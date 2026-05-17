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तमिलनाडु : तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई, एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत

तेज रफ्तार कार पुल से टकराई, पांच लोगों की मौत ( ETV Bharat )

मदुरै (तमिलनाडु): तमिलनाडु में रविवार को हुए भीषण हादसे में एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हो गई. हादसा त्रिची-मदुरै नेशनल हाइवे पर हुआ, जब एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई. इससे एक ही परिवार की तीन महिलाओं समेत पांच लोगों की मौत हो गई.

घटना उस समय हुई जब मदुरै के अन्ना नगर इलाके के रहने वाले प्रकाश और उनके परिवार के लोग समयपुरम मरियम्मन मंदिर से पूजा करने के बाद अपनी कार से वापस मदुरै लौट रहे थे.

जब कार त्रिची-मदुरै हाईवे पर अय्यापट्टी पुल के पास जा रही थी, तभी ड्राइवर ने अचानक गाड़ी पर से कंट्रोल खो दिया. इससे कार तेज गति से डिवाइडर से टकरा गई, जिससे यह दर्दनाक हादसा हो गया.

कार की पुल से टक्कर इतनी तेज थी कि कार में बैठे सभी पांचों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और शवों को कार के मलबे से निकालकर उन्हें पोस्टमॉर्टम के लिए पास के मेलूर सरकारी अस्पताल भेज दिया.

हादसे में इनकी गई जान