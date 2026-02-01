ETV Bharat / bharat

कोटा से 3 संदिग्ध कश्मीरी सहित पांच लोग डिटेन, एक हफ्ते पहले भी दो को किया था गिरफ्तार

कोटा से 3 संदिग्ध कश्मीरी सहित पांच लोग डिटेन (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 1, 2026 at 9:56 AM IST

कोटा : शहर के भीमगंज मंडी थाना इलाके के एक मुसाफिर खाने में रह रहे तीन कश्मीरी नागरिकों को सहित पांच को हिरासत में लिया गया है. संदिग्ध होने पर पुलिस ने कार्रवाई की है, जिसके बाद इन लोगों के संबंध में पड़ताल की जा रही है. ज्वाइंट इंटेरोगेशन कमेटी (जेआईसी) की पूछताछ भी हुई है. सभी इंटेलिजेंस एजेंसियां सीआईडी, आर्मी, आईबी, रेलवे सहित सभी ने पूछताछ की है. इसका पूछताछ नोट भी बनाया गया है.

पूरे मामले पर भीमगंजमंडी थाना अधिकारी रामकिशन गोदारा का कहना है कि ये लोग पूंछ जिले के निवासी हैं. इन्होंने कोटा में चंदा एकत्रित करने के लिए आना बताया है. उन्होंने बताया कि वो जम्मू कश्मीर में बन रहे मदरसे के लिए चंदा एकत्रित कर रहे हैं. अभी पूछताछ पूरी नहीं हुई है, इसीलिए कुछ निष्कर्ष नहीं निकला है. हालांकि, इसी तरह से दो कश्मीरी नागरिकों को पुलिस में 24 जनवरी को मकबरा थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था. उन्हें जेल भी भेज दिया था. यह दोनों भी भीमगंजमंडी थाने के मुसाफिर खाने में ही रुके हुए थे.

रामकिशन गोदारा का कहना है कि शनिवार को पकड़े तीनों अपने आप को कश्मीरी नागरिक बता रहे हैं. इसकी भी सत्यता करवाई जा रही है. दूसरी तरफ यह अपने आप को पूंछ का निवासी बता रहे हैं, जहां से पाकिस्तान बॉर्डर नजदीक है. चंदा लेने के लिए राजस्थान में आने का कारण भी से पूछा जा रहा है. उनके दावे की सत्यता भी कश्मीर में करवाई जा रही है, जिसके बाद पूरा घटनाक्रम सामने आ पाएगा.

मकबरा पुलिस में भी पकड़े थे दो संदिग्ध : पिछले सप्ताह मकबरा थाना पुलिस ने भी इसी तरह से दो कश्मीरी नागरिकों को 24 जनवरी को पकड़ा था. उनके दस्तावेज उर्दू में थे. ऐसे में थाना अधिकारी लईक अहमद ने इनको पूरा एग्जामिन किया, जिसके बाद सामने आया कि दोनों अवैध रूप से ही चंदा मांगने के लिए पहुंचे थे. थानाधिकारी लईक अहमद का कहना है कि दोनों को शांति भंग में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. ज्वाइंट इंटेरोगेशन कमेटी की पूछताछ भी हुई थी.

दोनों के दस्तावेजों में सामने आया है कि एक व्यक्ति को केवल मध्य प्रदेश में ही चंदा मांगने के लिए अधिग्रहित किया गया था, जबकि वह कोटा राजस्थान में चंदा मांग रहा था. दूसरे व्यक्ति के दस्तावेज में सामने आया था कि जिस मदरसे के लिए वह चंदा मांग रहा है, वह 2025 में ही बंद हो गया था. दोनों का नाम ही पूंछ जिले के सुरकोट निवासी फारुख था. यह दोनों भी भीमगंज मंडी इलाके के मुसाफिर खाने में ही ठहरे हुए थे.

