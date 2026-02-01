ETV Bharat / bharat

कोटा से 3 संदिग्ध कश्मीरी सहित पांच लोग डिटेन, एक हफ्ते पहले भी दो को किया था गिरफ्तार

कोटा : शहर के भीमगंज मंडी थाना इलाके के एक मुसाफिर खाने में रह रहे तीन कश्मीरी नागरिकों को सहित पांच को हिरासत में लिया गया है. संदिग्ध होने पर पुलिस ने कार्रवाई की है, जिसके बाद इन लोगों के संबंध में पड़ताल की जा रही है. ज्वाइंट इंटेरोगेशन कमेटी (जेआईसी) की पूछताछ भी हुई है. सभी इंटेलिजेंस एजेंसियां सीआईडी, आर्मी, आईबी, रेलवे सहित सभी ने पूछताछ की है. इसका पूछताछ नोट भी बनाया गया है.

पूरे मामले पर भीमगंजमंडी थाना अधिकारी रामकिशन गोदारा का कहना है कि ये लोग पूंछ जिले के निवासी हैं. इन्होंने कोटा में चंदा एकत्रित करने के लिए आना बताया है. उन्होंने बताया कि वो जम्मू कश्मीर में बन रहे मदरसे के लिए चंदा एकत्रित कर रहे हैं. अभी पूछताछ पूरी नहीं हुई है, इसीलिए कुछ निष्कर्ष नहीं निकला है. हालांकि, इसी तरह से दो कश्मीरी नागरिकों को पुलिस में 24 जनवरी को मकबरा थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था. उन्हें जेल भी भेज दिया था. यह दोनों भी भीमगंजमंडी थाने के मुसाफिर खाने में ही रुके हुए थे.

पढ़ें. अलवर में बम जैसी संदिग्ध वस्तु मिलने से हड़कंप, पुलिस ने जयसमंद झील में ले जाकर किया नष्ट

रामकिशन गोदारा का कहना है कि शनिवार को पकड़े तीनों अपने आप को कश्मीरी नागरिक बता रहे हैं. इसकी भी सत्यता करवाई जा रही है. दूसरी तरफ यह अपने आप को पूंछ का निवासी बता रहे हैं, जहां से पाकिस्तान बॉर्डर नजदीक है. चंदा लेने के लिए राजस्थान में आने का कारण भी से पूछा जा रहा है. उनके दावे की सत्यता भी कश्मीर में करवाई जा रही है, जिसके बाद पूरा घटनाक्रम सामने आ पाएगा.