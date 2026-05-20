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नई-नई गाड़ी..अलग-अलग ग्राहक..बिहार की अगवा किशोरी की आपबीती सुन कांप जाएगी रूह

नालंदा: बिहार के नालंदा में मानव तस्करी और देह व्यापार के एक रैकेट का पर्दाफाश हुआ है. पुलिस ने लहेरी थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए पिछले 6 मई से लापता एक नाबालिग किशोरी को सकुशल बरामद कर लिया है. साथ ही मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन महिला समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

किशोरी ने बतायी आपबीती: पीड़ित किशोरी ने पुलिस को अपनी आपबीती सुनाते हुए बताई कि उसे बंधक बनाकर गाड़ियों से अलग-अलग ग्राहकों के पास भेजा जाता था और अब तक आठ लोग उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बना चुके हैं.

पुलिस ने खोले कई राज: लहेरी थानाध्यक्ष रंजीत कुमार रजक ने मामले का खुलासा करते हुए बताया, "इस पूरे मामले में अंतर-जिला सेक्स रैकेट का मास्टरमाइंड छोटी पहाड़ी निवासी राजा कुमार है. राजा का काम आर्थिक रूप से कमजोर और भोली-भाली लड़कियों को अपना शिकार बनाना था."

"वह पहले लड़कियों को पैसों का लालच देता, फिर प्यार का नाटक कर उन्हें अपने जाल में फंसाता था. बाद में गिरोह की अन्य महिला सदस्यों के हवाले कर देता था."- रंजीत कुमार रजक,लहेरी थानाध्यक्ष

तीन महिलाओं में से एक का पलामू से ताल्लुक: गिरफ्तार की गई महिलाओं में से एक झारखंड के पलामू की रहने वाली बतायी जाती है और बाकी दो महिलाएं पटना से हैं. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, आरोपी पहले भी मानव तस्करी और देह व्यापार के संगीन आरोपों में जेल जा चुकी है.

कई लड़कियों का कर चुकी हैं सौदा: ये महिलाएं ग्राहकों की मांग और सहूलियत के अनुसार चंगुल में फंसी लड़कियों को अलग-अलग जगहों पर गाड़ियों से ले जाती थीं, जिसके एवज में गिरोह को मोटी रकम मिलती थी. जांच में यह बात भी सामने आई है, कि यह गिरोह अब तक कई गरीब बच्चियों, युवतियों और महिलाओं को अपना शिकार बनाकर इस काले दलदल में धकेल चुका है.