गए, सभी ने दम तोड़ दिया था. एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया, वहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

बारिश ने खोखली कर दी थी नींव: स्थानीय लोगों ने बताया कि, ''इंदिरा आवास का यह मकान दस-बारह साल पुराना हो चुका था. लगातार बारिश से दीवारें कमजोर पड़ गई थीं. छत में दरारें आ गई थीं, लेकिन गरीबी ने मरम्मत का मौका नहीं दिया. बबलू खान मजदूरी करके किसी तरह परिवार चला रहे थे. मकान की हालत देखकर कई बार पड़ोसियों ने चेतावनी भी दी थी.''

roof collapsed In Patna
इंदिरा आवास के तहत बना था मकान (ETV Bharat)

पोस्टमार्टम के बाद सुपुर्द-ए-खाक होंगे शव: थानाध्यक्ष विनोद कुमार ने बताया कि पांचों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है. प्रशासनिक स्तर पर मुआवजे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. दियारा क्षेत्र में ऐसे जर्जर मकानों का सर्वे करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदी न दोहराई जाए.

''घटनास्थल पर पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से मलबा हटाया गया. लेकिन परिवार के सभी सदस्यों की मौत हो चुकी थी. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.'' - विनोद कुमार, थानाध्यक्ष

गांव में मातम, सरकार से गुहार: सोमवार सुबह से गांव में सन्नाटा पसरा है. जहां कभी बच्चों की किलकारियां गूंजती थी, वहां अब सिर्फ रोने की आवाजें हैं. ग्रामीणों ने सरकार से मांग की है कि दियारा के सभी पुराने इंदिरा आवासों की जांच हो और गरीब परिवारों को पक्के मकान मुहैया कराए जाएं.

CM ने मृतकों के परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दानापुर के एक गांव में घर की छत गिरने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया है. सीएम ने कहा कि यह घटना काफी दुखद है. मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य रखने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है.

ये भी पढ़ें-पटना में बारिश का कहर, 10 फीट तक धंसी 3 साल पुरानी सड़क, प्रशासन ने क्षेत्र किया सील

PATNA NEWS
FIVE PEOPLE KILLED IN PATNA
INDIRA AWAS YOJNA
दानापुर में लोगों की मौत
PATNA ROOF COLLAPSE

