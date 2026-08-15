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जम्मू-कश्मीर : किश्तवाड़ में चिनाब नदी में गाड़ी गिरी, पांच लोगों की मौत

किश्तवाड़ ज़िले में महिंद्रा स्कॉर्पियो बेकाबू होकर सड़क से फिसलकर चिनाब नदी में गिर गई, जिससे 5 लोगों की मौत हो गई.

An auto-rickshaw passing over the bridge built across the Chenab River.
चिनाब नदी पर बने पुल से गुजरता ऑटो (file photo-ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 15, 2026 at 4:18 PM IST

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जम्मू : जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के दच्छन इलाके में शनिवार को एक महिंद्रा स्कॉर्पियो एसयूवी के सड़क से फिसलकर चिनाब नदी में गिर जाने से पांच लोगों की मौत हो गई.

अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक पांच शव बरामद किए जा चुके हैं. बचाव दल ऑपरेशन के दौरान मृतकों की पहचान और उसमें सवार लोगों की सही संख्या का पता लगा रहे हैं.

बताया जाता है कि हरियाणा में रजिस्टर्ड यह गाड़ी डंगदारू से साउंडर जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ. अधिकारियों ने बताया कि महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी (रजिस्ट्रेशन नंबर एचआर29 एजी 0648) का संतुलन बिगड़ गया और वह नदी में गिर गई. बचाव दल को तुरंत घटनास्थल पर भेजा गया और गाड़ी में सवार लोगों को खोजने और बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया.

स्थानीय लोगों और अन्य वॉलंटियर्स की मदद से दच्छन पुलिस स्टेशन की एक टीम घटनास्थल पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया.

घटना पर केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने एक्स पर कहा कि दुर्घटना की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर पंकज कुमार शर्मा से बात की. सिंह ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा, "दुर्भाग्य से, गाड़ी में सवार सभी पांच यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई."

वहीं जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक दुखद सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत पर दुख जताया है.

उन्होंने कहा, "पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं. मैंने जिला प्रशासन और वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रभावित लोगों को तुरंत मदद पहुंचाई जाए."

जम्मू-कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी ने पांच लोगों की मौत पर दुख जताया और जिला प्रशासन व वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित लोगों की मदद करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा, "इस भयानक त्रासदी से प्रभावित सभी लोगों के लिए हिम्मत की प्रार्थना कर रहा हूं."

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