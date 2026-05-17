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तमिलनाडु : तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई, एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत

तमिलनाडु में कार के डिवाइडर से टकरा जाने से उसमें सवार एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हो गई.

Five people died when a speeding car collided with a bridge.
तेज रफ्तार कार पुल से टकराई, पांच लोगों की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 17, 2026 at 9:26 PM IST

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मदुरै (तमिलनाडु): तमिलनाडु में रविवार को हुए भीषण हादसे में एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हो गई. हादसा त्रिची-मदुरै नेशनल हाइवे पर हुआ, जब एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई. इससे एक ही परिवार की तीन महिलाओं समेत पांच लोगों की मौत हो गई.

घटना उस समय हुई जब मदुरै के अन्ना नगर इलाके के रहने वाले प्रकाश और उनके परिवार के लोग समयपुरम मरियम्मन मंदिर से पूजा करने के बाद अपनी कार से वापस मदुरै लौट रहे थे.

जब कार त्रिची-मदुरै हाईवे पर अय्यापट्टी पुल के पास जा रही थी, तभी ड्राइवर ने अचानक गाड़ी पर से कंट्रोल खो दिया. इससे कार तेज गति से डिवाइडर से टकरा गई, जिससे यह दर्दनाक हादसा हो गया.

कार की पुल से टक्कर इतनी तेज थी कि कार में बैठे सभी पांचों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और शवों को कार के मलबे से निकालकर उन्हें पोस्टमॉर्टम के लिए पास के मेलूर सरकारी अस्पताल भेज दिया.

हादसे में इनकी गई जान

1. प्रकाश (उम्र 26): बालकृष्णन का पुत्र, अन्ना नगर, मदुरै.

2. वेंकटेश (उम्र 60): रथिनम के पुत्र, चूलाइमेडु, चेन्नई.

3. आशा (उम्र 26): पत्नी वेंकटेश, चेन्नई.

4. सुलोचना (उम्र 72): पत्नी रामलिंगम, मदुरै (आशा की मां).

5. वसंता (उम्र 90): (वेंकटेश की मां).

इस घटना में एक ही परिवार के पांच सदस्यों की मौत से पूरे मेलूर क्षेत्र में माहौल गमगीन हो गया. वहीं मृतकों के शवों को अस्पताल में रखा गया है, पुलिस दुर्घटना के कारणों की गहन जांच कर रही है.

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तमिलनाडु
ROAD ACCIDENT NEAR MADURAI

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