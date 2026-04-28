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तेलंगाना में विनिर्माण इकाई में क्रेन गिरने से पांच श्रमिकों की मौत, 12 घायल

हैदराबाद में क्रेन एक शेड पर गिर गई जहां मजदूर बारिश के दौरान शरण लिए हुए थे ( ETV Bharat )

हैदराबाद: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के बाहरी इलाके रंगा रेड्डी जिले में शंकरपल्ली मंडल के पास सोमवार शाम एक विनिर्माण इकाई में बड़ा हादसा हो गया. इस यूनिट में एक भारी क्रेन के शेड पर गिरने से कम से कम पांच प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई और 12 अन्य घायल हो गए. पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान मुकेश और नागेंद्र माथुर (झारखंड से), अली हुसैन और साजिन (बिहार से), और सोनू (उत्तर प्रदेश से) के रूप में हुई है. चेवेल्ला डीसीपी योगेश गौतम और आरडीओ पार्थसिम्हा रेड्डी के मुताबिक यह घटना शंकरपल्ली मंडल के महालिंगपुरम गांव में हुई. दोपहर में तेज हवा और बारिश की वजह से इलाके में मौजूद एक बड़ी कंपनी के करीब 17 मजदूरों ने एक शेड के अंदर शरण ली. कंपनी फ्लाईओवर, रेलवे प्लेटफॉर्म और ट्रेनों में इस्तेमाल होने वाली लोहे की चादरें बनाती है. इन चादरों को क्रेन से गाड़ियों में लोड करके भेजा जा रहा था. इसी बीच तेज हवा की वजह से पास में मौजूद दो क्रेन आपस में टकरा गई और एक शेड पर गिर गई. इससे मजदूर अंदर फंस गए.