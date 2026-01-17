ETV Bharat / bharat

पंजाब: डिवाइडर से टकराई कार, महिला कांस्टेबल समेत 5 की मौत, सभी गुजरात के निवासी

पंजाब के बठिंडा में एक फॉर्च्यूनर कार राष्ट्रीय राजमार्ग पर डिवाइडर से टकरा गई, जिससे उसमें सवार गुजरात के पांच लोगों की मौत हो गई.

five people from Gujarat killed in road accident on Bathinda Bikaner National Highway in Punjab
पंजाब: डिवाइडर से टकराई कार, महिला कांस्टेबल समेत 5 की मौत, सभी गुजरात के निवासी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 17, 2026 at 3:38 PM IST

बठिंडा (पंजाब): जिले में बठिंडा-बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर शनिवार सुबह भीषण हादसे में एक महिला कांस्टेबल समेत पांच लोगों की मौत हो गई. बताया गया है कि यह हादसा घने कोहरे की वजह से हुआ, गुजरात के रजिस्ट्रेशन नंबर वाली एक फॉर्च्यूनर कार बठिंडा के पथराला गांव के पास डिवाइडर से टकरा गई.

दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों के शवों को बठिंडा के एम्स अस्पताल लाया गया.

एसपी सिटी नरिंदर सिंह ने बताया, "आज सुबह करीब 7:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि बठिंडा के संगत थाने के गुरथरी गांव में एक फॉर्च्यूनर गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई है और कुछ लोग घायल हो गए हैं. मौके पर पहुंची पुलिस घायलों को इलाज के लिए बठिंडा के एम्स अस्पताल ले आई. जहां डॉक्टरों ने एक महिला समेत पांच लोगों को मृत घोषित कर दिया."

पुलिस के मुताबिक, मृतकों की पहचान अर्जुन, सतीश, जनक, भारत और अमिता बेन के रूप में हुई है. सभी गुजरात के रहने वाले हैं और उनकी उम्र 25 से 30 साल के बीच है. मरने वालों की पहचान उनकी जेब से मिले आधार कार्ड और अन्य पहचान पत्रों से हुई.

एसपी सिटी सिंह ने बताया कि इनमें से "मृतक महिला अमिता बेन गुजरात पुलिस में कांस्टेबल थी. कार बठिंडा से डबवाली (हरियाणा) जा रही थी. ये पांचों घूमने आए थे और आज सुबह कोहरे की वजह से उनकी गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई. जिससे सभी की मौत हो गई है. उन्होंने कहा कि पुलिस फिलहाल घटना की पूरी जांच कर रही है. एसपी ने बताया कि गुजरात में मृतकों के परिवारों को घटना की जानकारी दे दी गई है.

उन्होंने पुष्टि की कि घने कोहरे की वजह से ड्राइवर का वाहन से कंट्रोल खो गया और कार डिवाइडर से टकरा गई. पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है.

