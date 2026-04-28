तेलंगाना में विनिर्माण इकाई में क्रेन गिरने से पांच श्रमिकों की मौत, 12 घायल
अधिकारियों के अनुसार तेलंगाना में विनिर्माण इकाई हादसे में शामिल मृतक झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले थे.
Published : April 28, 2026 at 1:32 PM IST
हैदराबाद: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के बाहरी इलाके रंगा रेड्डी जिले में शंकरपल्ली मंडल के पास सोमवार शाम एक विनिर्माण इकाई में बड़ा हादसा हो गया. इस यूनिट में एक भारी क्रेन के शेड पर गिरने से कम से कम पांच प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई और 12 अन्य घायल हो गए.
पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान मुकेश और नागेंद्र माथुर (झारखंड से), अली हुसैन और साजिन (बिहार से), और सोनू (उत्तर प्रदेश से) के रूप में हुई है. चेवेल्ला डीसीपी योगेश गौतम और आरडीओ पार्थसिम्हा रेड्डी के मुताबिक यह घटना शंकरपल्ली मंडल के महालिंगपुरम गांव में हुई.
दोपहर में तेज हवा और बारिश की वजह से इलाके में मौजूद एक बड़ी कंपनी के करीब 17 मजदूरों ने एक शेड के अंदर शरण ली. कंपनी फ्लाईओवर, रेलवे प्लेटफॉर्म और ट्रेनों में इस्तेमाल होने वाली लोहे की चादरें बनाती है. इन चादरों को क्रेन से गाड़ियों में लोड करके भेजा जा रहा था. इसी बीच तेज हवा की वजह से पास में मौजूद दो क्रेन आपस में टकरा गई और एक शेड पर गिर गई. इससे मजदूर अंदर फंस गए.
सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें शंकरपल्ली और चेवेल्ला के हॉस्पिटल में भर्ती कराया. तीन वर्कर की हॉस्पिटल ले जाते समय मौत हो गई, जबकि दो और ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. 12 लोगों का अभी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, जिनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है. डीसीपी योगेश गौतम ने कहा कि हादसे के बारे में केस दर्ज कर लिया गया है.
स्थानीय विधायक काले यादैया ने हालात का जायजा लेने के लिए मौके का दौरा किया. तेलंगाना के लेबर मिनिस्टर विवेक वेंकटस्वामी ने भी मौके का दौरा किया. उन्होंने कहा कि उन्होंने कंपनी के प्रतिनिधि से बात की है और यह पक्का करने के लिए बातचीत की है कि हर मरने वाले के परिवार के एक सदस्य को पक्की नौकरी दी जाए.
मंत्री ने कहा, 'कंपनी ने पहले ही इशारा कर दिया है कि वह मरने वाले के परिवारों के लिए पक्की इनकम का जरिया पक्का करने के लिए कदम उठा रही है.' उन्होंने आगे कहा, 'जब तक घायल पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, कंपनी सभी मेडिकल खर्च उठाएगी.'