दूषित भोजन खाने से पांच लोगों की मौत, अबूझमाड़ में अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग
नारायणपुर में दूषित भोजन खाने से पांच लोगों की मौत हुई है.वहीं कई लोग बीमार हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 24, 2025 at 12:07 PM IST
बीजापुर : अबूझमाड़ क्षेत्र के यामडुंगा कोगोट पारा और घोट पारा गांव में दूषित भोजन खाने से पांच लोगों की मौत हो गई. मामला 21 अक्टूबर की सुबह सामने आई,जब ग्रामीणों की तबीयत बिगड़ने लगी. जिसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग तक पहुंचाई गई. तत्काल कलेक्टर प्रतीक्षा ममगई के निर्देश पर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर रवाना हुई.
गांवों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें तैनात : स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नारायणपुर, बीजापुर के सीएमएचओ, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी और दूसरे कर्मचारी शामिल थे. टीम ने घटनास्थल यामडुंगा और कोगोट पारा घोट पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाकर प्रभावित लोगों का इलाज शुरु किया गया. गंभीर रुप से बीमार ग्रामीणों को नारायणपुर जिला अस्पताल भेजा गया है.
भोजन के नमूने की होगी जांच : जांच के दौरान प्राथमिक जानकारी में सामने आया कि ग्रामीणों ने दूषित भोजन का सेवन किया था, जिसके बाद उल्टी-दस्त और पेट दर्द की शिकायत शुरू हुईं. विभाग ने खाने के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे हैं. वहीं, स्वास्थ्य टीम गांवों में स्वच्छ भोजन और पेयजल उपयोग को लेकर जागरूकता फैला रही है.
14 अक्टूबर को था मृत्युभोज कार्यक्रम : जिला प्रशासन ने इस बारे में बताया है कि 14 अक्टूबर को गांव मृत्युभोज का कार्यक्रम था. जिसमें ग्रामीण शामिल हुए थे. मृत्यु भोज के कार्यक्रम के बाद अगले दिन 15 अक्टूबर को कुछ लोगों की तबीयत खराब हुई.इसके बाद लोगों के बीमार होने का सिलसिला शुरु हुआ.जिसमें 20 अक्टूबर तक 5 लोगों की मौत हो गई.जिसमें 2 माह की बच्ची भी शामिल है. जिन लोगों की मृत्यु हुई उनमें नवजात समेत दो महिलाएं और दो पुरुष कुल 5 लोग शामिल हैं.
प्रशासन की ग्रामीणों से अपील : प्रशासन ने दोनों जिलों में सतर्कता बढ़ाते हुए ग्रामीणों से अपील की है कि ताजा भोजन करें और पानी उबालकर ही पीएं.किसी भी तरह की बीमारी या असामान्य लक्षण दिखने पर तुरंत स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें.कलेक्टर नारायणपुर ने मामले की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं और रिपोर्ट जल्द पेश करने को कहा है.
दूसरे गांवों में भी सामने आए मामले : इस घटना का असर पड़ोसी बीजापुर जिले के भैरमगढ़ क्षेत्र में भी देखने को मिला, जहां उसपरी और किसकल गांव के कुछ ग्रामीणों ने भी समान लक्षणों की शिकायत की. वहां की पीड़िता प्रसूता पल्लवी परसा को भैरमगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक सभी प्रभावित गांवों में अगले कुछ दिनों तक टीमेंं तैनात रहेंगी. ताकि बीमारी को फैलने को रोका जाएं. साथ ही ग्रामीणों को आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो.
सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर राजनीति गरमाई, एकता मार्च कार्यक्रम को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने
स्टेच्यू ऑफ यूनिटी समारोह में दिखेगी छत्तीसगढ़ की झांकी, बस्तर की कला और लोकरंग का होगा प्रदर्शन
गाय पर कटर से हमला, हिंदू संगठनों ने खोला मोर्चा, आरोपियों के गिरफ्तारी की मांग